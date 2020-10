Desbordes dice “no compartir” argumentos esgrimidos en defensa de Pérez, pero afirma que no les atribuye una “mala intención”

"Creo que el ministro del Interior y la defensa han actuado de buena fe. No veo ninguna mala intención, nada (...) No le atribuyo ninguna intención al Ministerio del Interior en términos de querer responsabilizarme a mí”. Esta fue una de las frases con la que el secretario de Defensa, Mario Desbordes, abordó la polémica que surgió la semana pasada luego de se conocieran los argumentos esgrimidos por los abogados del jefe de gabinete en el escrito de contestación de la acusación constitucional presentada en su contra.

En el documento que fue ingresado la semana a la Cámara de Diputados y que dio a conocer La Tercera, la defensa de Pérez argumentó que las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros, no dependen de Interior bajo un estado de catástrofe, sino de los jefes de la defensa, dependientes del Ministerio que hoy lidera Desbordes.

“En virtud de lo prevenido en las reglas jurídicas excepcionales (...), se designó como jefes de la Defensa Nacional a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, que no tienen dependencia respecto del ministro del Interior y de Seguridad Pública, sino del Ministerio de Defensa”, decía el escrito, lo que provocó molestia en el Presidente Sebastián Piñera y también en Renovación Nacional que incluso puso en duda los respaldos de sus parlamentarios a la hora de votar el libelo.

Ese mismo día, la comisión que analiza la acusación constitucional contra Pérez citó al titular de Defensa a la sesión que se realizó la tarde de este lunes. Hoy, el exdiputado abordó lo sucedido y sostuvo que pese a que no comparte el “punto de vista” argumentado por los abogados del ministro del Interior, no vio en ello “una mala intención”.

Cabe señalar que el sábado, el jefe de gabinete dio por superada esta situación e informó que pidió a su defensa no insistir en dicha argumentación. “Esto es un tema resuelto, aclarado y totalmente superado”, dijo.

Durante la mañana de este lunes, el general director de Carabineros, Mario Rozas -quien fue citado a la comisión antes de Desbordes- descartó que existiera una coordinación con el Ministerio de Defensa en materia de orden público durante el estado de excepción.

“Carabineros de Chile depende del Ministerio del Interior. El vínculo no se suspende en el estado de excepción”

Consultado por su opinión respecto a los argumentos esgrimidos por los abogados de Pérez, Desbordes contestó: “Es un punto de vista que es legítimo, obviamente, es una interpretación que hacen los abogados, pero yo no lo comparto, tengo que ser claro en eso, porque entiendo que Carabineros de Chile sigue dependiendo del Ministerio del Interior, no dependen de mí (...) no dependen del Ministerio de Defensa, dependen siempre del ministro del Interior".

Sin embargo aclaró que su cartera realiza "un trabajo en conjunto con el jefe de Defensa, en eso no hay ninguna duda y en eso tiene razón la defensa (de Pérez), pero no respecto a las manifestaciones públicas (...) que no son parte de las tareas que les corresponde abordar a las Fuerzas Armadas”.

Posteriormente reforzó que “Carabineros de Chile depende del Ministerio del Interior. El vínculo no se suspende en el estado de excepción”.

“No le atribuyo ninguna intención al Ministerio del Interior en términos de querer responsabilizarme a mí"

Los parlamentarios Meza y Álvarez consultaron a Desbordes cómo se sintió tras conocer el contenido de la defensa del ministro Pérez. El exdiputado relató que se enteró a través de la publicación de La Tercera, y que al leerlo “obviamente” se preocupó. Luego, agregó, “conversé con el el ministro del Interior, quien me llamó temprano, hablamos con Víctor (Pérez), conversamos con los jefes de gabinete, tuvimos una reunión, por supuesto que me preocupé para saber qué alcances tenía esto”.

Respecto a la reunión que ambos sostuvieron con el Presidente Sebastián Piñera el pasado viernes en La Moneda, Desbordes respondió que se reunieron “para lo normal”: “Él es el jefe, el Presidente nos convocó y nos preguntó qué pasaba con la defensa, pidió que le explicaran, el ministro del Interior explicó inmediatamente de qué se trataba pero para ser muy sincero, no le atribuyo ninguna intención al Ministerio del Interior en términos de querer responsabilizarme a mí, para nada”.

Justamente este último punto fue el que reiteró en varias oportunidades durante su intervención. "Creo que el ministro del Interior y la defensa han actuado de buena fe. No veo ninguna mala intención, nada. La relación con el ministro del Interior es muy buena y sigue siendo muy buena y lo digo con total sinceridad. No comparto ese punto de vista, planteado por la defensa, pero el propio ministro ha señalado luego que esto se había modificado en término de cuál es el camino que sigue la defensa”.

Y agregó: “Quiero ser muy franco, si yo creyera que hay una intencionalidad de desligarse de responsabilidades y de endosársela al ministro de Defensa, yo me sentiría muy mal. No creo que esa sea la intención. No siento, no veo una doble intencionalidad detrás de lo que se respondió. Distinto es que comparta la respuesta. Ya he sido explícito en eso”, agregó.

“Los jefes de Defensa no han reclamado”

Desbordes descartó que los jefes de la Defensa Nacional hubiesen reclamado tras conocer el contenido del escrito ingresado por los abogados del ministro Víctor Pérez. “No ha habido una queja, no ha habido un reclamo de ellos. Descarto que haya habido un reclamo”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que éstos no comparten “lo señalado en la defensa” del jefe de gabinete. “No comparten el punto de vista, son bien sinceros, no comparten lo señalado en la defensa”.

“Si fuera el ministro del Interior, probablemente hubiese actuado como Víctor Pérez"

Desbordes también fue consultado por los diputados si consideraba que como titular de Defensa había cometido alguna infracción. “No siento que he incurrido en ninguna infracción ni legal ni política en el ejercicio de mi cargo como ministro de Defensa”, contestó el exdiputado.

Además, se refirió a los cuestionamientos que enfrenta el jefe de gabinete por su manejo del orden público. “Quiero insistir con todo el respeto por la comisión y por los parlamentarios que interpusieron la acusación, revisados todos los antecedentes, habiendo mirado lo que pasó en el paro de camioneros (…) y respecto a lo que pasa con orden público, de verdad no creo que el ministro (Interior) haya incurrido en infracción alguna”, sostuvo Desbordes, y agregó: “Si fuera ministro del Interior, probablemente hubiese actuado como actuó el ministro Víctor Pérez, quiero ser bien sincero también en eso”.

Más tarde volvió a abordar el punto: “No me correspondió el rol, porque el ministerio del Interior en el uso de sus atribuciones y en el contexto de su rol, él fue el que aborda, enfrenta, conduce el trabajo gubernamental frente al paro de camioneros. Yo no tengo responsabilidad en eso, pero no estoy diciendo que la culpa es de él. ¿Sabe por qué? Porque en mi opinión el ministro actuó dentro del marco de la ley, hizo lo que tenía que hacer y actuó correctamente”, expresó

Agregando: “Por eso, respecto de este punto, si no soy culpable yo, ¿quién es el culpable? Presidenta, creo que no hay sustento para sostener culpabilidad política, ni administrativa ni penal de ninguna autoridad. Trabajaron, cumplieron su rol”.