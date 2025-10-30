SUSCRÍBETE
Con Bachelet entre los temas tratados: Presidente Boric sostuvo encuentro con el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon

El mandatario se encuentra en Corea del Sur para participar de una nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Presidente Gabriel Boric en Corea del Sur. marcelo segura

En el marco de su visita a Corea del Sur, es que el Presidente Gabriel Boric, sostuvo una reunión con el ex Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.

En la reunión, donde también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, las autoridades hablaron sobre la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, luego de que Ban Ki Moon consultara al respecto.

En la ocasión, las autoridades también conversaron sobre la experiencia de Ban Ki Moon como Secretario General de la ONU, así como de los desafíos globales actuales en materia de paz, multilateralismo y acción climática.

Tras la reunión el mandatario se trasladará hasta la ciudad de Gyeongju, donde se realizará la nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Cabe recordar que durante durante la tarde del miércoles, el Presidente Gabriel Boric y su comitiva aterrizaron en al Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, en el marco del viaje para participar en la nueva edición de la APEC.

Más sobre:Gabriel BoricONUBan Ki MoonCorea del Sur

