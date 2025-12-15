SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Darío Quiroga tras derrota de Jeannette Jara: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar”

    El exjefe estratégico de la campaña planteó que “fue más difícil ser candidata siendo oficialista que siendo comunista".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El exjefe estratégico de la campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga, realizó un análisis tras la segunda vuelta que dio por presidente electo a José Antonio Kast, planteando que para el oficialismo “no había estrategia posible para que se pudiera ganar”.

    En el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, el sociólogo admitió que se encontraba conforme con los resultados del balotaje y porque “efectivamente el 70% en primera vuelta votó por candidatos que eran muy críticas del gobierno, opositores del gobierno. Por lo tanto, por supuesto que eso estaba desde el punto de vista estructural como bastante cerrado”.

    En esa línea, el exjefe estratégico reiteró que “los resultados son razonablemente buenos, insisto, en un escenario muy complejo”. Añadiendo tajantemente que “yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar, era muy difícil”.

    Junto con ello, Quiroga planteó que para Jeannette Jara “fue más difícil ser candidata siendo oficialista que siendo comunista“. Sin embargo, también señaló que el liderazgo de la exministra es “muy interesante” y puede “ser muy útil en el futuro”.

    Respecto a un mea culpa, el sociólogo indicó que le “cuesta” el tema, ya que si bien se puede analizar lo realizado “cada día tiene su afán”. “Entonces, si tú me preguntaras así como, oye, mira, en este minuto nos quedamos dormidos. No, lo que uno trató de hacer es básicamente ayudar desde los distintos espacios técnicos a que el liderazgo se viera y pudiera ejercer”, explicó.

    “Eso es lo que uno tiene que hacer, más bien una lógica más como de asesor. Y en eso, yo por lo menos, estoy súper conforme con el esfuerzo desplegado, independiente, insisto, de cosas que se podrían haber hecho mejor”, agregó Quiroga.

    Revisa la entrevista completa acá:

