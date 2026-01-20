Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

Casi un mes antes de que el entonces presidente electo Sebastián Piñera diera a conocer el gabinete que lo acompañaría a partir del 11 de marzo de 2018, dio luces de cómo quería que éste estuviera conformado: “Que sea un equipo amplio, pluralista (...)Todos los buenos equipos tienen que ser una combinación, un complemento entre la experiencia y la renovación”, dijo luego de reunirse con la presidenta Michelle Bachelet.

Con esas declaraciones, los timoneles de los partidos de Chile Vamos -Jacqueline Van Rysselberhe (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli)- iniciaron formalmente la tarea de materializar los listados que entregarían a Piñera con sus recomendados. Aunque, ya había trecho adelantado, pues por entonces sonaban como posibles ministros Andrés Chadwick (UDI hasta 2024), quien había ejercido como jefe político de la campaña y luego asumiría en Interior, Cecilia Pérez (RN) y Gonzalo Blumel (Evópoli). Estos dos últimos sería ratificados como titulares de la Segegob y Segpres, respectivamente.

PATRICIO FUENTES Y.

El día escogido para el anuncio oficial fue el 23 de enero de 2018, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. El anuncio coincidió con la muerte del poeta Nicanor Parra a sus 103 años. Su trayectoria, de hecho, fue reconocida por Piñera en su discurso inicial con elogios y un minuto de silencio.

Antes de que el presidente electo oficializara los nombres algunos ya se habían dado a conocer minutos antes por un “desperfecto técnico”. Una gran pantalla instalada en daba cuenta de que Andrés Chadwick sería ministro del Interior, Roberto Ampuero estaría al mando de Cancillería, Felipe Larraín asumiría en Hacienda y Marcela Cubillos en Medio Ambiente.

Con un retraso de 47 minutos -la ceremonia estaba fijada a las 10.00 am- 16 hombres y siete mujeres, lejos de la paridad que buscó instaurar Bachelet en su primer mandato y que se fue diluyendo en el que antecedió a Piñera, fueron presentados uno a uno. Con un promedio de 55 años de edad, aquel equipo ministerial se coronaba como el gabinete de mayor longevidad desde 1990.

Seis ministros antiguos y un comité político “piñerista”

Seis de los nombres que Piñera oficializó esa jornada ya habían ejercido como ministros en su primer gobierno. De ellos, tres continuaron ejerciendo las funciones que ya habían asumido antes: Andrés Chadwick en Interior, Felipe Larraín en Hacienda y Cecilia Pérez en la Segegob.

Otros dos asumieron en carteras distintas a las que ya habían desempeñado, Alfredo Moreno asumió como ministro de Desarrollo Social y Juan Andrés Fontaine en Obras Públicas. Roberto Ampuero, en tanto, había ejercido como ministro presidente del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, el antecesor legal del ministerio actual.

Andrés Chadwick y Sebastián Piñera

Fontaine, Ampuero y el abogado Gerardo Varela en Educación fueron las sorpresas de la jornada. En el caso de Fontaine porque se esperaba que asumiera en el Consejo del Banco Central y en cuanto a Ampuero debido a su perfil político -un excomunista que se desencantó de la revolución cubana, reconvertido en liberal- y porque se esperaba que Moreno se desempeñara nuevamente en la Cancillería. Varela, en tanto, era considerado como un nombre demasiado provocador -por sus ácidas columnas de opinión- para una cartera que requería de muñeca política y capacidad de diálogo para lidiar con el movimiento estudiantil.

El comité político tenía un marcado sello piñerista, con nombres asociados al círculo de hierro del presidente electo como Andrés Chadwick, su primo; Alfredo Moreno, uno de los mejores evaluados del gabinete; Gonzalo Blumel, jefe del Segundo Piso durante su primer mandato; Felipe Larraín, el jefe del “grupo Tantauco”, su equipo programático y Cecilia Pérez, vicepresidenta de Avanza Chile, una de sus fundaciones.

Gerardo Varela, Gonzalo Blumel y Cecilia Pérez

Casi la mitad del gabinete estaba conformado por independientes (11). Renovación Nacional y la UDI, obtuvieron igual número de carteras (5) y Evópoli se quedó con dos: Blumel y Ampuero, aunque este último era independiente.

Pese al número de independientes, en el piñerismo se valoró que el mandatario electo privilegiará nombres ya probados o con un marcado perfil político, evitando de esta manera la experiencia de su primer gobierno, cuya etapa inicial estuvo marcada por la mala evaluación que se hizo de la conducción política de los ministros más “técnicos”

Con todo, durante la ceremonia Piñera hizo un guiño a su primer periodo. Recordado era que en la presentación de su primer gabinete, el de 2010, entregó un pendrive a sus ministros con la planificación, en lugar de los clásicos portafolios de administraciones anteriores. “No se asusten, no le vamos a dar un pendrive. Eso ya es parte de la historia. Pero sí le vamos a dar acceso a un Dropbox”, dijo desatando risas.

Cerrando su discurso, confundió un cuadro presente en el salón, de Diego de Almagro, el conquistador español, con el fundador de Santiago, Pedro de Valdivia: “Nunca deja de impresionarme este maravilloso salón, que ha sido testigo de etapas tan importantes de la historia nuestro país, desde el cuadro en el que Pedro de Valdivia...O Diego de Almagro...¿quién es? (risas) Un ministro, que no voy a decir quién, cometió su primer error".

Presidente Sebastián Piñera en Cerro Castillo con su primer equipo ministerial

Este fue el primer gabinete del Presidente Sebastián Piñera presentado el 23 de enero de 2018:

Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Andrés Chadwick Piñera

Ministerio de Relaciones Exteriores: Roberto Ampuero Espinoza

Ministerio de Defensa Nacional: Alberto Espina Otero

Ministerio de Hacienda: Felipe Larraín Bascuñán

Ministerio de Secretaría General de la Presidencia: Gonzalo Blumel Mac-Iver

Ministerio Secretaría General de Gobierno: Cecilia Pérez Jara

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: José Ramón Valente Vías

Ministerio de Desarrollo Social: Alfredo Moreno Charme

Ministerio de Educación: Gerardo Varela Alfonso

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Hernán Larraín Fernández

Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Nicolás Monckeberg Díaz

Ministerio de Salud: Emilio Santelices Cuevas

Ministerio de Obras Públicas: Juan Andrés Fontaine Talavera

Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Cristián Monckeberg Bruner

Ministerio de Agricultura: Antonio Walker Prieto

Ministerio de Minería: Baldo Prokurica Prokurica

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Gloria Hutt Hesse

Ministerio de Bienes Nacionales: Felipe Ward Edwards

Ministerio de Energía: Susana Jiménez Schuster

Ministerio del Medio Ambiente: Marcela Cubillos Sigall

Ministerio del Deporte: Pauline Kantor Pupkin

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Isabel Plá Jarufé

Ministerio de Cultura y las Artes: Alejandra Pérez Lecaros

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Andrés Couve Correa