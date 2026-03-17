Manuel José Ossandón acusa a exsecretario del Senado de presunta falsificación de instrumento público en la Sala

20 DE ENERO DEL 2026 SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, RAUL GUZMAN Y EL PRESIDENTE DEL SENADO, MANUEL JOSE OSSANDON, EN LA TESTERA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

El senador Manuel José Ossandón presentó una acusación contra el exsecretario general del Senado, Raúl Guzmán Uribe, por lo que podría ser “falsificación de instrumento público”.

El mandato de Guzmán -abogado, exfiscal del Ministerio Público- expiró el 10 de marzo, en la víspera del traspaso de mando. Sin embargo, su salida no estuvo al margen de controversias.

Anteriormente, el expresidente de la corporación, Manuel José Ossandón (RN), comentó sus sospechas de una presunta “falsificación de documento público” en torno a un oficio que definía la subrogancia una vez que Raúl Guzmán dejara el cargo.

Este martes el parlamentario realizó una acusación en la Sala contra el exsecretario de la Cámara Alta, apuntando que todo inició cuando el 27 de enero llamó a comisión de régimen para tratar la subrogancia del secretario del Senado.

“En esa sesión se acordó por los senadores presentes que el reemplazante era don Julio Cámara Oyarzo. Con posterioridad me entero de que desde la secretaría general se había oficiado a la jefa de personal el día 9 de febrero, señalando que la comisión de régimen había designado a la señora Ximena Belmar Stegmann como subrogante de la secretaría general. Lo cual es falso”, acusó en el documento el senador.

Ossandón añadió que como presidente del Senado, emitió un oficio al secretario general, constatando ese error y pidiendo que se corrigiera. “Efectivamente, se hizo cambio del acuerdo. Pero es importante señalar que el secretario general por escrito establece que no existió ningún error y pide otro acuerdo para definir a don Julio Cámara”, expresó.

Ante estos hechos, Ossandón solicitó a la actual presidenta del Senado, Paulina Nuñez, comenzar una investigación del hecho que considera “de suma gravedad”.

Asimismo, apuntó que por este hecho se enteró de que “las comisiones de régimen eran secretas, no cumpliéndose ningún protocolo para esto. Por lo tanto, no hay audios ni actas. No existe certeza alguna de los acuerdos adoptados, respecto a muchas materias especialmente sensibles”.

Para concluir, el senador Ossandón indicó que “tal como les he expuesto, podría eventualmente llegar a existir falsificación de instrumento público. Lo que sería muy grave”.