Contraloría establece que ministro Delgado posee “responsabilidad administrativa” por irregularidades durante su período alcaldicio en Estación Central

Tras un sumario que se extendió por cinco años, la Contraloría General de la República resolvió que el actual ministro del Interior y exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, posee “responsabilidad administrativa” por autorizar en 2016 -cuando estaba al mando del municipio- el viaje de dos concejales a Europa para realizar presuntas capacitaciones, así como por autorizar, mediante “trato directo”, la elaboración de piezas de publicidad municipal con su nombre y rostro en plena época de elecciones.

Según un informe de T13, conforme a estos antecedentes, el Concejo Municipal presentará este viernes una denuncia ante el Tribunal Electoral por “notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa” contra Delgado, quien fungió como edil de la comuna capitalina entre 2008 y 2020, año en que fue nombrado secretario de Estado por el Presidente Sebastián Piñera.

Delgado podría recibir sanciones que lo podrían inhabilitar incluso de ejercer cargos públicos por cinco años.

Viajes cuestionados

En la investigación de Contraloría, se mencionan los viajes a España e Italia efectuados en 2016 por los concejales Ivo Pavlovic y Patricio González, para realizar supuestas capacitaciones y que, de acuerdo al ente fiscalizador, tuvieron un costo de cerca de $12 millones.

Tras el caso dado a conocer por el programa Contacto, el ente contralor determinó que no existió la debida justificación para estos viajes. Además, se reveló que las autoridades comunales tuvieron varios días sin actividades oficiales en el Viejo Continente.

“Hubo días en los cuales los concejales no realizaron capacitación alguna, no pudiendo acreditarse por la entidad edilicia que las materias y contenidos mencionados se relacionen directamente con la gestión municipal”, sostiene el informe de la Contraloría.

En 2016, Delgado recurrió a la justicia, e incluso llegó al Tribunal Constitucional, para cuestionar la pertinencia de la investigación de la Contraloría, señaló T13. El requerimiento fue declarado inadmisible por falta de argumentos.

“Trato directo”

Asimismo, la Contraloría cuestionó en 2016 la contratación mediante “trato directo” de un proveedor para desarrollar distintas piezas gráficas para la municipalidad, en las que aparecía el nombre y el rostro del actual ministro Delgado, en plena campaña electoral.

El proveedor en cuestión -según la investigación de T13- es Jorge Pomar Marguirot, quien en el Portal de Adquisiciones del Estado registra 213 órdenes de compra, 201 de las cuales corresponden a Estación Central, por servicios por más de $400 millones.

Según la investigación, Pomar Marguirot aparece además en los registros del Servicio Electoral realizando donaciones a candidatos a concejales de la UDI, desde 2008. Además, prestó servicios en al menos dos campañas electorales del actual ministro del Interior.

Tribunal Electoral Regional

El sumario de Contraloría, que ya se encuentra en manos del Concejo Municipal de Estación Central, establece directamente sanciones para los funcionarios que todavía trabajan en el municipio, pero no impone ningún castigo al exalcalde Delgado, porque actualmente no es funcionario municipal y, además, como ministro no es sujeto de sanciones por parte de la Contraloría. Sin embargo, en el texto se da “por establecida la responsabilidad administrativa” del secretario de Estado.

Según el informe de T13, este viernes al menos la mitad del Concejo realizará la presentación ante el Tribunal Electoral por “notable abandono de deberes” y “falta a la probidad administrativa” en contra de Delgado, en base a los cuestionamientos realizados por Contraloría.

Es este tribunal la institución que podría imponer sanciones para Delgado: podría quedar inhabilitado durante cinco años para cualquier cargo de elección popular, situación que podría extenderse para el ejercicio de cualquier cargo público.