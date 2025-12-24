Defensa de Karamanos al “legado de Karamanos” abre discusión en la izquierda sobre la figura de la Primera Dama

Tras semanas de silencio digital, Irina Karamanos tomó su celular, entró a X y decidió referirse a una de las medidas más anticipadas del presidente electo, José Antonio Kast: la reposición de la figura de la Primera Dama. Cargo que ella misma se encargó de eliminar mientras lo ostentaba, cuando era pareja del Presidente Gabriel Boric.

En vista de los planes del republicano y su señora, María Pía Adriasola, la exprimera dama escribió: “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el ‘vacío’ dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Lejos de encontrar apoyo en las filas oficialistas, sus palabras dieron lugar a cuestionamientos. Sobre todo, porque hay primeras damas que son destacadas por el sector, como Luisa Durán (cónyuge de Ricardo Lagos, PPD) y Marta Larraechea (la mujer de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, DC).

Por ejemplo, la diputada Daniella Circardini, quien además es vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista (PS), planteó: “Si una mujer no quiere ser Primera Dama, está bien. Pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas".

La senadora electa por Atacama agregó: “Si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo? Pongamos la energía donde de verdad importa, y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes".

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

También desde el PS, Juan Luis Castro, el jefe de bancada de los senadores socialistas, dijo que “son opiniones que solo complican al gobierno, ya que intenta extemporáneamente defender con cierta ironía, su antiguo rol. Está de más.”

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, mandó a Karamanos a repasar “los aportes de Juana Aguirre, Rosa Markmann, Graciela Letelier, María Ruiz-Tagle, Hortencia Bussi, Leonor Oyarzún, Luisa Durán, Marta Larraechea y Cecilia Morel, con contexto sociopolítico a los gobiernos de sus cónyuges”. Y agregó: “Ah! Y revisa (en referencia a Karamanos) los sistemas políticos y sus atributos”.

“Es un cargo relevante. Recordemos a Leonor Oyarzún (...) y la Fundación Integra, que se mantiene vigente. También se recuerda a Luisa Durán (...), con su programa Sonrisa de Mujer. ¿Logró algo Irina Karamanos eliminando el cargo de Primera Dama por la oficina Karamanos? Solamente fue un cambio cosmético. Que vuelva el cargo de Primera Dama a nosotros no nos genera ningún inconveniente“, dijo el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría.

El vicepresidente de la Cámara Eric Aedo (DC) planteó que “uno no puede simplemente por decreto o por una situación circunstancial cambiar una institución como la figura de la Primera Dama, que fue lo que aconteció en este gobierno, con la pareja de aquella época del Presidente Boric, que no estaban unidos por unión civil ni por matrimonio. Entiendo que eso hacía un sinsentido la imagen de Primera Dama, simplemente cuando eres la polola de ese momento. Pero cuando tienes un presidente (...) que está en una unión permanente desde el punto de vista civil, cambia la situación. Lo de Pía Adriasola retomando el rol es acertado”.

El asunto también ha comenzado a ser debatido al interior del Frente Amplio (FA), el partido de Karamanos. Ahí sus palabras tuvieron mejor recepción. En grupos de militantes se ha planteado que es razonable cuestionar el discurso de Kast sobre la austeridad y los “apitutados” cuando, al mismo tiempo, quiere reponer a la Primera Dama y vivir en La Moneda.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también militante del FA, ya había evidenciado reticencia a la restauración del cargo. “Evidentemente (...) María Pía Adriasola es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol. En ese sentido, no hay nada que se lo impida. Lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco”, sostuvo, la semana pasada, en Radio Infinita.

1 OCTUBRE 2025 PUNTO DE PRENSA DE LA MINISTRA ANTONIA ORELLANA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La diputada Francisca Bello, del FA, es de la idea de que los republicanos “pueden volver a instalar la figura de la ‘primera dama’ si así lo quieren”. Sin embargo, hizo un llamado a no olvidar que “desde 1934, y gracias a luchas que fueron lentas y profundas, las mujeres en Chile podemos postular a cargos de elección popular”.

En ese sentido, Bello añadió que “hoy lo verdaderamente importante es que las mujeres ejercemos poder político por derecho propio, no por ser ‘la pareja de’ alguien. Ese es el legado de quienes nos antecedieron: la autonomía, la representación y la posibilidad real de decidir y gobernar“.

En sintonía con el FA y Karamanos, la vicepresidenta de la Mujer del PPD, Daniela Barrera, sostuvo que “yo coincido con el rechazo a reinstalar la figura de la Primera Dama, porque hoy no se condice con una democracia moderna ni con la autonomía política de las mujeres”.

“Hay que distinguir el contexto histórico también. Hace décadas, cuando las mujeres no tenían espacios formales de poder, esa figura fue uno de los pocos lugares desde donde se pudo incidir. En ese marco, Luisa Durán cumplió un rol que fue más allá, instalando la salud mental, (...) como un tema de política pública. Hoy el estándar es otro: las mujeres no necesitamos roles decorativos, necesitamos poder político real y con legitimidad democrática”, justificó Barrera.