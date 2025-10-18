SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Descifra: 69% considera que mayor recorte fiscal en próximo gobierno debe ser en los funcionarios públicos

La última entrega del "Termómetro político" arrojó, además, que el 67% cree que la reducción del gasto del Estado debería ser una prioridad para quien llegue a La Moneda.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
La-Moneda-Gonzalo-Vargas-5-ok.jpg

La propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast (REP.-PSC) de realizar un ajuste fiscal de US$6 mil millones en 18 meses, si resulta electo en las próximas elecciones, es uno de los temas que se ha tomado el protagonismo en la etapa final de la carrera a La Moneda.

El asunto ha generado cuestionamiento por parte de los otros candidatos. Incluso escaló al propio Presidente Gabriel Boric, quien ocupó la cadena nacional del 30 de septiembre, cuando presentó la Ley de Presupuestos 2026, para emplazar al candidato republicano, aunque sin nombrarlo directamente. Algunos sectores lo acusaron incluso de intervencionismo por su acción.

Fue Cristián Valenzuela, el jefe programático de José Antonio Kast, quien volvió a levantar polvadera con su columna del 8 de octubre pasado en La Tercera titulada “Parásitos”. Ahí sostuvo que el Estado no está enfermo, sino podrido por la gente que vive de él. “Y cuando alguien se atreve a hablar de recortes, los parásitos tiemblan. No porque teman por la gente, sino porque temen por ellos. Porque saben que un Estado más eficiente los dejaría sin oficio, sin poder y sin excusas. Por eso atacan, caricaturizan y confrontan a cualquiera que proponga ordenar la casa. Por eso, increíblemente, son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI, para cuestionar a los que están dispuestos a impulsar un cambio radical en la forma en que se administra el Estado”, sostuvo en uno de sus párrafos Valenzuela.

Es precisamente este posible recorte presupuestario el foco del último “Termómetro Político”, sondeo realizado por Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artool- donde se indagó acerca de qué piensan los chilenos sobre el tema.

De esta manera, lo primero que se les consultó a quienes respondieron la encuesta fue: ¿Usted considera que la reducción del gasto fiscal debería ser una prioridad para el próximo gobierno? La respuesta fue bastante contundente. Casi dos tercios, 67% de los encuestados, contestó que sí estaba de acuerdo con disminuir el gasto. En tanto, solo un 30% dijo que no. Finalmente, un 3% no supo o no contestó.

Asimismo, se preguntó sobre ¿qué áreas o sectores cree que deberían concentrar los mayores recortes y/o ajustes presupuestarios en un futuro gobierno? Quienes contestaron la pregunta tenían la opción de elegir hasta un máximo de tres alternativas. Así, el primer lugar lo ocupó, con un 69%, con mucha distancia respecto de la opción que le sigue, la alternativa “Reducir número y/o sueldos de funcionarios públicos en general”.

Más atrás quedaron: Cancillería y Relaciones Exteriores (35%); Cultura (31%); Presupuesto Militar y de Defensa (28%); Gasto en seguridad y orden público (6%); Deportes (6%); Educación (5%); Obras Públicas (4%); Vivienda (4%); otro (9%); y un 2% no sabe o no responde.

Finalmente, se consultó sobre ¿de qué manera cree que un recorte al gasto fiscal puede afectar a la mayoría de las familias chilenas? Un 42% sostuvo que afectaría positivamente, mientras un 28% señaló que afectaría negativamente. En tanto, un 22% dijo que no afectaría en nada o casi nada. Finalmente, un 8% no sabe o no responde.

Respecto de los resultados del sondeo, el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, sostuvo que “son consistentes con la centralidad que ha alcanzado el debate presupuestario, tanto a nivel gubernamental como en el marco de las candidaturas presidenciales”.

En esa línea, añadió que “el debate, aunque tiene diferencias de nivel, tono y estilo, ha alcanzado una cierta convergencia en orden a la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, lo que probablemente contribuya al alto nivel de acuerdo y respaldo que un ajuste de gasto público alcanza en la opinión pública”.

Con todo, puntualizó que “los encuestados también distinguen de forma muy nítida el gasto con efectos directos en la vida cotidiana (salud, educación, vivienda, etc.) de aquel donde el impacto de recortes podrían no tener efectos inmediatos o perceptibles (sueldos, dotación, defensa, cultura, entre otros) y prefieren que los recortes se concentren en estos últimos”.

Segmentaciones

Al ver el detalle de las respuestas se observa que el porcentaje de encuestados que considera que la reducción del gasto fiscal debería ser una prioridad para el próximo gobierno aumenta en el segmento D (72%) vs el ABC1 (60%).

A su vez, en general no se observan grandes diferencias en cuanto a las áreas a recortar, la principal se ve en la glosa de presupuesto militar y de defensa donde en el segmento ABC1 aumenta el porcentaje que la selecciona para recortar (39%), comparada con el segmento D (21%). También ocurre en cultura, donde quienes están de acuerdo con hacer un recorte aumentan en el segmento ABC1 (36%) vs D (25%).

Por otra parte, no se observan diferencias relevantes por edad, salvo en el caso del presupuesto militar y de defensa, donde aumenta el porcentaje a favor de recortarlo en jóvenes (33%) vs mayores de 65 años (24%).

Respecto de la comparación Santiago y regiones no se detectan diferencias relevantes en sus preferencias de recorte fiscal, salvo en el caso de cultura, donde el porcentaje a favor de recortar aumenta en en 10 puntos porcentuales en regiones, pasando de 15% en RM a 25% en regiones.

En cuanto a las diferencias en las preferencias de corte de gasto entre hombres y mujeres, la principal diferencia se observa en el caso de Cultura, donde quienes están a favor de recortar platas aumentan en hombres (38%) versus mujeres (24%). También se observan diferencias en el caso de la reducción del número y/o sueldos de funcionarios públicos en general, dicho porcentaje pasa de 64% en mujeres a 75% en hombres.

Ficha técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: Cuatro preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: Cuatro minutos promedio.

Fecha de ejecución: 15 al 16 de octubre.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.883 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

Más sobre:EncuestaLT SábadoRecorte FiscalParásitosDescifraSondeo DescifraTermómetro polícoJosé Antonio KastCristián ValenzuelaGabriel Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

3.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

4.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League
Chile

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina
Negocios

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”
Tendencias

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”
El Deportivo

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

31 Minutos, 310 créditos

Crítica de discos: Tame Impala, Javier Barría y Shiner siempre brillan

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”
Mundo

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca