SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

    Este viernes se cumple el segundo aniversario del fallecimiento del exmandatario. Así, durante la tarde de este jueves se realizó una ceremonia en Santiago, a la que asistieron varias figuras del sector y excolaboradores de sus gobiernos, mientras que hoy la familia hará lo propio en Lago Ranco.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Santiago 6 de febrero 2025. Misa conmemorativa por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Hasta el Muelle Ñirivilo, en Lago Ranco, llegará este viernes a las 11:30 la familia Piñera-Morel y cercanos para conmemorar los dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.

    El dos veces mandatario falleció el 6 de febrero de 2024 en un accidente en helicóptero en la zona, por lo que la ceremonia que se realizará este viernes en la mañana será la más significativa.

    Contempla no solo una misa y la instalación de una placa en honor al expresidente, sino que también se hará en el mismo muelle donde rescataron su cuerpo. Será -afirman- una ceremonia similar a la que se realizó el año pasado en el primer aniversario del accidente.

    En esa ocasión, la ex primera dama Cecilia Morel realizó el principal discurso. Hasta el lugar llegó la familia y también varios excolaboradores de las dos administraciones de Piñera. Entre ellos, se pudo ver figuras como la exministra Gloria Hutt, Karla Rubilar, Rodrigo Galilea y Juan Antonio Coloma.

    El encuentro en Lago Ranco, en todo caso, no es el único que se realizará por estos días. De hecho, para esta semana ha habido 25 misas programadas a lo largo del país y que han sido organizadas en parte por Renovación Nacional (RN), expartido de Piñera, y también autoridades locales.

    Una de las principales se llevó a cabo este jueves, a las 19:00, horas en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia. Al lugar estaban convocados exautoridades como Gloria Hutt y también el senador y futuro ministro de la Segpres de José Antonio Kast, José García.

    En la lista de invitados también figuraron otras autoridades como los alcaldes Jaime Bellolio (UDI), Mario Desbordes (RN), y las directivas de los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

    A esa ceremonia también se suman algunas convocatorias en Valdivia, Iquique, Talca, Valparaíso, Concepción, entre otras.

    En la antesala de la conmemoración, varias figuras políticas ya han salido a valorar el legado del expresidente. Uno de los primeros en hacerlo fue el Presidente Gabriel Boric, quien en una actividad en la Región de Aysén -donde inauguró la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina-, recordó al exmandatario.

    “Este tramo partió con el presidente Piñera, el año 2018. Pronto se van a cumplir dos años del fallecimiento del presidente Piñera. Y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras”, afirmó Boric, quien aprovechó de saludar a la familia.

    El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella -colectividad que se declaró oposición a su gobierno en 2020-, también recordó a Piñera.

    “Estamos en estos tiempos de conmemoración más difíciles, particularmente para su familia, para los más cercanos, acompañándolos, resaltando en el fondo el trabajo que se hizo en el contexto de los dos gobiernos del presidente Piñera”, indicó.

    Más sobre:Sebastián PiñeraRNChile VamosCecilia MorelEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando

    José Antonio Rivas, diputado electo del PS: “Ha habido desatinos por parte de algunos partidos que ponen en duda la unidad del sector”

    “Razones personales”: las explicaciones de La Moneda para suspender la gira de Boric a Magallanes

    Plásticos prohibidos siguen en playas de Chile: estudio revela fallas en fiscalización de residuos en las zonas costeras

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    IPS queda ad portas de vender servicios de gestión a las AFP tras ingreso de decreto a Contraloría

    Lo más leído

    1.
    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    2.
    Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

    Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

    3.
    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    4.
    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    5.
    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando
    Chile

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando

    Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

    José Antonio Rivas, diputado electo del PS: “Ha habido desatinos por parte de algunos partidos que ponen en duda la unidad del sector”

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II
    Negocios

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    IPS queda ad portas de vender servicios de gestión a las AFP tras ingreso de decreto a Contraloría

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    El crudo análisis de Manuel Pellegrini tras ser goleado y quedar eliminado de la Copa del Rey
    El Deportivo

    El crudo análisis de Manuel Pellegrini tras ser goleado y quedar eliminado de la Copa del Rey

    Huachipato se defiende de la programación sin público ante la U: “Fueron condiciones impuestas por las autoridades”

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky
    Tecnología

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado
    Cultura y entretención

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Las interrogantes que plantea la expiración del tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU.
    Mundo

    Las interrogantes que plantea la expiración del tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU.

    Parlamento de Venezuela avanza en esperada ley de amnistía como paso “decisivo” hacia la paz en el país

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca