Cruz-Coke destaca gesto de Matthei a Kast en Enade y apunta a “señal política” de cara a segunda vuelta presidencial

El senador e integrante del equipo político del comando de Evelyn Matthei, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), destacó este miércoles el gesto que tuvo la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas con el aspirante de republicanos José Antonio Kast, ayer en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025.

Esto, luego que en el bloque dispuesto para realizarse preguntas entre candidatos, la exalcaldesa de Providencia aprovechó el momento para dar por zanjada la controversia que la mantenía en disputa con el exdiputado, a propósito de supuestos ataques concertados en su contra mediante redes sociales, que atribuyó a adherentes republicanos y que calificó como “campaña asquerosa”.

“Yo estaba super molesta por los ataques que sufrí de bots de republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página” , le dijo.

La intervención tomó por sorpresa a Kast, lo que no evitó que respondiera en el mismo tono: “Muchas gracias, Evelyn. Decirte que entiendo el dolor por el que pasaste (...) y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien, siempre”.

En diálogo con radio Agricultura, Cruz-Coke comentó la decisión de Matthei de cerrar el capítulo en el foro del encuentro empresarial.

“(Lo hizo) porque nosotros hemos sido consistentes, por lo menos desde el comando, primero de que acá hubo, y esto está consignado en al menos cuatro medios distintos, de que acá hubo una campaña de bots que estaban relacionados al Partido Republicano. O sea, eso es indesmentible, lo sabe también José Antonio Kast, por eso que yo creo que acepta de buen grado finalmente, y también con una nobleza que hay que reconocerle, que acepta también de alguna forma que las redes sociales han sido mal usadas”, remarcó.

Y luego agregó: “Pero por otra parte también hemos dicho, paremos la tontera. Acá hay mucha gente que está dando por descartada a Jeannette Jara de entrada, cuando Jeannette Jara en todas las encuestas marca cerca de 30 puntos, y si pasa con una diferencia de 10 puntos o 12 puntos respecto del segundo, va a ganar la elección, porque aquí hay acontecimientos políticos".

En esa misma línea, el parlamentario de Chile Vamos remarcó que su sector debe “dar señales de que la oposición está pensando en un proyecto común alternativo para ofrecerle a Chile respecto de este mal gobierno”.

Ante la consulta si las palabras de Matthei fueron derechamente una señal de cara a la segunda vuelta, Curz-Coke respondió: “Bueno, sí, yo creo, de alguna forma, porque en campaña se dicen muchas cosas”.

Asimismo, planteó que “uno dice cosas en campaña, pero tiene que también tener la ponderación a las virtudes cardinales, entre otras, la prudencia. Hay que ser prudente. Uno, en política, como en toda la vida, creo yo, puede ir a la pelota, pero no a la canilla”.