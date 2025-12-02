VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Concha vs. Leitao y una eventual comisión investigadora: cómo el round de ambas autoridades llegó al Congreso

    La auditoría que encargó el jefe comunal contra una autoridad del gobierno encontró el respaldo en el jefe de bancada de su partido. Desde La Moneda, en tanto, cuenta con que el camino de la comisión especial investigadora no podría activarse por temas reglamentarios.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    La embestida del alcalde Peñalolén, Miguel Concha (FA), contra su antecesora -y hoy subsecretaria de Prevención del Delito- Carolina Leitao (independiente), generó eco en la Cámara de Diputados.

    La oposición ya evalúa iniciar una comisión especial investigadora, lo que ya inquieta a La Moneda, porque una acción de esa naturaleza solo acrecentaría una fisura en el oficialismo. Inevitablemente, la bancada del Frente Amplio quedaría frente al dilema de apoyar a una autoridad de gobierno o avalar la arremetida iniciada por un jefe comunal de sus filas.

    El quiebre entre las dos autoridades quedó expuesto la semana pasada cuando se supo de que el alcalde contrató a la firma Fortunato & Asociados Auditores Consultores para auditar el déficit del municipio que originalmente se cifró en $9.100 millones. Tras la auditoría encargada -a la que tuvo acceso La Tercera- se reveló que el monto ascendió a $16 mil millones de déficit durante la gestión de la ahora subsecretaria Leitao.

    Desde su partido, fue el jefe de bancada de diputados, Jaime Sáez, quien respaldó “completamente” la arremetida del alcalde.

    Consultado por si esto podría generarun conflicto en la alianza gubernamental, el diputado señaló que “no es su responsabilidad visualizar otro tipo de situaciones que deriven de cautelar el bienestar de su comuna”.

    Según transmiten desde el gobierno, si bien La Moneda ha estado monitoreando el tema, creen que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para fiscalizar a los municipios. El problema es que hay precedentes que indican lo contrario. A pesar de que legalmente las potestades sean limitadas, en el pasado, igualmente diputados iniciaron fiscalizaciones por irregularidades en las municipalidades de Vitacura y Santiago.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), en Desde la Redacción de La Tercera, señaló que conversó con Leitao y que “ella tiene una opinión distinta respecto al tema, pero como está ejerciendo un cargo ha actuado con mucha responsabilidad para no entrar en la polémica”.

    La carta de la derecha

    No contar con facultades fiscalizadoras para fiscalizar a los municipios es algo que tienen en consideración en la derecha.

    Sin embargo, otro factor es el timing con que cuentan para activar esa herramienta.

    Según transmiten en las bancadas de oposición, tienen poco tiempo para que una comisión especial investigadora sesione y evacúe su informe en los dos meses que quedan de legislatura -diciembre y enero de 2026-.

    El poco tiempo, agregan, podría generar que la comisión no logre despachar sus conclusiones y que el objetivo de la investigadora no se cumpla.

    Por lo mismo, hasta el momento se quedaron en una carta que le enviaron al Presidente Gabriel Boric pidiendo la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    “La difusión pública de un informe de auditoría externa, solicitada por el actual alcalde, señor Miguel Concha, ha revelado cifras y hechos que -de confirmarse-resultan incompatibles con los estándares elementales de probidad que deben regir a quienes ejercen funciones en la primera línea de la seguridad pública del país”, sostienen los diputados Henry Leal (UDI) y Frank Sauerbaum (RN), jefes de sus respectivas bancadas.

    “La gravedad de las denuncias evidentemente no permitirá a la subsecretaria Leitao concentrar todos sus esfuerzos en un tema que es prioritario para los chilenos: derrotar el avance del crimen organizado”, reforzaron los parlamentarios UDI y RN.

    “Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente a S.E evaluar la continuidad en el cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, mientras persistan cuestionamientos en relación con su accionar en la administración de recursos públicos en el municipio de Peñalolén”, concluyeron en la misiva.

