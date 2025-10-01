SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Cuatro van a la reelección: candidatos animan debate La Tercera-UNAB por el Distrito 11

El distrito 11 abarca las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, y elige seis escaños.

Arturo LeónPor 
Arturo León
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El distrito 11, que abarca La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, elige seis escaños en las próximas elecciones del 16 de noviembre. Hoy, cinco de ellos están en manos de la derecha y centroderecha. Uno de ellos es Guillermo Ramírez, presidente de la UDI que no irá a la reelección por este distrito y buscará conservar su escaño esta vez por el distrito 9.

Este miércoles, seis postulantes se enfrentarán en el Debate Parlamentarias 2025 organizado por La Tercera y la UNAB:

Diego Schalper (RN)

Schalper (40) es abogado de la PUC y académico, con un Máster en Derecho, mención en Derecho Público, en la Universidad Libre de Berlín (Freie Universität Berlin). Fue director ejecutivo de la Fundación Idea País entre 2010 y 2013; y coordinador general de los Grupos de Desarrollo Humano en la misma fundación, a partir de 2016.

Resultó electo como diputado en el Distrito 15 (Codegua, Coínco Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua. Rengo, Requínoa) en las elecciones parlamentarias de 2017 y 2021. En la primera obtuvo 19.285 votos, correspondientes a un 10,69% del total, mientras que en la segunda consiguió 17.124 votos, correspondientes al 8,62% del total de los sufragios válidos.

En el Congreso ha defendido el proyecto de ley que regula el uso de celulares en colegios, del que es su autor. “Es una medida que busca mejorar la concentración, el aprendizaje y la convivencia escolar”, dice.

Defensor del uso de las pistolas eléctricas por parte de Carabineros, más allá de los casos de violencia intrafamiliar: “Estas herramientas deben estar disponibles en todo tipo de procedimientos policiales, pues carabineros necesitan todas las herramientas necesarias para enfrentar con eficacia y seguridad el delito”.

Ante las cifras de robos de vehículos que son cometidos por menores de edad (43%), Schalper ha llamado reiteradamente a que se discuta de inmediato el proyecto de ley que aumenta las penas y establece la internación obligatoria de los menores que delinquen.

Catalina del Real (REP)

Del Real (56), ingeniera comercial de la Universidad de Chile, ejerció como consultora para el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre abril y septiembre de 2012.

Militó en Renovación Nacional hasta agosto de 2023 y en dos oportunidades se desempeñó como vicepresidenta de la colectividad. Desde marzo de este año pertenece al Partido Republicano.

Fue concejal en Quilicura y Vitacura, y entre 2010 y 2014 trabajó como administradora regional del Gobierno Regional (GORE).

Acude por tercera vez a la elecciones en el Distrito 11, pues fue elegida para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. En la primera consiguió 43.499 votos, 11,55% del total de sufragios, y en la segunda, 28.353 votos, correspondientes al 6,86%.

“Mientras el huracán octubrista destruía Chile y los que se decían de derecha entregaban el país, yo estuve siempre donde mismo, firme a mis convicciones porque soy realmente de derecha. Porque ser realmente de derecha es no tranzar con quienes buscan destruir nuestra patria, sino dar la cara y pelear por ella”, dice de cara a las elecciones de noviembre.

“Nos dicen que la delincuencia mejoró, pero la realidad es otra: homicidios, portonazos y familias que no pueden salir de sus casas sin miedo. Chile no necesita relatos, necesita seguridad real. Es hora de elegir de qué lado estamos: con las víctimas o con los delincuentes”, añade.

Francisco Undurraga (EVO)

Undurraga (60) es técnico en publicidad y también estudió Dirección de Televisión y Locución en el Instituto Profesional AIEP.

Fue productor de Radio Chilena, gerente de marketing en canal MEGA y gerente de producción en La Red.

En 2016 se incorporó al Partido Evolución Política (Evópoli), del que fue secretario general y en julio del mismo año asumió como presidente, cargo que desempeñó hasta 2018.

Ha sido diputado durante dos periodos: 2018-2022 y 2022-2026. En la primera elección obtuvo 58.666 votos (15,58%) y en la segunda, 43.625 sufragios (10,56%).

Dice estar convencido que Evelyn Matthei “será la próxima Presidenta de Chile” porque “en tiempos donde falta experiencia y habilidad en el gobierno, Evelyn conoce el Estado desde adentro. Conoce las diferentes zonas y realidades del país”.

Afirma que desde marzo “daremos respuesta a las legítimas y urgentes demandas de la gente ante la inoperancia y la desidia del gobierno del Presidente Boric”.

Ha criticado las propuestas del líder republicano, José Antonio Kast, afirmando que “no resuelve los problemas de Chile y cae en infantilismo”.

Isidora Alcalde (FA)

Alcalde (35) es periodista de la Universidad Diego Portales y Máster en Políticas Sociales y Acción Comunitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Fue concejala en Las Condes (2021-2024).

En su página web dice afirma que su trabaja se basa en tres pilares: anticorrupción, seguridad y medioambiente.

“La corrupción tiene dañada la moral de Chile y tenemos que recuperarla con convicción”.

“Necesitamos una institucionalidad robusta para enfrentar la crisis de seguridad y esto requiere coraje y repensar las formas en que estamos acostumbrados a trabajar desde las instituciones del Estado. Los delitos de hace 10 años son muy diferentes a los de hoy”.

“Y para el bienestar de las próximas generaciones promoveré soluciones sostenibles y transformadoras. La crisis climática la vivimos hoy.

Respecto a la nominación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU que hizo el Presidente Boric y las críticas que recibió, dijo: “No hay nada menos patriota y menos republicano que estar en contra de la nominación de una ex Presidenta de Chile a una organización mundial como la ONU”.

Constanza Schonhaut (FA)

Schonhaut (36) es abogada de la Universidad de Chile, donde antes estudió Bachillerato. Cursó los diplomados de Derecho Público Económico y de Género y Políticas Públicas Globales en la misma casa de estudios.

Fue militante del Partido Convergencia Social y secretaria general del Movimiento Autonomista.

En 2021 compitió en las elecciones de Convencionales Constituyentes por el Distrito 11 como parte del pacto Apruebo Dignidad. Obtuvo 21.536 votos, 5,6% del total de sufragios, convirtiéndose en la tercera mayoría distrital.

En octubre de 2022 asumió el cargo de asesora política y con una vinculación prominente con las regiones en el gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

También compitió en las elecciones municipales de 2024 para la alcaldía de Las Condes, obteniendo la tercera mayoría (20.453 votos, 10,53%) detrás de Catalina San Martín y Marcela Cubillos.

Dice haber vivido en Peñalolén, Las Condes y La Reina: “Sé de cerca las desigualdades y la diversidad de nuestras comunas. Mi compromiso es claro: trabajar con diálogo y convicción por más empleos, barrios seguros, salud y vivienda digna, y por igualdad para las mujeres”, afirma.

También sostiene que “no da lo mismo quién gobierna ni quién legisla en el Congreso. Chile no merece retroceder”. Y añade: “Si Kast hubiera ganado en 2021 no tendríamos la jornada laboral de 40 horas, ni Copago Cero, ni aumento del sueldo mínimo”.

Tomás Hirsch (AH)

Hirsch (69) estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, sin terminar su carrera.

En 1984 formó parte de la fundación del Partido Humanista, del cual fue su presidente en 1988 y forma parte del Comando por el NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.

En 1989 coordinó la campaña parlamentaria de Laura Rodríguez, quien resultó electa como la primera diputada humanista.

Fue co-fundador de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Entre 1990 y 1993 fue embajador de Chile en Nueva Zelanda, durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Su primera incursión en elecciones parlamentarias fue en 1993 como candidato a diputado por el Distrito 25 (La Granja, Macul y San Joaquín), pero no resultó electo.

Proclamado por su colectividad en enero de 1999, participó como candidato a la Presidencia de la República, con el apoyo de Los Verdes. Obtuvo 36.235 votos (0,51%), por detrás de Ricardo Lagos (electo), Joaquín Lavín y Gladys Marín.

Se ha desempeñado como diputado por el distrito 11 durante dos periodos: 2018-2022 y 2022-2026. En la primera elección salió electo con 23.627 votos (6,27%) y en la segunda con 28.542 sufragios (6,91%).

En marzo de 2023 comunica a la Cámara de Diputadas y Diputados que pasa a ser miembro del Partido Acción Humanista, constituido el 9 de diciembre de 2022.

Entre sus ideas, ha dicho: “El ingreso vital de $750.000 es una de las propuestas más importantes del programa de gobierno de Jeannette Jara. Ese aumento mejorará la vida de las chilenas y chilenos, con alza del salario mínimo, subsidio y apoyo a las Pymes”.

En seguridad apoya el levantamiento del secreto bancario. “¿Por qué la derecha le teme tanto a esta medida fundamental para perseguir la ruta del dinero del narcotráfico? ¿Qué ocultan?”, ha dicho.

Y en salud afirma que hay que buscar medidas fundamentales para mejorar el acceso y la calidad de la salud: “Remedio para tu bolsillo, mamografía sin dolor, sanar sin espera”.

Más sobre:EleccionesElecciones ParlamentariasElecciones 2025Distrito 11Diego SchalperCatalina del RealFrancisco UndurragaIsidora AlcaldeTomás HirschConstanza Schonhaut

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

Dos mujeres en riesgo vital tras ser atropelladas al cruzar por un paso no habilitado en la autopista General Velázquez

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

4.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

5.
La riqueza media de los hogares chilenos supera los $ 30 millones ¿Cuánto es su ingreso y cuál es su principal activo?

La riqueza media de los hogares chilenos supera los $ 30 millones ¿Cuánto es su ingreso y cuál es su principal activo?

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete
Chile

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

Dos mujeres en riesgo vital tras ser atropelladas al cruzar por un paso no habilitado en la autopista General Velázquez

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Presupuesto de la Nación 2026: gasto público sube 1,7% y monto llega a US$90 mil millones
Negocios

Presupuesto de la Nación 2026: gasto público sube 1,7% y monto llega a US$90 mil millones

Presupuesto 2026 tendrá acotada alza del gasto público y Grau dice que expansión fiscal del gobierno estará en torno a 2%

Remate de rentas vitalicias: el mecanismo que empieza a ganar terreno entre nuevos pensionados tras reforma previsional

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga
Tendencias

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Así quedó la tabla del Grupo A del Mundial Sub 20 tras la caída de la Roja ante Japón
El Deportivo

Así quedó la tabla del Grupo A del Mundial Sub 20 tras la caída de la Roja ante Japón

Paraguay y Corea del Sur no se hacen daño en Valparaíso y dejan abierto su grupo en el Mundial Sub 20

Nicolás Córdova destaca a la Roja Sub 20 pese a la derrota ante Japón: “El equipo estuvo a la altura”

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”
Mundo

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”

Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

Detienen a “Pequeño J”, narcotraficante peruano sindicado como autor intelectual de triple homicidio de adolescentes argentinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos