Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

07/08/2025 - PRESIDENTE GABRIEL BORIC Y MINISTRA CAMILA VALLEJO, PARTICIPAN EN EL PREMIO ANUAL DIRIGENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera

En medio del cambio de gabinete de este jueves que terminó con Mario Marcel fuera del Ejecutivo, varios ojos se posaron sobre la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

Pese a que se mantuvo firme en el cargo de vocera, rol que cumple desde inicios de la administración, durante la jornada en varios partidos del oficialismo se echó a correr la idea de su posible salida del gabinete para integrarse al comando de la candidata presidencial Jeannette Jara (PC).

La Moneda despejó temprano que la renuncia de la ministra del PC no estaba contemplado en el diseño. Vallejo, sin embargo, hace unas semanas evaluó seriamente la posibilidad de dejar el equipo de Boric para reforzar la campaña de su correligionaria, a quien asesoró como orejera externa en su campaña presidencial incluso mientras estaba de posnatal.

El progresivo desmantelamiento del equipo de gabinete de Vallejo atizó la idea de que la vocera de gobierno estaba por dar el salto. Su jefa de gabinete Susana González asumió como jefa de comunicaciones del comando, parte de su equipo de comunicaciones también recaló ahí y su jefa de comunicaciones Emilia Malig dejó La Moneda para irse al equipo del alcalde de Maipú Tomás Vodanovic.

La posible llegada de Vallejo a Londres 76 es una idea que el PC miran de reojo y no todos coinciden en que sería la mejor opción.

Primero porque Jara busca ampliarse más allá del 30% de apoyo base de esta administración y la figura de Vallejo es asociada directamente a la gestión frenteamplista. La presidenciable en tanto ha buscado dar más señales al centro, al punto de integrar al comando a la Democracia Cristiana.

Otro factor que se vio con atención dentro del comando de Jara es que la llegada de Vallejo implica el desembarco de una figura que podría llegar a opacar a la candidata, una idea de la que la exministra del Trabajo ha buscado tomar distancia, tanto así que la abanderada presidencial de deshizo de la figura de un “generalísimo” de campaña para incluir en su diseño a un “jefe de gabinete”.

Quien ocupó este último cargo fue el socialista Jorge Millaquén, quien cumplió las mismas funciones con Jara en el Ministerio del Trabajo. Él llegó en desmedro del exconvencional Marcos Barraza, quien iba a ser designado como jefe de gabinete en el diseño original, pero que tendría que asumir un protagonismo mediático por su candidatura a diputado, lo que también iba a contrapelo con mantener un bajo perfil.

Más allá de no llegar al comando de Jara, Vallejo sí ha buscado aportar a la campaña.

Fuera de consejos como orejera externa, la ministra de la Segegob ha puesto a disposición de Jara los cuadros de su cartera, para reforzar principalmente el área de comunicaciones del comando.

El principal fichaje en ese sentido es el de la mano derecha histórica de Vallejo, Susana González, quien llegó al comando para convertirse en coordinadora de las comunicaciones de la campaña. Se trata de un flanco delicado, donde la administradora pública llegó en medio de un desorden de vocerías que han implicado cuestionamientos a la candidatura de la exministra.

González se instaló recién esta semana en Londres 76, con las nuevas vocerías ya definidas por el equipo de Jara, y su principal misión será ordenar el relato de campaña para esta primera vuelta, que ya ha comenzado a complicar a Jara en la interna.

Además de Susana González, también llegaron al comando la periodista Noelia Campos y Diego Cornejo. Este último jugó un papel clave en la campaña digital con la que Jara ganó ampliamente las primarias del oficialismo.

Desde la Segegob también se fue la subsecretaria Nicole Cardoch (PS), para coordinar el despliegue territorial de la campaña. Ella es la sindicada por la gira por las regiones de Chile que tiene este viernes a Jara en Tarapacá. Dicho periplo por las ciudades centrales del país terminará en Santiago el próximo 14 de septiembre.