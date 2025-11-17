OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Este domingo fueron renovados los escaños senatoriales correspondientes a siete regiones del país.

    Por 
    Luis Cerda
    Dedvi Missene

    Este domingo, se llevo a cabo la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias, donde se eligieron 23 de los 50 escaños del Senado, para el periodo 2026-2034.

    Cabe recordar que en estos comicios correspondía renovar a los parlamentarios de la Cámara Alta de siete regiones del país: Arica y Parinacota (2), Tarapacá (2), Atacama (2), Valparaíso (5), El Maule (5), La Araucanía (5) y Aysén (2).

    Revisa a continuación la lista de senadores electos:

    Arica y Parinacota

    Enrique Lee (Ind. Demócratas).

    Vlado Mirosevic (PL).

    Tarapacá

    Renzo Trisotti (REP).

    Danisa Astudillo (PS).

    Atacama

    Daniella Cicardini (PS).

    Yasna Provoste (DC).

    Valparaíso

    Arturo Longton (RN).

    Karol Cariola (PC).

    Arturo Squella REP).

    Diego Ibáñez (FA).

    Camila Flores RN).

    El Maule

    Paulina Vodanovic (PS).

    Cristián Vial (Ind. REP).

    Ignacio Urrutia (REP).

    Beatriz Sánchez (FA).

    Andrea Balladares (RN).

    La Araucanía

    Rodolfo Carter (Ind. REP).

    Vanessa Kaiser (PNL).

    Francisco Huenchumilla (DC).

    Ricardo Celis (Ind. PPD).

    Miguel Becker (RN).

    Aysén

    Miguel Ángel Calisto (Ind. FRVS).

    Ximena Órdenes (Ind. PPD).

    Más sobre:Elecciones 2025Senado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Homicidio en Renca: hombre muere tras ser baleado en reiteradas ocasiones

    Trump advierte de sanciones “severas” contra “cualquier país” que haga negocios con Rusia

    Rosario Navarro: “En la segunda vuelta los candidatos deben bajar la pelota al piso”

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    Lo más leído

    1.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    5.
    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Homicidio en Renca: hombre muere tras ser baleado en reiteradas ocasiones
    Chile

    Homicidio en Renca: hombre muere tras ser baleado en reiteradas ocasiones

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Rosario Navarro: “En la segunda vuelta los candidatos deben bajar la pelota al piso”
    Negocios

    Rosario Navarro: “En la segunda vuelta los candidatos deben bajar la pelota al piso”

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Trump advierte de sanciones “severas” contra “cualquier país” que haga negocios con Rusia
    Mundo

    Trump advierte de sanciones “severas” contra “cualquier país” que haga negocios con Rusia

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena