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    Política

    María José Hoffmann (UDI) e irrupción de Longueira: “Tiene todo el derecho a querer rectificar su nombre”

    Aunque desdramatiza la candidatura del exministro para presidir el partido, la vicepresidenta de la UDI cuestiona las críticas de figuras como Víctor Pérez a la actual directiva y advierte la necesidad de "dar espacio a nuevos liderazgos" para evitar repetir episodios como la salida de José Antonio Kast en 2016.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    06 Abril 2026 Entrevista a Maria Jose Hoffmann, UDI, Desde L Redaccion. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, no duda en marcar distancia de las críticas del exministro Víctor Pérez, exponente de la vieja guardia del partido, quien aseguró que la colectividad dejó ser influyente.

    En ese sentido, la exdiputada recuerda la salida del ahora Presidente José Antonio Kast en 2016. Advierte que, si bien la disputa interna con Pablo Longueira “no lo veo como algo tan generacional”, recalca que “hay que dar espacio a nuevos liderazgos“.

    ¿Cómo responden desde la directiva las críticas de Víctor Pérez?

    Me llama mucho la atención que Víctor Pérez esté dedicado en casi todas sus últimas diez entrevistas a hablar mal de la UDI. Las críticas se pueden hacer perfectamente de manera interna. Él tampoco se termina haciendo cargo de por qué surgió un partido como el republicano y la verdad no comparto tanto ese estilo ninguneador, él tiene siempre los espacios para poder plantearlo donde corresponde.

    Algunos cuestionan que la crítica venga de alguien que ya no participa del partido. ¿Coincide?

    El hecho de que no esté tan activo, no significa que no pueda opinar, pero no es la forma. No puede solamente reclamar por las consecuencias cuando él también fue parte de las causas y yo creo que es importante que se haga la pregunta de por qué José Antonio Kast se fue de la UDI, él tiene bastante que decir en eso.

    ¿En qué sentido?

    En el fondo adjudicar el momento actual a esta directiva es desconocer las causas de los duros momentos que hemos pasado y hemos tenido que saber superar entre todos. Entonces, no creo que esta crítica permanente a través de los diarios contribuya en algo al porvenir de la UDI.

    Pérez apuntó a la falta de autocrítica por los últimos resultados electorales: quintos en la presidencial y sin senadores electos.

    Siempre puede haber espacio para la autocrítica, pero nos ha tocado el ciclo electoral más duro de la política chilena, y creo que los resultados han sido positivos. Tuvimos el mayor número de constituyentes, tuvimos buenos resultados en la municipal y también en la parlamentaria. Por lo tanto, si podrían ser mejores, pero la verdad es que son procesos que hacemos permanentemente, es parte del estilo de la UDI.

    ¿Qué le parece la irrupción de Longueira?

    Tiene todo el derecho a querer rectificar su nombre y si quiere competir, bienvenido, pertenezco a una generación que se acostumbró a competir en las internas. No tengo ninguna duda de que va a ser un aporte y hay cosas en que vamos a coincidir y otras no. Por ejemplo, yo no habría apoyado a Michelle Bachelet para la ONU o no habría criticado a las medidas por el alza de los combustibles.

    Él ha impulsado su candidatura bajo el diagnóstico de que el partido perdió la identidad de la “UDI popular”. ¿Comparte?

    Creo que después de esta intensidad electoral tenemos la oportunidad de hacer una evaluación y proyectar nuestro proyecto político. La UDI es un partido popular, de inspiración cristiana, que jamás ha renunciado a sus principios, y creo que ahora hay que mirarla con mucho futuro, y en eso es importante que existan nuevas personas. Uno de losgrandes legados de Jaime Guzmán fue precisamente un UDI colectiva con muchos liderazgos y contrapesos.

    ¿Comparte que es momento de que la generación de recambio se mantenga liderando el partido?

    No lo veo como algo tan generacional. Es verdad que esto podría ser visto como un retroceso, pero los desafíos de la UDI son mucho más grandes que mantener el recambio generacional. Hoy día tenemos que ver dos ejes: la relación con el gobierno, y cómo nos hemos convertido en el partido ancla, y cómo podemos plasmar nuestro proyecto político dentro del gobierno. Ahora, no hay que olvidar por qué se va de nuestro partido quien hoy día es presidente de Chile, hay que dar espacio a nuevos liderazgos.

    Hasta ahora, Ramírez no ha dejado claro si buscará la reelección. ¿Le gustaría que se mantuviera al mando del partido?

    Guillermo ha tenido una muy buena gestión. Le tocó entrar en un momento difícil para la UDI. Es parte de la decisión que tiene que tomar y anunciar prontamente. Pero, más allá de cualquier nombre, lo importante es el proyecto colectivo. A mí me ha tocado renunciar a mi legítimo interés de conducir a mi partido en pos de un proyecto colectivo.

    ¿No le gustaría competir por la presidencia?

    No, descartado. Voy a estar feliz ayudando a quien tome esa aposta y tenemos grandes liderazgos como Carol Bown, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cretton, Jorge Alessandri que podrían hacerlo. Yo espero que en estos próximos días se anuncie con bombos y platillos.

    ¿Cómo ha visto el rol de la UDI en el gobierno?

    Estoy orgullosa del espíritu colaborador que ha tenido la UDI durante la instalación, especialmente en los momentos duros. Ahí se ha demostrado que somos un partido con una real responsabilidad política, que no condiciona su participación a cargos o cupos, pero sí nos gustaría que también parte de nuestro proyecto político se vea reflejado.

    Han apuntado mucho a que ha sido el partido más leal. ¿Le ha faltado lealtad a los otros partidos del oficialismo?

    No me atrevería a emplazar a nadie, cada uno tiene su propio estilo pero lo que sí nos ha faltado a todos es fortalecer nuestra coordinación. Por ejemplo la presentación de la acusación constitucional me hubiese gustado que hubiese sido coordinada, no impuesta.

    ¿Cree que la coordinación es el gran desafío para esta nueva etapa de gobierno?

    La cultura de coalición más que la coordinación. Tenemos que ser capaces de acercarnos a un proyecto político mayor, pero es algo que se tiene que ir formando en el camino. No hay fórmulas mágicas. Sí me ha gustado mucho el cambio de rol que ha tenido el Presidente, más parecido a la segunda vuelta, de querer hacer algo más amplio y renunciar a este absurdo de la hegemonía de la derecha. Todos deberíamos renunciar a eso. Es el primer paso.

    Más sobre:UDIMaría José HoffmannLa Tercera PMOficialismoLa MonedaJosé Antonio Kast

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