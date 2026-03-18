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    De “buscar confundir a las diputadas” al lanzamiento de una moneda: Cámara de Diputados define presidencias de 13 comisiones restantes

    La tarde de este miércoles se concretaron las presidencias de las comisiones faltantes, tras acordarse cerca de la mitad la jornada del martes, con sorpresas en las comisiones de Ciencia y de Zonas Extremas. Mientras los republicanos aumentaron sus presidencias, el PDG obtuvo puestos también en Mujer y Desarrollo Social

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Nicolás Quiñones
    Valparaiso, 18 marzo 2026 Parlamentarios durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La tarde de este miércoles, se definieron las presidencias restantes de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados.

    La jornada del martes, un total de 13 comisiones escogieron a sus presidentes, resultando con una mayoría de diputados del oficialismo y solo dos presidencias para la oposición.

    Así las cosas, esta jornada las comisiones de Derechos Humanos, Pesca, Minería, Medioambiente, Mujeres, Vivienda, Familia, Zonas Extremas, Seguridad Ciudadana, Ciencias, Desarrollo Social, Cultura y Recursos Hídricos votaron para definir a su presidente.

    En la Comisión de Derechos Humanos, por 7 votos a favor resultó electa Gloria Naveillán (PNL), tras superar a Lorena Pizarro (PC), que obtuvo 3 sufragios.

    En el caso de Pesca y Acuicultura, la elección resultó favorable a Alejandro Bernales (PL), quien superó con 8 votos a la carta frenteamplista, Carolina Tello.

    En Minería, el independiente Cristián Tapia fue electo por sus pares de manera unánime tras ser postulado por Sebastián Videla (Ind.).

    Durante la instancia, su antecesor, Marco Sulantay (UDI), antes de dejar la presidencia, le repartió ramos de flores a las secretarías de la comisión en señal de agradecimiento.

    En Medioambiente, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue escogido para presidir la instancia legislativa.

    Al respecto, el gremialista enfatizó que seguramente en la comisión tendrían “grandes diferencias”. “Pero la idea acá es siempre tramitar los proyectos de ley con altura de mira, con respeto y sacando las cosas democráticamente”, explicó.

    Mientras tanto, en la Comisión de Mujer fue escogida de manera unánime Eileen Urqueta (PDG). A pesar de esto, la votación no estuvo exenta de polémica.

    Primeramente, la diputada Emilia Schneider (FA) habría propuesto a la presidenta de la instancia, Sara Concha (PSC), suspender la sesión cinco minutos para poder acordar una candidata por unanimidad.

    En eso, su par Mónica Becerra (Rep) habría acusado a las diputadas de la oposición de buscar “confundir a las nuevas diputadas”. En respuesta, Schneider señaló que aquello serían “presunciones” y que aquello vulnera el reglamento.

    En ese contexto, finalmente la presidenta Sara Concha (PSC) hace un llamado a votar tras la seguidilla de peticiones de tomar la palabra, en lo que Schneider propone a Urqueta.

    En el caso de Vivienda, el escogido fue Juan Carlos Beltrán (RN) con 9 votos, con los que pudo superar a la carta opositora, Héctor Ulloa (Ind. PPD), quien recibió 4 sufragios.

    Mantenimiento del acuerdo y lanzamiento de una moneda

    Pasadas las 16:30 horas, las siete comisiones restantes procedieron a escoger a sus presidentes.

    En Recursos Hídricos, la contienda estuvo entre la postulación opositora de Nathalie Castillo (PC), propuesta por Carolina Tello (FA) y la carta oficialista, Daniel Bustos (Rep).

    Finalmente, y con el voto de Jaime Mulet (Frevs) para Bustos, este último triunfó sobre Castillo por 6 votos contra 5.

    En Seguridad ciudadana, la elección resultó favorable al diputado republicano Cristián Araya, que superó a Juan Valenzuela (PDG).

    La Comisión de Desarrollo Social escogió como a su presidenta por nueve votos favorables a Tamara Ramírez (PDG), quien superó a Carlos Carvajal (Ind. PPD), quien obtuvo tres sufragios.

    Por su parte, en Cultura sus miembros escogieron por 7 votos a la republicana Javiera Rodríguez, quien fue propuesta por su par, Benjamín Moreno (Rep). Superó en la elección al diputado Ignacio Achurra (FA), carta propuesta por el liberal Alejandro Bernales.

    La Comisión de Ciencias tuvo la sorpresiva elección de Daniel Manouchehri (PS) como presidente de la instancia, luego que la otra carta, el diputado Patricio Briones (PDG) decidiera votar por Manouchehri para respetar el acuerdo que había alcanzado su colectividad con la izquierda.

    La carta socialista triunfó por siete votos favorables contra los seis de Briones, apoyado por el oficialismo. Si Briones hubiera votado por sí mismo, hubiera existido un empate y el presidente de la instancia, Andrés Celis (RN), podría haber terminado escogiendo a Briones.

    En Familia, la elección estuvo entre la diputada Lorena Fries (FA) y Juan Irarrázaval (Rep), quien terminó siendo electo por mayoría absoluta. Siete sufragios fueron para Irarrázaval, cuatro para Fries y otros dos para Zandra Parisi (PDG).

    Finalmente el azar terminó siendo el que definió la presidencia de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena. En primera instancia, existió un empate a seis votos entre Jorge Díaz (DC) y Alex Nahuelquín (PDG).

    Luego de un breve receso, en una segunda votación se repitió el resultado, por lo que finalmente el lanzamiento de una moneda definió la presidencia, que terminó en cara y la elección de Díaz.

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