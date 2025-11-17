Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

Este domingo, se llevo a cabo la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias, donde se eligieron 23 de los 50 escaños del Senado, para el periodo 2026-2034.

Cabe recordar que en estos comicios correspondía renovar a los parlamentarios de la Cámara Alta de siete regiones del país: Arica y Parinacota (2), Tarapacá (2), Atacama (2), Valparaíso (5), El Maule (5), La Araucanía (5) y Aysén (2).

Revisa a continuación la lista de senadores electos:

Arica y Parinacota

Enrique Lee (Ind. Demócratas).

Vlado Mirosevic (PL).

Tarapacá

Renzo Trisotti (REP).

Danisa Astudillo (PS).

Atacama

Daniella Cicardini (PS).

Yasna Provoste (DC).

Valparaíso

Arturo Longton (RN).

Karol Cariola (PC).

Arturo Squella REP).

Diego Ibáñez (FA).

Camila Flores RN).

El Maule

Paulina Vodanovic (PS).

Cristián Vial (Ind. REP).

Ignacio Urrutia (REP).

Beatriz Sánchez (FA).

Andrea Balladares (RN).

La Araucanía

Rodolfo Carter (Ind. REP).

Vanessa Kaiser (PNL).

Francisco Huenchumilla (DC).

Ricardo Celis (Ind. PPD).

Miguel Becker (RN).

Aysén

Miguel Ángel Calisto (Ind. FRVS).

Ximena Órdenes (Ind. PPD).