Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

A la Sala de la Cámara despachó esta tarde la Comisión de Hacienda el proyecto de ley que rebeja, total o parcialmente, el pago de contribuciones para los adultos mayores, lo que se compensa con el aumento del aporte de Las Condes y Lo Barnechea al Fondo Común Municipal.

Según lo aprobado esta jornada, Las Condes aumentará a 70% su aporte por intermedio de su recaudación en contribuciones. Además, se visó incorporar a Lo Barnechea a aportar el 55% de lo recaudado por concepto de patentes municipales.

Así, el texto que sale de la instancia indica que, respecto del impuesto territorial, Las Condes pasaría a aportar de un 65% a un 70% y mantendría su aporte de 65% por efecto de patentes comerciales. Lo Barnechea entraría a traspasar un 65% del impuesto territorial y un 55% de los ingresos por patentes comerciales.

Pese a que el Ministerio de Hacienda buscaba un aporte mayor de ambos municipios, parlamentarios de oposición señalaron su disconformidad por lo visado esta jornada, al calificar la mayor compensación de Las Condes y Lo Barnechea como “injusta” y plantearon que el aumento del cargo debió aplicarse a más comunas.

En este sentido, el parlamentario RN Diego Schalper, hizo reserva de constitucionalidad considerando que es “un tributo injusto e injustificado”.

“Nos parece que este proyecto, que tiene una buena intención, que es ampliar los beneficios de los adultos mayores, busca como medida de financiamiento algo injusto, porque se aplica solo a ciertas comunas”, manifestó.

Así, señaló que “vamos a hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional” con el fin de que “tributos manifiestamente injustos y desproporcionados no terminen perjudicando a ciertas comunas”.