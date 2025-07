DC en pie de guerra con Paulina Vodanovic por su emplazamiento a apoyar a Jeannette Jara

Si hay una sensación que impera en la Democracia Cristiana (DC), es la incertidumbre. A cuatro días de su junta nacional, su máxima instancia de decisión partidaria, que definirá la postura de la colectividad en la elección presidencial, la militancia está fuertemente dividida entre aquellos que buscan adherir a la candidatura de Jeannette Jara y quienes se oponen -a toda costa- a respaldar a una militante del Partido Comunista (PC).

La discusión se acaloró tanto, que el presidente de la DC, Alberto Undurraga, ayer anunció que está dispuesto a dar un paso al costado a su cargo si su postura, el “no” a Jara”, no es ratificada por la junta nacional.

Como si la tensión no estuviera al límite, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, sorprendió a la dirigencia democratacristiana al emplazarlos a abrazar la candidatura de la exministra del Trabajo.

Esta mañana, en conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, la senadora Vodanovic planteó que “hay que sincerar que el no apoyo a esta opción (Jara), finalmente se transforma en un apoyo, aunque sea indirecto, a la candidatura de Kast”. En ese espacio también dijo que para formar una “coalición progresista” que incorpore el centro es fundamental una lista única parlamentaria y el apoyo a la candidata presidencial.

“Puede que (a la DC) no le gusten ciertos temas en materia económica, que podrán tenerlo sobre la mesa en la discusión programática, pero evidentemente las diferencias con la derecha, y principalmente con (José Antonio) Kast, son muchísimas más que las que pudieran tener con Jeannette Jara”, agregó.

Sus palabras cayeron mal en la DC. En particular, en la facción que se opone a proclamar a Jara.

El jefe de bancada de los diputados del partido, Héctor Barría, le respondió que “quienes apoyaron sin entusiasmo a Tohá, que de verdad respeten nuestros procesos internos. Por un lado hablan de respeto y más tarde usan lo más parecido a un chantaje. Así no se construyen coaliciones”.

“Cuando señalan que van a respetar los procesos internos, que de verdad lo hagan. Hablan de respeto y luego, en un par de horas, usan algo muy parecido a un chantaje, porque la DC jamás va a estar con José Antonio Kast. Pero obligarnos a una candidatura particular creo que no corresponde”, agregó el legislador.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La vicepresidenta DC Ana María Hernández, por su lado, afirmó que no corresponde el emplazamiento. “Nosotros siempre hemos sido respetuosos de los procesos internos de cada partido. Pedimos lo mismo al resto. No me parecen las declaraciones de la presidenta del PS, porque nosotros tenemos una libre determinación en decidir un apoyo. Lo que ella está haciendo parece más un chantaje político que una sugerencia”, señaló.

El expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes, en tanto, recordó a Vodanovic que “estamos frente a una primera vuelta. En ese esquema, los partidos tienen distintas opciones. Cosa distinta es cómo se construye después del resultado de la primera vuelta. En eso, creo que hay que tener mucha delicadeza e ir pisando suave pero firme en la construcción de acuerdos. La DC ha dicho en reiteradas oportunidades que no va a votar por la derecha”.