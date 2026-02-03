Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

Este martes, en medio de su gira por la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric evocó a su antecesor, el fallecido exmandatario Sebastián Piñera.

El Jefe de Estado lo hizo cuando restan tres días para el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente, ocurrido el 6 de febrero de 2024, en un trágico accidente aéreo en Lago Ranco, Región de Los Ríos.

Las palabras de Boric fueron en el contexto de la inauguración de la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina.

Ahí estuvo junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; y el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa.

“Este tramo partió con el presidente Piñera, el año 2018. Pronto se van a cumplir dos años del fallecimiento del presidente Piñera. Y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras”, dijo el Mandatario.

Luego, se dirigió a la familia Piñera Morel: “Yo desde acá saludo a su familia, y le digo que estamos continuando, como Presidente de la República, con una política de Estado que partieron quienes nos antecedieron y que tendrán que continuar quienes vengan”.

Más adelante, la máxima autoridad del país insistió en la idea de que en su administración se trabajará hasta el 11 de marzo, cuando entrega la banda presidencial a su sucesor, José Antonio Kast.

“Nos queda un mes, pero lo he repetido hasta el cansancio y no me voy a aburrir de decirlo: yo no me tomo vacaciones, aquí se trabaja hasta el último día”, remarcó.

Y agregó que: “Esta es una de las cosas que, escuchando justamente a quienes habitan, quienes viven en el territorio, es importante tomar para que el próximo gobierno pueda también tener continuidad”.