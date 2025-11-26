Comando de Jara instruye fuertes críticas a Kast en antesala de debate: “Es un peligro para las mujeres”

Santiago, 17 de Noviembre de 2025. La candidata Jeannette Jara junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro se reune junto a un grupo de un grupo de mujeres de la comuna a un almuerzo para abordar la Segunda Vuelta Diego Martin /Aton Chile

Varios dirigentes políticos del oficialismo quedaron sorprendidos este martes cuando, en las habituales minutas comunicacionales que les llegan desde el comando presidencial de la candidata Jeannette Jara, se potenció la ofensiva y subió el tono contra el oponente en el balotaje, José Antonio Kast (Partido Republicano).

“Kast es un peligro para las mujeres” , es el título del documento que recibieron diversos rostros del sector en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Estos insumos habitualmente son enviados por WhatsApp por el integrante del comando y cientista político, Danilo Herrera.

El documento que se distribuyó ayer declaraba que Kast “es retroceder en los derechos de las mujeres”, es una “amenaza directa” y que, con él, las “mujeres siempre pierden”.

Junto con remarcar cuáles son las propuestas de Jara en beneficio de las mujeres, la misma minuta acusaba al abanderado de la oposición de querer que “las mujeres tengan menos libertad que hoy”, pues se opuso por años a la “píldora del día después”.

“Kast quiere obligar a niñas y mujeres a parir incluso en casos extremos”, decía en otro apartado del documento. Luego agrega que el republicano pretende que “una niña violada por su padrastro sea obligada a parir. Eso no es proteger la vida, es castigar a las mujeres”.

En la misma línea la minuta del comando de Jara asegura que “Kast y su partido” se opusieron en el Congreso a la “Ley Papitos Corazón” y que “permitió y fomentó violencia política contra las mujeres”. En esa última parte citan los ataques recibidos por Evelyn Matthei, otrora candidata presidencial de Chile Vamos en la primera vuelta, que ahora respaldó a Kast de cara al balotaje.

Jara ayer también recordó las acusaciones del comando de Matthei contra Kast en primera vuelta.

El “ninguneo” a Don Francisco

“Kast ningunea a Don Francisco” es el título de otra minuta que envió el comando a las “terceras vocerías” durante este martes.

En ella se acusa al republicano de “esconderse” por restarse a participar del clásico que conduce Mario Kreutzberger -”Don Francisco”-, “Las Caras de La Moneda”.

El documento señala que Kast lo hace para evitar las preguntas del rostro televisivo y que aquello no había ocurrido en “16 años de elecciones”.

“Decirle que no a Don Francisco siempre es un error, pero hacerlo en semana de Teletón es incomprensible”, dice la minuta, donde también se menciona que el republicano no quiere responder ni por su asesor económico Jorge Quiroz -a quien Jara vincula con temas de colusión- y por la medida de recortar seis mil millones de dólares.