    Política

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    Con una trayectoria ligada a la Segpres y una relación política de largo aliento con Claudio Alvarado, la cientista política asumirá la subsecretaría de la cartera, donde será clave en el vínculo legislativo del nuevo gobierno, y en el trabajo político con el oficialismo y la oposición.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    La futura subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo (RN).

    Hasta hace algunas semanas, el destino de la militante RN Constanza Castillo, estaba decidido: sería la jefa de gabinete del ministro del Interior, Claudio Alvarado. Desde que el UDI se instaló en la Oficina del Presidente Electo (OPE), Castillo lo acompañaba.

    Y es que la cientista política -quien hasta hace algunos meses se desempeñaba como investigadora del Instituto Libertad, de RN- conoce desde fines de 2010 al jefe del gabinete de José Antonio Kast, cuando llegó a realizar su práctica a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

    En ese entonces, Alvarado ejercía como subsecretario Segpres, cargo que 16 años después será ocupado por Castillo bajo la administración de José Antonio Kast.

    La cientista hará dupla en el Congreso con el ministro de la cartera, José García Ruminot (RN).

    Según comentan en el entorno del presidente electo, la definición en torno a Castillo fue a comienzos de enero, luego de conversaciones directas con el presidente electo y Alvarado.

    El diseño de dicha cartera resultó menos complejo que otras: aunque en el camino se le ofreció el ministerio a Diego Paulsen (RN) -quien declinó participar del gobierno-, finalmente la nominación recayó en el senador García Ruminot.

    José García Ruminot y Claudio Alvarado

    Con eso despejado, uno de los factores que pesó fue el complemento generacional de la futura subsecretaria con el ministro García: Castillo, de 37 años, suma experiencia técnica en la Segpres y un despliegue político que apuntaría a reforzar la interlocución diaria con parlamentarios oficialistas y de oposición.

    A Ruminot, dicen en el equipo de Kast, le consultaron qué le parecía que Castillo fuera su dupla en Segpres. El actual senador accedió rápidamente y no puso reparos, ya que él, al igual que Alvarado, conoce hace años a la militante RN y le ha tocado compartir con ella en más de una ocasión.

    La trayectoria de Castillo incluye también un paso por la Cámara de Diputados como jefa de gabinete de Paulsen, cuando presidió la corporación. Allí ambos establecieron vínculos políticos con el Frente Amplio.

    Más tarde, coincidieron nuevamente en el comando presidencial de Evelyn Matthei, donde Paulsen ejerció como jefe de campaña.

    El propio Kast habría consultado referencias sobre su nombre en distintos sectores políticos, recibiendo evaluaciones positivas respecto de su perfil transversal y capacidad de trabajo. Una característica que en la OPE consideran clave para una subsecretaría llamada a ordenar y conducir la agenda legislativa del nuevo gobierno.

    Aunque es militante RN, en su entorno destacan que Castillo ha privilegiado siempre el rol institucional por sobre la lógica partidaria, lo que hoy se ha traducido en un acercamiento temprano con dirigentes republicanos, con miras a facilitar la coordinación política del oficialismo en el Congreso.

    Entre otras cosas, ya se le ha visto acompañando al futuro ministro García en el Congreso. Y es que aunque aún se mantiene en sus labores como senador, ya se ha desplegado como el enlace de coordinación entre la OPE y las bancadas de la derecha.

    Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Constanza Castillo también se desempeñó en la Secretaría General de la Presidencia, específicamente en la División de Relaciones Políticas (Direpol).

    Entre el inicio de la administración y enero de 2021 ejerció como coordinadora del área. Posteriormente, en el último año de gobierno, fue ascendida a jefa de la Direpol, convirtiéndose en la única mujer en haber ocupado ese cargo.

    En términos generales, el nombre de Castillo fue bien recibido en el sector. Eso sí, advierten algunos, tendrá que colaborar en mantener ordenado a su partido, RN, que es la colectividad que más tiende a desordenarse en el Congreso.

    Además, tendrá el desafío de profundizar lazos con el PDG.

