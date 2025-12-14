¿Cuándo asumirá el nuevo Presidente de Chile? ¿Y los diputados y senadores electos? ¿Cuándo son las próximas elecciones?

Este domingo, los más de 15 millones electores definirán al próximo Presidente (a) de la República. Sea Jeannette Jara (Partido Comunista) o José Antonio Kast (Partido Republicano), el calendario electoral seguirá corriendo tanto para la nueva máxima autoridad del país como para los 155 diputados y 23 senadores que salieron electos el pasado 16 de noviembre.

De acuerdo al calendario oficial del proceso, la toma de posesión de los cargos está fijada para el 11 de marzo de 2026. Ese día asumirán sus funciones el futuro Presidente o Presidenta de la República, diputados y senadores.

En cuanto a la duración de los mandatos, existe una diferencia entre ambas cámaras: los representantes de la Cámara Baja se mantendrán hasta 2030, mientras el periodo de los nuevos senadores se extenderá hasta 2034. El nuevo Mandatario también se mantendrá en su cargo hasta 2030 .

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

¿Cuándo y cuáles son las próximas elecciones?

Tras cerrarse el balotaje, desde el lunes la actividad se trasladará al Servicio Electoral. El lunes se reúnen los Colegios Escrutadores en los locales designados por las Juntas Electorales y el delegado de ésta deberá concurrir personalmente al inicio de la sesión, con el objeto de hacer entrega, de los sobres cerrados y dirigidos al Colegio Escrutador que contienen las actas de escrutinios de las mesas de votación del local donde ejerció su función.

Dos días después se reunirá el Tribunal Calificador de Elecciones para conocer el escrutinio general y la calificación de la segunda votación presidencial, resolver las reclamaciones y efectuar las rectificaciones que existiesen. El Tribunal comienza a sesionar diariamente hasta cumplir con sus funciones.

Y el jueves, el Servicio Electoral comenzará a dar a conocer los resultados provisorios de los escrutinios practicados por los Colegios Escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos, previa comprobación de que la información se ajusta a lo indicado en las actas y cuadros.

Las próximas elecciones se configurarán en 2028 y 2029. La primera tiene como fecha programada el 29 de octubre y se elegirán gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. En caso de ser necesario, la segunda vuelta de gobernadores será el 26 de noviembre.

En 2029 habrá elecciones presidenciales y parlamentarias. En esta última se votará por diputados la mitad de los senadores, en las nueve regiones que no estuvieron incluidas en las elecciones de este año: Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.