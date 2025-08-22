SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Aunque la vocera ya tomó la determinación de quedarse junto al Presidente Gabriel Boric, hace dos semanas fue cuando estuvo más cerca de alterar sus planes para reforzar el comando de Jara.

David TralmaPor 
David Tralma
07/08/2025 - PRESIDENTE GABRIEL BORIC Y MINISTRA CAMILA VALLEJO, PARTICIPAN EN EL PREMIO ANUAL DIRIGENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En medio del cambio de gabinete de este jueves que terminó con Mario Marcel fuera del Ejecutivo, varios ojos se posaron sobre la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

Pese a que se mantuvo firme en el cargo de vocera, rol que cumple desde inicios de la administración, durante la jornada en varios partidos del oficialismo se echó a correr la idea de su posible salida del gabinete para integrarse al comando de la candidata presidencial Jeannette Jara (PC).

La Moneda despejó temprano que la renuncia de la ministra del PC no estaba contemplado en el diseño. Vallejo, sin embargo, hace unas semanas evaluó seriamente la posibilidad de dejar el equipo de Boric para reforzar la campaña de su correligionaria, a quien asesoró como orejera externa en su campaña presidencial incluso mientras estaba de posnatal.

El progresivo desmantelamiento del equipo de gabinete de Vallejo atizó la idea de que la vocera de gobierno estaba por dar el salto. Su jefa de gabinete Susana González asumió como jefa de comunicaciones del comando, parte de su equipo de comunicaciones también recaló ahí y su jefa de comunicaciones Emilia Malig dejó La Moneda para irse al equipo del alcalde de Maipú Tomás Vodanovic.

La posible llegada de Vallejo a Londres 76 es una idea que el PC miran de reojo y no todos coinciden en que sería la mejor opción.

Primero porque Jara busca ampliarse más allá del 30% de apoyo base de esta administración y la figura de Vallejo es asociada directamente a la gestión frenteamplista. La presidenciable en tanto ha buscado dar más señales al centro, al punto de integrar al comando a la Democracia Cristiana.

Otro factor que se vio con atención dentro del comando de Jara es que la llegada de Vallejo implica el desembarco de una figura que podría llegar a opacar a la candidata, una idea de la que la exministra del Trabajo ha buscado tomar distancia, tanto así que la abanderada presidencial de deshizo de la figura de un “generalísimo” de campaña para incluir en su diseño a un “jefe de gabinete”.

Quien ocupó este último cargo fue el socialista Jorge Millaquén, quien cumplió las mismas funciones con Jara en el Ministerio del Trabajo. Él llegó en desmedro del exconvencional Marcos Barraza, quien iba a ser designado como jefe de gabinete en el diseño original, pero que tendría que asumir un protagonismo mediático por su candidatura a diputado, lo que también iba a contrapelo con mantener un bajo perfil.

Más allá de no llegar al comando de Jara, Vallejo sí ha buscado aportar a la campaña.

Fuera de consejos como orejera externa, la ministra de la Segegob ha puesto a disposición de Jara los cuadros de su cartera, para reforzar principalmente el área de comunicaciones del comando.

El principal fichaje en ese sentido es el de la mano derecha histórica de Vallejo, Susana González, quien llegó al comando para convertirse en coordinadora de las comunicaciones de la campaña. Se trata de un flanco delicado, donde la administradora pública llegó en medio de un desorden de vocerías que han implicado cuestionamientos a la candidatura de la exministra.

González se instaló recién esta semana en Londres 76, con las nuevas vocerías ya definidas por el equipo de Jara, y su principal misión será ordenar el relato de campaña para esta primera vuelta, que ya ha comenzado a complicar a Jara en la interna.

Además de Susana González, también llegaron al comando la periodista Noelia Campos y Diego Cornejo. Este último jugó un papel clave en la campaña digital con la que Jara ganó ampliamente las primarias del oficialismo.

Desde la Segegob también se fue la subsecretaria Nicole Cardoch (PS), para coordinar el despliegue territorial de la campaña. Ella es la sindicada por la gira por las regiones de Chile que tiene este viernes a Jara en Tarapacá. Dicho periplo por las ciudades centrales del país terminará en Santiago el próximo 14 de septiembre.

Más sobre:jaravallejo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Ante posibles disturbios en Mundial Sub20: Cordero afirma que operativos de intervención policial están preparados ante emergencias

Kast v/s Kast: las diferencias entre los programas de 2021 y 2025 y las razones para dejar atrás temas controvertidos

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina
Chile

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal
Negocios

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

Colbún avanza en Perú: nombra nuevo gerente general en filial y concreta compra de central termoeléctrica

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?
Tendencias

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quien tiene ganas de estar”
El Deportivo

La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quien tiene ganas de estar”

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”
Mundo

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”

Autoridad Palestina pide una postura internacional “firme” ante la declaración de hambruna en la ciudad de Gaza

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos