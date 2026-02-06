SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Con misa y una placa: familia y excolaboradores conmemoran segundo aniversario de muerte del expresidente Piñera en Lago Ranco

    A la ceremonia en Los Ríos se sumarán durante la jornada una veintena de misas en distintas comunas del país en homenaje al exmandatario, que falleció el 6 de febrero de 2024.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Familia y excolaboradores conmemoran segundo aniversario de muerte del expresidente Sebastián Piñera.

    A las 11.30 horas, la familia, excolaboradores, amigos y autoridades locales se instalaron bajo un toldo blanco en el Muelle Ñirivilo, en Lago Ranco, para celebrar una misa y luego descubrir una placa conmemorativa por el segundo aniversario de muerte del expresidente Sebastián Piñera Echenique.

    El dos veces mandatario falleció el 6 de febrero de 2024 en un trágico accidente en helicóptero en la zona, lo que dio mayor significado a la ceremonia.

    El culto y la instalación del memorial en honor al ex jefe de Estado, tuvo lugar en el mismo muelle donde rescataron su cuerpo. La ceremonia tuvo características similares a la que se realizó el año pasado -en Bahía Coique- en el primer aniversario del accidente.

    La conmemoración estuvo encabezada por la viuda de Piñera y ex primera dama, Cecilia Morel, y sus hijos. También nietos y los hermanos del exmandatario, Magdalena y Pablo.

    Las palabras estuvieron a cargo de Morel, sus hijos y nietos, que destacaron al exmandatario en sus diferentes facetas.

    “Realmente es muy emocionante que habiendo pasado ya 24 meses, 2 años, la gente lo siga teniendo tan presente en su corazón, con tanta emoción. A mí me abraza la gente, me entrega su cariño y es algo que nos ha fortalecido en este tiempo para poder caminar y transitar por este duelo. Hoy es un día muy especial, muy emocionante. Estoy muy agradecida del alcalde y los concejales de la comuna de Lago Ranco que hicieron este acto maravilloso en un lugar muy simbólico que representa mucho para nosotros, puesto que es el lugar donde fue rescatado Sebastián, su cuerpo, después del accidente que tuvo”, dijo la ex primera dama.

    En la placa descubierta a orilla del lago está inscrita una frase pronunciada por Piñera en 2023: “Sueño con un Chile más unido, en que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos; un Chile más libre, más próspero, sin violencia y en paz. Sueño con un Chile en que todos sus hijos puedan desarrollar los talentos que Dios les dio, realizar sus proyectos y alcanzar sus sueños, un Chile donde todos podamos vivir plenos y felices junto a nuestros seres queridos. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo”.

    Al respecto, Morel señaló: “Indudablemente que es un homenaje más que también habla de lo importante que él fue, del legado que él dejó. Y que es algo que los chilenos y las chilenas valoran en todos los lugares. Entonces eso también nos ayuda mucho a sentirnos no solo orgullosas, sino que a sentirnos alegres y acompañadas en este duelo”.

    Hasta la zona de la Región de Los Ríos también llegaron los exministros Rodrigo Pérez-Mackenna (Vivienda), Gerardo Varela (Educación), Fernando Echeverría (Energía) y Carolina Schmidt (Mujer, Educación y Medio Ambiente).

    Además, los amigos del ex jefe de Estado y empresarios Ignacio Guerrero, que iba también en el helicóptero al momento del accidente; José Cox, uno de los últimos en visitar a Piñera en esas vacaciones; Carlos Alberto Délano⁠, cofundador de empresas Penta; y el senador UDI, Juan Antonio Coloma.

    Entre las autoridades locales, se hicieron presentes el alcalde Lago Ranco, Miguel Meza; de Futrono, Fernando Flández; de Mariquina, Guillermo Rolando; la delegada presidencial provincial de Ranco, Alejandra Ramos; el diputado Bernardo Berger, y concejales de Lago Ranco.

    También estuvo pen la ceremonia Ricardo González, bombero buzo -especialista en rescate subacuático- que sacó el cuerpo del expresidente del lago.

    El encuentro en Lago Ranco, eso sí, no es el único que se realizará por estos días. De hecho, están programadas más de 25 misas a lo largo del país y que han sido organizadas en parte por Renovación Nacional (RN), expartido de Piñera, y también autoridades locales.

    Más sobre:Sebastián PiñeraLago RancoMisaFamilia Piñera MorelCecilia MorelMagdalena Piñera

