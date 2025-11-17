Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile
Este domingo fueron renovados los escaños senatoriales correspondientes a siete regiones del país.
Este domingo, se llevo a cabo la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias, donde se eligieron 23 de los 50 escaños del Senado, para el periodo 2026-2034.
Cabe recordar que en estos comicios correspondía renovar a los parlamentarios de la Cámara Alta de siete regiones del país: Arica y Parinacota (2), Tarapacá (2), Atacama (2), Valparaíso (5), El Maule (5), La Araucanía (5) y Aysén (2).
Revisa a continuación la lista de senadores electos:
Arica y Parinacota
Enrique Lee (Ind. Demócratas).
Vlado Mirosevic (PL).
Tarapacá
Renzo Trisotti (REP).
Danisa Astudillo (PS).
Atacama
Daniella Cicardini (PS).
Yasna Provoste (DC).
Valparaíso
Arturo Longton (RN).
Karol Cariola (PC).
Arturo Squella REP).
Diego Ibáñez (FA).
Camila Flores RN).
El Maule
Paulina Vodanovic (PS).
Cristián Vial (Ind. REP).
Ignacio Urrutia (REP).
Beatriz Sánchez (FA).
Andrea Balladares (RN).
La Araucanía
Rodolfo Carter (Ind. REP).
Vanessa Kaiser (PNL).
Francisco Huenchumilla (DC).
Ricardo Celis (Ind. PPD).
Miguel Becker (RN).
Aysén
Miguel Ángel Calisto (Ind. FRVS).
Ximena Órdenes (Ind. PPD).
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.