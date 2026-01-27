SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Comisión de Hacienda aprueba modelo de financiamiento para TVN y excluye cambios en gobernanza

    El proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional de Chile fue despachado a la Sala con respaldo al fondo patrimonial tipo endowment, que busca asegurar recursos para la misión pública del canal sin afectar la competencia. Las propuestas para reformar el directorio fueron rechazadas por falta de consenso.

    Por 
    Roberto Martínez
    Edificio de TVN.

    La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes el proyecto que modifica la ley que crea la empresa Televisión Nacional de Chile (TVN), luego de culminar su votación en particular.

    El texto quedó en condiciones de ser discutido por la Sala, tras un debate marcado por dos ejes centrales que permitieron su avance: asegurar un financiamiento estable para la misión pública del canal sin distorsionar la competencia y reforzar la gobernanza, aunque con diferencias respecto de la estructura del directorio.

    La iniciativa -ingresada en marzo de 2022 durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y perfeccionada con indicaciones del actual Ejecutivo en julio de 2024- se sustentó en un diagnóstico compartido por ambas administraciones, el que concluye que la señal estatal requiere un esquema de financiamiento que le permita cumplir su función pública sin depender exclusivamente de la publicidad.

    En ese marco, la respectiva comisión respaldó -por 6 votos a favor y 5 en contra- la creación de un instrumento de financiamiento patrimonial tipo “endowment”, mediante el cual el Estado queda autorizado a concurrir a la formación de una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, destinada a invertir recursos y transferir su rentabilidad a TVN para financiar tareas de interés público.

    Fondo de reserva patrimonial

    El texto establece que el fondo de reserva patrimonial contará con un aporte fiscal inicial de 30 millones de dólares, a enterarse en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigencia de la ley.

    A ese monto se sumarán los bienes que adquiera la entidad, los frutos civiles o naturales que generen, además de herencias, donaciones o subvenciones de origen público o privado.

    Adicionalmente, el Fisco realizará un aporte anual equivalente a las donaciones recibidas en cada ejercicio.

    Con este esquema, se busca dar estabilidad financiera a áreas que no compiten en el mercado publicitario, como la red de centros regionales, la señal internacional, la señal cultural e infantil NTV y el centro de documentación y archivo.

    Separación de recursos

    Uno de los argumentos clave para el despacho fue el resguardo de la competencia en la industria televisiva.

    Desde el gobierno, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, subrayó que el endowment permitiría financiar cerca de 5.500 millones de pesos anuales destinados exclusivamente a la misión pública del canal.

    En ese sentido, se excluye expresamente a la señal abierta y a 24 Horas del uso de estos recursos, que seguirán financiándose vía publicidad, al igual que el resto de los canales. Para garantizar transparencia, el proyecto contempla contabilidad separada entre los aportes del fondo patrimonial y las operaciones comerciales.

    El punto de quiebre

    Si bien el proyecto también aborda cambios en la gobernanza de TVN -normas ya aprobadas en la Comisión de Cultura-, la Comisión de Hacienda rechazó esos artículos al no alcanzar mayoría (5 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención).

    Las disposiciones apuntaban a ampliar el directorio, modificar el sistema de nombramientos y reducir los períodos en el cargo.

    Parlamentarios opositores advirtieron que la nueva composición implicaría mayores costos, especialmente en un canal que arrastra pérdidas millonarias.

    En contraste, sectores oficialistas defendieron la propuesta por aumentar la diversidad en la toma de decisiones y otorgar voto al representante de las y los trabajadores, no solo voz.

    Con el respaldo al nuevo modelo de financiamiento vía endowment y la exclusión -por ahora- de los cambios al directorio, el proyecto avanza a la Sala de la Cámara. Allí se definirá si el Congreso consolida un esquema estable para la misión pública de TVN, uno de los consensos que permitió destrabar su despacho en Hacienda.

