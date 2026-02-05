Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

Hasta el Muelle Ñirivilo, en Lago Ranco, llegará este viernes a las 11:30 la familia Piñera-Morel y cercanos para conmemorar los dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera .

El dos veces mandatario falleció el 6 de febrero de 2024 en un accidente en helicóptero en la zona, por lo que la ceremonia que se realizará este viernes en la mañana será la más significativa.

Contempla no solo una misa y la instalación de una placa en honor al expresidente, sino que también se hará en el mismo muelle donde rescataron su cuerpo. Será -afirman- una ceremonia similar a la que se realizó el año pasado en el primer aniversario del accidente.

En esa ocasión, la ex primera dama Cecilia Morel realizó el principal discurso. Hasta el lugar llegó la familia y también varios excolaboradores de las dos administraciones de Piñera. Entre ellos, se pudo ver figuras como la exministra Gloria Hutt, Karla Rubilar, Rodrigo Galilea y Juan Antonio Coloma.

El encuentro en Lago Ranco, en todo caso, no es el único que se realizará por estos días. De hecho, para esta semana ha habido 25 misas programadas a lo largo del país y que han sido organizadas en parte por Renovación Nacional (RN), expartido de Piñera, y también autoridades locales.

Una de las principales se llevó a cabo este jueves, a las 19:00, horas en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia. Al lugar estaban convocados exautoridades como Gloria Hutt y también el senador y futuro ministro de la Segpres de José Antonio Kast, José García.

En la lista de invitados también figuraron otras autoridades como los alcaldes Jaime Bellolio (UDI), Mario Desbordes (RN), y las directivas de los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

A esa ceremonia también se suman algunas convocatorias en Valdivia, Iquique, Talca, Valparaíso, Concepción, entre otras.

En la antesala de la conmemoración, varias figuras políticas ya han salido a valorar el legado del expresidente. Uno de los primeros en hacerlo fue el Presidente Gabriel Boric, quien en una actividad en la Región de Aysén -donde inauguró la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina-, recordó al exmandatario.

“Este tramo partió con el presidente Piñera, el año 2018. Pronto se van a cumplir dos años del fallecimiento del presidente Piñera. Y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras”, afirmó Boric, quien aprovechó de saludar a la familia.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella -colectividad que se declaró oposición a su gobierno en 2020-, también recordó a Piñera.

“Estamos en estos tiempos de conmemoración más difíciles, particularmente para su familia, para los más cercanos, acompañándolos, resaltando en el fondo el trabajo que se hizo en el contexto de los dos gobiernos del presidente Piñera”, indicó.