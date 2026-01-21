SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    José García, ministro Segpres: el legislador veterano que llevará la relación de Kast con el Congreso

    Contador auditor de profesión, apasionado por los números, desde sus primeros años en el Congreso ha integrado las comisiones de Hacienda, Economía y de Presupuesto. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, presidió el Senado. Desde la testera ayudó a destrabar la reforma de pensiones y la nueva Ley Antiterrorista.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    08/11/2024 JOSE GARCIA RUMINOT, PRESIDENTE DEL SENADO MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Desde 1990 solo hay dos legisladores que han estado en el Congreso en forma ininterrumpida. Uno de ellos es Juan Antonio Coloma Correa (UDI) y el otro es José Gilberto García Ruminot (RN).

    Sin embargo, Don Pepe o Pepe (70 años de edad) como lo llaman sus cercanos tiene una trayectoria política, incluso, más larga que su par gremialista.

    Desde su juventud, García -quien asumirá en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres)-, militó en el desaparecido Partido Nacional (antecesor político de RN). Luego fue alcalde designado de Toltén, Lautaro y Temuco, entre 1980 y 1989. Entremedio también ejerció como seremi de Gobierno en La Araucanía.

    Con las primeras elecciones del retorno de la democracia fue elegido diputado por Temuco, ciudad en la que nació en 1955. Al Senado llegó en el 2002 y fue reelegido dos veces más, pero no pudo postularse por cuarta vez por el límite constitucional a la reelección.

    Contador auditor de profesión, apasionado por los números y minucioso en la revisión de las cuentas fiscales, desde sus primeros años en el Congreso ha integrado las comisiones de Hacienda, Economía y de Presupuesto. En más de una ocasión ha encabezado la Comisión Mixta de Presupuesto y, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, presidió el Senado.

    En su año en la testera, logró destrabar la tramitación de la reforma a la Ley Antiterrorista, luego del asesinato de tres carabineros en Cañete, en abril de 2024. Entonces viajó a sur con el Presidente Gabriel Boric y la titular de la Cámara, Karol Cariola (PC), con quienes acordó agilizar la discusión de un paquete de leyes de seguridad, suspendiendo las semanas de receso legislativo. Ese paso permitió que al menos la Ley Antiterrorista saliera del Senado, mientras que la Cámara evacuó la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Ambas iniciativas, sin embargo, pudieron ver la luz a fines de ese año.

    Bajo su gestión también empujó y ayudó a destrabar la discusión de la reforma de pensiones, que fue despachada a ley en enero de 2025, a semanas de que dejara la presidencia del Senado.

    Aunque siempre ha sido del grupo conservador de RN, también apodado el sector “duro” por tener un notorio lazo con el régimen militar, una de las particularidades de García es que no se le conocen “enemigos” o personas que le tengan algún rencor. Ni siquiera entre quienes han sido sus competidores electorales o en definiciones políticas.

    No obstante, en las comisiones no es un parlamentario fácil de convencer. Sobre todo, en las discusiones de la Ley de Presupuesto, en las que es uno de los que más piden antecedentes. En el Senado también ha integrados las comisiones de Trabajo y de Educación. De hecho, su experiencia legislativa en temas económicos y sectoriales lo transforman en un jugador polifuncional para Kast, ya que el Congreso será uno de los flancos de quien será el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Su forma gentil y respetuosa le ha granjeado varios amigos en el Parlamento, especialmente en el Senado.

    Pese a ello, la incógnita de su papel está en la otra rama del Congreso, donde hoy ya no tiene muchas redes, salvo con los propios diputados de RN. Uno de sus flancos es precisamente la Cámara, donde los códigos son distintos y las jugadas políticas suelen ser más agresivas.

