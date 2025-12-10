Pugna por ley de las 40 horas: Kast afirma que no tocará reducción de jornada y Jara lo emplaza a “cambiar programa”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se trenzó en una intensa discusión con la carta oficialista Jeannette Jara durante el debate de esta noche organizado por la Anatel en torno a la convivencia cívica, al tono usado en campaña y también en relación a la ley de reducción de jornada de las 40 horas, las cuales señaló que no eliminaría.

En el bloque, fue la oportunidad de Jara para interpelar a su contendor político, al que en primera instancia cuestionó el tono usado en la campaña y en sus constantes mensajes frente al electorado.

“¿Te has preguntado a veces si el tono divisorio que pones en el país, poniendo a los buenos de un lado y a los malos del otro, nos hace realmente bien?, ¿te has preguntado a lo mejor que la ciudadanía lo que espera de ti como candidato son propuestas y no solamente críticas y denostaciones de orden personal, familiar, o de amistades somo lo haces permanentemente?“, le preguntó Jara en 60 segundos.

“Creo que esta forma de construir política es nociva, muy violenta, le hace mal a Chile y creo que cuanto tratas de mentiroso con tanta liviandad, ofender, calificas, es algo que nos va a pasar la cuenta”, partió Jara en su introducción.

Asimismo, emplazó a Kast a pronunciarse respecto a la ley de reducción de jornada laboral a 40 horas. Jara señaló que voceros de Kast han planteado que se debe eliminar la medida, pese a no señalar cómo.

“Tu programa lo dice explícitamente, que las vas a suspender en las pymes. ¿Por qué quieres hacer eso? Si la gente quiere más tiempo con sus familias, ¿cuál es la idea?“, señaló Jara.

Kast eludiendo la pregunta directamente, preguntó sobre en qué parte del programa decía esa propuesta, señalando que son 33 propuestas en el área.

“El programa que está publicado en el Servel”, zanjó Jara, quien cedió el tiempo para que Kast responda.

Kast, en todo su tiempo, respondió con respecto a la seguridad, acusando al gobierno por la falta de la misma.

“Y me pregunto todos los días, ¿cómo convencer al gobierno de que trabaje por la seguridad de Chile?, ¿cómo convencerlos de que persigan a los delincuentes y no los indulten?, ¿cómo convencerlos de que recubren el control de las cárceles? ¿cómo convencerlos de que cierren las fronteras? ¿cómo convencerlos de algo así?“, lanzó sin zanjar el punto.

Luego de relatar la supuesta situación de seguridad en las poblaciones, Kast continuó señalando que “¿has visto cómo viven las personas en los sectores populares? El susto que tienen ahí en los Cesfam, donde van a rematar a un miembro de una banda que llega herido. Y lo matan a él y matan a las personas que atienden".

“¿Por qué tú crees que son patrimonios solamente tuyos?“, le espetó Jara, a lo que Kast respondió que ”no son míos. Lo único que yo estoy diciendo es que hagan algo, Jeannette", volviendo a emplazar al gobierno en torno a la seguridad.

Tras la intervención de la periodista Constanza Santa María como moderadora, se le pidió a Kast responder directamente ¿qué haría con la reducción de la jornada a 40 horas?

“No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas, porque va a tener más oportunidades. Y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa. No va a tener que tener temor de que lo asalten, de que le quiten el auto, de que lo asesinen”, aseguró Kast.

A renglón seguido, señaló que “entonces, las 40 horas, siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU. No vamos a terminar con las 40 horas. No vamos a terminar con la indemnización. No se va a acabar el mundo. Va a mejorar”.

Ante lo anterior, Jara le señaló que “vas a tener que cambiar tu programa”.

Años de indemnización

Posteriormente, en el debate se planteó el bloque de empleo y pensiones, donde nuevamente hubo cruces entre Jara y Kast en otros tópicos.

Uno de ellos fue propuesta de Kast, donde se plantea hacer cambios en el sistema de indemnización por años de servicio a los trabajadores. En la figura actual existe un tope de 11 años, con cargo al empleador.

Así, a Kast se le pidió a que profundizara en su propuesta, que buscar cambiar el modelo, generando un ahorro por parte del empleado para una indemnización a todo evento.

“Cuando uno empieza a trabajar tiene derechos adquiridos. Cualquier persona que tenga contrato de trabajo, tiene sus derechos adquiridos; pero si viene alguien, quiere contratarse a futuro, yo le puedo decir ‘oiga usted tiene que cumplir 11 años y ahí tiene una indemnización y para que la obtenga lo tienen que despedir’. Si usted se quiere ir a los 8 años, por qué no se puede llevar sus recursos. Si usted se quiere ir a los 15 años, por qué no acumula 15 años por qué no acumula 15 años, por qué se queda en los 11 años”, introdujo.

Finalmente, entrando al punto de la pregunta, el republicano aseguró que no innovaría en las relaciones laborales actuales. “Eso es algo que se puede plantear hacia adelante, en beneficio de los trabajadores que hoy esperan a los 11 años y se produce una tensión entre empleador y empleado. Esa tensión no tiene por qué estar. La persona puede seguir acumulando si está 15, 20, 30 años en la empresa. Cuando se quiera ir se lo lleva”, aseguró.