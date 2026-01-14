SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Con Jara y Marcel como invitados: el gran acto que prepara La Moneda por pensiones

    Este viernes, en Quinta Normal, el Presidente Gabriel Boric encabezará el hito para celebrar el aumento de las jubilaciones por el inicio de los pagos del seguro social. Se trata del último gran despliegue de Palacio, para el que llamaron a los principales gestores de la reforma previsional.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Jeannette Jara y Mario Marcel.

    El viernes, en Quinta Normal, estarán en la misma actividad el Presidente Gabriel Boric; la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, y el extitular de Hacienda Mario Marcel. El objetivo es uno solo: la celebración del gobierno por el aumento de pensiones.

    El hito es relevante para La Moneda. Se trata de la principal apuesta de legado de esta administración y del último gran despliegue antes de entregarle el poder a José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

    Por lo mismo, en Palacio tomaron contacto con Jeannette Jara y Mario Marcel, quienes, desde los ministerios del Trabajo y Hacienda, respectivamente, encabezaron la compleja tramitación de la reforma de pensiones pactada con senadores de Chile Vamos como Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma e Iván Moreira.

    Ambos dejaron el gobierno de Boric. Mientras Jara lo hizo en abril de 2025 para emprender una carrera presidencial (que terminó el 14 de diciembre con una derrota ante José Antonio Kast), Marcel lo hizo en agosto por motivos personales.

    Los dos exministros estuvieron juntos este martes. La imagen la difundió Jeannette Jara en sus redes sociales, donde indicó: “Lindo encuentro con Mario”, texto al que le adjuntó un emoticón de “corazón coreano”.

    Jara, tras la derrota, ha ido reactivando su agenda pública: compartió una jornada de distensión con sus excolaboradores del comando -con varios de ellos se ha reunido en otros momentos estos días-, asistió a un encuentro encabezado por Michelle Bachelet y reapareció ante los medios en la tradicional Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista.

    En ese lugar, tomó distancia de los lineamientos ideológicos más duros de su colectividad.

    Aumento de pensiones

    En septiembre, como resultado de la misma reforma de pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) subió a $250 mil para los mayores de 82 años y el gobierno de Boric organizó un desayuno con más de 300 jubilados en La Moneda.

    Ahora, plantean en el Ejecutivo, el beneficio será mayor, por lo que es importante realizar un despliegue que, más allá de estar encabezado por el Presidente, mantenga vigente el tema y sea explicado por las autoridades del gobierno. En particular, las pensiones mejorarán en los próximos días con la creación del Seguro Social Previsional, que se financiará gracias a la cotización adicional con cargo al empleador que se destinó con ese fin.

    Esto conlleva dos nuevos beneficios: la compensación por diferencias de expectativa de vida (CEV) y el aumento por años cotizados (BAC). Según las estimaciones del Ejecutivo, gracias al primero ayudará a 757 mil mujeres, mientras que el segundo hará lo propio con cerca de un millón de jubilados.

    Para Boric el tema es relevante. De hecho, estuvo dentro de los asuntos que conversó, el 15 de diciembre, con Kast en su primera reunión para echar a andar el proceso de traspaso del mando. En esa cita, el Mandatario se preocupó de plasmar su interés en la implementación de la iniciativa, cuyo proceso seguirá a mediados de 2026, en los primeros meses del gobierno republicano.

    Esto, porque en agosto del próximo año subirá un 1% adicional la cotización con cargo al empleador, lo que dará inicio a la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP), que da origen al bono de seguridad previsional, por el llamado préstamo reembolsable.

    “Vamos a continuar hasta el último día del mandato. Al próximo gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado, como la implementación de la reforma de pensiones (...). Hay muchas políticas que independiente de quién gobierne deben seguir funcionando. Eso es lo que hemos conversado hoy día en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras”, dijo Boric tras su encuentro con el presidente electo.

