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    Cretton y ‘Reconstrucción Nacional’: “Se decide aplazar para socializarlo mejor con el oficialismo”

    El diputado de la UDI, Eduardo Cretton, afirmó en Desde la Redacción de La Tercera -entrevistado por Pedro Rosas y Rodrigo Álvarez- que el gobierno no solo postergó la iniciativa debido a la agenda para combatir la violencia en colegios, sino también para dialogar con el sector. "Esperaría que al ser uno de los proyectos estrella del gobierno veamos al oficialismo muy ordenado", señaló.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    El diputado de la UDI, Eduardo Cretton.

    ¿Cómo ve los proyectos del gobierno para enfrentar la violencia en los colegios?

    La revisión de mochilas creo que es algo que a nadie le gustaría, evidentemente es una medida intrusiva, pero en las circunstancias en que estamos, la prioridad uno, dos y tres es dar de seguridad a estudiantes y profesores. Otra de las medidas tiene que ver con una medida que desde la UDI venimos impulsando desde hace muchos años: quitar el beneficio de la gratuidad universitaria a aquellos alumnos que estén involucrados en hechos de violencia al interior de la sala de clase.

    ¿Conocen detalles del proyecto de Reconstrucción Nacional”?

    Hay algunos detalles que el gobierno ya está sociabilizando con el oficialismo. Son conversaciones que están llevando los encargados de las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados. No debiese pasar de la próxima semana este proyecto de reconstrucción nacional, porque además es un proyecto que necesita una rápida tramitación.

    En el sector algunos apuntaban a que, junto con tema de seguridad en los colegios, se posterga para lograr ordenar al oficialismo. ¿Ve alineado al sector? Ya han surgido críticas.

    Creo que siempre es bueno que el gobierno sociabilice más las decisiones que está tomando con los partidos que son parte del gobierno (...) Esta semana tenemos la agenda de seguridad en los colegios, obviamente también se decide aplazar esto para poder sociabilizarlo de mucha mejor forma con el resto de los partidos del oficialismo. Esperaría que al ser uno de los proyectos estrella del gobierno del Presidente José Antonio Kast veamos al oficialismo muy ordenado. He sido bastante crítico de algunas voces del oficialismo que han hecho críticas contra el gobierno.

    En la oposición dicen que si el proyecto entra como un solo paquete podría no avanzar. La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió que ingrese por separado.

    Yo esperaría que ingrese como un solo proyecto, porque queremos que sea una discusión rápida y porque es un proyecto en circunstancias en que estamos en emergencia. Debiese ingresar a la Cámara de Diputados, por lo tanto, la opinión de la presidenta del Senado la verdad es que en esto no importa mucho, porque si entra como un solo proyecto a la Cámara de Diputados, después el Senado no tiene la posibilidad de verlo en distintas normas.

    Usted integra la Comisión de Seguridad. ¿Quedó conforme con la respuesta del director de la PDI, Eduardo Cerna?

    Yo siempre estoy por respetar las autonomías que tienen las policías. La Cámara de Diputados está para fiscalizar los actos de gobierno, no los actos que son propios de las policías. Lo que quedó muy claro en la exposición que hizo el director general de la PDI es que la decisión de remover a Consuelo Peña de su cargo la tomó el director de la PDI.

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