SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

    Seis de los nombres que Piñera oficializó esa jornada ya habían ejercido como ministros en su primer gobierno. Con un promedio de 55 años de edad, aquel equipo ministerial se coronaba como el gabinete de mayor longevidad desde 1990.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    Casi un mes antes de que el entonces presidente electo Sebastián Piñera diera a conocer el gabinete que lo acompañaría a partir del 11 de marzo de 2018, dio luces de cómo quería que éste estuviera conformado: “Que sea un equipo amplio, pluralista (...)Todos los buenos equipos tienen que ser una combinación, un complemento entre la experiencia y la renovación”, dijo luego de reunirse con la presidenta Michelle Bachelet.

    Con esas declaraciones, los timoneles de los partidos de Chile Vamos -Jacqueline Van Rysselberhe (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli)- iniciaron formalmente la tarea de materializar los listados que entregarían a Piñera con sus recomendados. Aunque, ya había trecho adelantado, pues por entonces sonaban como posibles ministros Andrés Chadwick (UDI hasta 2024), quien había ejercido como jefe político de la campaña y luego asumiría en Interior, Cecilia Pérez (RN) y Gonzalo Blumel (Evópoli). Estos dos últimos sería ratificados como titulares de la Segegob y Segpres, respectivamente.

    PATRICIO FUENTES Y.

    El día escogido para el anuncio oficial fue el 23 de enero de 2018, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. El anuncio coincidió con la muerte del poeta Nicanor Parra a sus 103 años. Su trayectoria, de hecho, fue reconocida por Piñera en su discurso inicial con elogios y un minuto de silencio.

    Antes de que el presidente electo oficializara los nombres algunos ya se habían dado a conocer minutos antes por un “desperfecto técnico”. Una gran pantalla instalada en daba cuenta de que Andrés Chadwick sería ministro del Interior, Roberto Ampuero estaría al mando de Cancillería, Felipe Larraín asumiría en Hacienda y Marcela Cubillos en Medio Ambiente.

    Con un retraso de 47 minutos -la ceremonia estaba fijada a las 10.00 am- 16 hombres y siete mujeres, lejos de la paridad que buscó instaurar Bachelet en su primer mandato y que se fue diluyendo en el que antecedió a Piñera, fueron presentados uno a uno. Con un promedio de 55 años de edad, aquel equipo ministerial se coronaba como el gabinete de mayor longevidad desde 1990.

    Seis ministros antiguos y un comité político “piñerista”

    Seis de los nombres que Piñera oficializó esa jornada ya habían ejercido como ministros en su primer gobierno. De ellos, tres continuaron ejerciendo las funciones que ya habían asumido antes: Andrés Chadwick en Interior, Felipe Larraín en Hacienda y Cecilia Pérez en la Segegob.

    Otros dos asumieron en carteras distintas a las que ya habían desempeñado, Alfredo Moreno asumió como ministro de Desarrollo Social y Juan Andrés Fontaine en Obras Públicas. Roberto Ampuero, en tanto, había ejercido como ministro presidente del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, el antecesor legal del ministerio actual.

    Andrés Chadwick y Sebastián Piñera

    Fontaine, Ampuero y el abogado Gerardo Varela en Educación fueron las sorpresas de la jornada. En el caso de Fontaine porque se esperaba que asumiera en el Consejo del Banco Central y en cuanto a Ampuero debido a su perfil político -un excomunista que se desencantó de la revolución cubana, reconvertido en liberal- y porque se esperaba que Moreno se desempeñara nuevamente en la Cancillería. Varela, en tanto, era considerado como un nombre demasiado provocador -por sus ácidas columnas de opinión- para una cartera que requería de muñeca política y capacidad de diálogo para lidiar con el movimiento estudiantil.

    El comité político tenía un marcado sello piñerista, con nombres asociados al círculo de hierro del presidente electo como Andrés Chadwick, su primo; Alfredo Moreno, uno de los mejores evaluados del gabinete; Gonzalo Blumel, jefe del Segundo Piso durante su primer mandato; Felipe Larraín, el jefe del “grupo Tantauco”, su equipo programático y Cecilia Pérez, vicepresidenta de Avanza Chile, una de sus fundaciones.

    Gerardo Varela, Gonzalo Blumel y Cecilia Pérez

    Casi la mitad del gabinete estaba conformado por independientes (11). Renovación Nacional y la UDI, obtuvieron igual número de carteras (5) y Evópoli se quedó con dos: Blumel y Ampuero, aunque este último era independiente.

    Pese al número de independientes, en el piñerismo se valoró que el mandatario electo privilegiará nombres ya probados o con un marcado perfil político, evitando de esta manera la experiencia de su primer gobierno, cuya etapa inicial estuvo marcada por la mala evaluación que se hizo de la conducción política de los ministros más “técnicos”

    Con todo, durante la ceremonia Piñera hizo un guiño a su primer periodo. Recordado era que en la presentación de su primer gabinete, el de 2010, entregó un pendrive a sus ministros con la planificación, en lugar de los clásicos portafolios de administraciones anteriores. “No se asusten, no le vamos a dar un pendrive. Eso ya es parte de la historia. Pero sí le vamos a dar acceso a un Dropbox”, dijo desatando risas.

    Cerrando su discurso, confundió un cuadro presente en el salón, de Diego de Almagro, el conquistador español, con el fundador de Santiago, Pedro de Valdivia: “Nunca deja de impresionarme este maravilloso salón, que ha sido testigo de etapas tan importantes de la historia nuestro país, desde el cuadro en el que Pedro de Valdivia...O Diego de Almagro...¿quién es? (risas) Un ministro, que no voy a decir quién, cometió su primer error".

    Presidente Sebastián Piñera en Cerro Castillo con su primer equipo ministerial

    Este fue el primer gabinete del Presidente Sebastián Piñera presentado el 23 de enero de 2018:

    Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Andrés Chadwick Piñera

    Ministerio de Relaciones Exteriores: Roberto Ampuero Espinoza

    Ministerio de Defensa Nacional: Alberto Espina Otero

    Ministerio de Hacienda: Felipe Larraín Bascuñán

    Ministerio de Secretaría General de la Presidencia: Gonzalo Blumel Mac-Iver

    Ministerio Secretaría General de Gobierno: Cecilia Pérez Jara

    Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: José Ramón Valente Vías

    Ministerio de Desarrollo Social: Alfredo Moreno Charme

    Ministerio de Educación: Gerardo Varela Alfonso

    Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Hernán Larraín Fernández

    Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Nicolás Monckeberg Díaz

    Ministerio de Salud: Emilio Santelices Cuevas

    Ministerio de Obras Públicas: Juan Andrés Fontaine Talavera

    Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Cristián Monckeberg Bruner

    Ministerio de Agricultura: Antonio Walker Prieto

    Ministerio de Minería: Baldo Prokurica Prokurica

    Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Gloria Hutt Hesse

    Ministerio de Bienes Nacionales: Felipe Ward Edwards

    Ministerio de Energía: Susana Jiménez Schuster

    Ministerio del Medio Ambiente: Marcela Cubillos Sigall

    Ministerio del Deporte: Pauline Kantor Pupkin

    Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Isabel Plá Jarufé

    Ministerio de Cultura y las Artes: Alejandra Pérez Lecaros

    Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Andrés Couve Correa

    Más sobre:Sebastián PiñeraGabinete2018Andrés ChadwickLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    “Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

    La puesta en escena de Gabriel Boric en enero de 2022 para presentar su primer gabinete

    Robo en la Catedral de Santiago: Carabineros detuvo al principal sospechoso

    Lo más leído

    1.
    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    2.
    Test de drogas, declaración de intereses y registro de deudas: las exigencias para los ministros de Kast

    Test de drogas, declaración de intereses y registro de deudas: las exigencias para los ministros de Kast

    3.
    Partido Radical amenaza con expulsar a Jaime Campos, el exconcertacionista que llegará al gabinete de Kast

    Partido Radical amenaza con expulsar a Jaime Campos, el exconcertacionista que llegará al gabinete de Kast

    4.
    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos
    Chile

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    Cómo fue el primer gabinete de Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda

    “Es extremadamente bueno”: Squella defiende gabinete ante críticas previo a su presentación

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles
    Negocios

    Energía oficializa decreto que devuelve cobros excesivos en las cuentas de luz: Tarifas rigen a partir de este miércoles

    Cascadas de SQM siguen adelante con reestructuración luego de que pocos accionistas decidieran retirarse

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica y Huachipato juegan la primera semifinal de la Supercopa

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela
    Mundo

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar