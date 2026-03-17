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    Se definen las primeras presidencias en las comisiones de la Cámara de Diputados: la mayoría quedó en manos del oficialismo

    Durante esta jornada se eligieron los presidentes de 14 comisiones legislativas. La Comisión de Constitución, una de las más apetecidas, quedó en manos de Jaime Mulet (FRVS), quien fue pieza clave del acuerdo que llevó a la presidencia de la Cámara Baja a Jorge Alessandri (UDI).

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Javiera Arriaza
    La testera de la Cámara de Diputados durante la sesión de este martes. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras la primera sesión de este ciclo parlamentario de la Cámara de Diputados, la tarde de este martes comenzaron a definirse las primeras presidencias de las comisiones permanentes de la Cámara Baja.

    En Gobierno Interior, sus miembros acordaron la presidencia de la instancia a Joanna Pérez (Demócratas) con un apoyo mayoritario.

    “Vamos a trabajar con fuerza en materias clave como nacionalidad, ciudadanía, descentralización y, especialmente, migración, que es una preocupación muy presente en distintas zonas del país, particularmente en el norte”, afirmó la parlamentaria.

    Por otro lado, las importantes comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda quedaron en manos del Partido Republicano, a través de sus diputados Stephan Schubert y Agustín Romero, respectivamente.

    Mientras tanto, la Comisión de Agricultura quedó a cargo de la diputada Natalia Romero (Ind. UDI).

    Deportes, por su parte, quedó liderada por el gremialista Marco Sulantay (UDI).

    Una de las comisiones clave de la Cámara sí quedó finalmente en manos de la oposición. En medio de las negociaciones previas para definir al presidente de la Cámara de Diputados, finalmente el parlamentario Jaime Mulet (FRVS) salió elegido en Constitución.

    En el caso de Educación, queda encabezada por Sergio Bobadilla (UDI), quien superó por nueve votos a tres en la votación al DC Héctor Barría.

    “Los invito a que trabajemos en unidad dentro de lo posible por la educación de nuestro país”, fue el llamado realizado por Bobadilla.

    “Tengan la certeza que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos por lograr amplios consensos, porque creo que nuestros alumnos y nuestro querido país se lo merecen, que entreguemos lo mejor de todos y cada uno de nosotros, para que tengamos de verdad una educación de calidad en nuestro país”, agregó el parlamentario gremialista.

    En Defensa Nacional, el diputado Raúl Leiva (PS) propuso que se desarrollara una alternancia en la presidencia de la instancia. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por todos los miembros.

    Por lo anterior, y aludiendo a realizar un “gesto de unidad” con las Fuerzas Armadas, la carta de la oposición, Carlos Cuadrado (PPD), bajó su candidatura. Por ello, quedó como único candidato Álvaro Carter (Rep.), elegido finalmente por 8 votos a favor y 5 abstenciones.

    René Manuel García (RN), por su parte, resultó elegido presidente de la comisión de Obras Públicas, tras superar por 7 votos contra 6 a Fabián Ossandón (Ind./PR).

    En la Comisión de Trabajo, el republicano José Carlos Meza fue elegido como presidente tras superar a la frenteamplista Gael Yeomans.

    “Durante la presidencia que me toca ejercer, quiero llevar adelante, respecto a la construcción de las tablas, es que sea una tabla que represente a todos los parlamentarios”, señaló sobre su postura sobre su presidencia.

    Mientras tanto, Salud quedó a cargo de Andrés Celis (RN), quien integra por tercera ocasión esta instancia legislativa y agradeció a sus colegas “por creer que uno es capaz de presidir una comisión tan importante por los que están en las listas de espera, por las personas que tienen cáncer y por las personas que hoy día tanto sufren por enfermedades que son atroces y por los estados en los que se encuentran tantos hospitales”.

    La Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos quedó a cargo del parlamentario por el Maule, Guillermo Valdés (PDG) con una votación unánime. Mientras que la Comisión de Personas Mayores quedó en manos de Luis Malla (PL).

    Finalmente, la Comisión de Economía también quedó en un representante de los Republicanos, el diputado Felipe Ross.

    La mayoría en manos del oficialismo

    Con 14 comisiones definidas, la amplia mayoría de las presidencias quedaron en manos del oficialismo, bajo el siguiente desglose: cinco republicanos, tres UDI (dos del partido y Romero como independiente en cupo de este partido), dos RN y uno de Demócratas.

    Por otro lado, la oposición solo contó con dos representantes: Mulet (FRVS) en Constitución y Malla (PL) en Personas Mayores.

    Finalmente, el PDG quedó con un representante: Guillermo Valdés en Emergencias, Desastres y Bomberos.

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