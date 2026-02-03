SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    El Jefe de Estado, en su gira por la Región de Aysén, además insistió que en su gobierno se trabajará “hasta el último día” y remarcó: “Yo no me tomo vacaciones”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Gabriel Boric y Sebastián Piñera.

    Este martes, en medio de su gira por la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric evocó a su antecesor, el fallecido exmandatario Sebastián Piñera.

    El Jefe de Estado lo hizo cuando restan tres días para el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente, ocurrido el 6 de febrero de 2024, en un trágico accidente aéreo en Lago Ranco, Región de Los Ríos.

    Las palabras de Boric fueron en el contexto de la inauguración de la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina.

    Ahí estuvo junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; y el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa.

    “Este tramo partió con el presidente Piñera, el año 2018. Pronto se van a cumplir dos años del fallecimiento del presidente Piñera. Y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras”, dijo el Mandatario.

    Luego, se dirigió a la familia Piñera Morel: “Yo desde acá saludo a su familia, y le digo que estamos continuando, como Presidente de la República, con una política de Estado que partieron quienes nos antecedieron y que tendrán que continuar quienes vengan”.

    Más adelante, la máxima autoridad del país insistió en la idea de que en su administración se trabajará hasta el 11 de marzo, cuando entrega la banda presidencial a su sucesor, José Antonio Kast.

    “Nos queda un mes, pero lo he repetido hasta el cansancio y no me voy a aburrir de decirlo: yo no me tomo vacaciones, aquí se trabaja hasta el último día”, remarcó.

    Y agregó que: “Esta es una de las cosas que, escuchando justamente a quienes habitan, quienes viven en el territorio, es importante tomar para que el próximo gobierno pueda también tener continuidad”.

    Más sobre:Gabriel BoricSebastián PiñeraRegión de Aysén

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Comunistas rayan la cancha a Jeannette Jara: “En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”

    Lo más leído

    1.
    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    2.
    Cita de tres horas y compromiso de nueva reunión: Pérez Mackenna y Van Klaveren inician traspaso de mando de Cancillería

    Cita de tres horas y compromiso de nueva reunión: Pérez Mackenna y Van Klaveren inician traspaso de mando de Cancillería

    3.
    Insulza defiende candidatura de Bachelet a la ONU: “A Chile le va a hacer muy bien, su política exterior se prestigia”

    Insulza defiende candidatura de Bachelet a la ONU: “A Chile le va a hacer muy bien, su política exterior se prestigia”

    4.
    La Moneda activa último intento por salvar su reforma política

    La Moneda activa último intento por salvar su reforma política

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”
    Chile

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major
    El Deportivo

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major

    Sifup acusa a Colo Colo de vulnerar derechos laborales de sus jugadores con contrato profesional

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660
    Cultura y entretención

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    Perreolandia 2026: todo lo que debes saber del festival de reggaetón

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano
    Mundo

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?