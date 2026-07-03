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    Descifra: 55% afirma que la oposición ha estado “por debajo de sus expectativas” en primer tiempo del gobierno

    El “Termómetro Político” de Descifra también arrojó que un 37% cree que este sector debería aprobar la megarreforma exigiendo modificaciones y un 30% que debería aprobar el proyecto original del gobierno. Por otro lado, el alcalde Tomás Vodanovic es percibido como el líder opositor emergente con mayor proyección.

    Por 
    Diego Quivira
    Claudio Orrego, Tomás Vodanovic y Carolina Tohá.

    La percepción de que la oposición ha estado por debajo de las expecativas en la primera etapa del gobierno y que debería buscar la aprobación de la megarreforma es lo que revela un nuevo “Termómetro Político” de la encuesta Descifra –una alianza estratégica entre Artool y Copesa– , que indagó en la opinión de la ciudadanía respecto a la actualidad del sector, cuáles son sus liderazgos emergentes con mayor proyección y los partidos que la deberían liderar.

    En esta primera etapa de la administración de José Antonio Kast, más de la mitad de los encuestados (55%) sostuvo que la oposición ha estado “por debajo de sus expectativas”, mientras que su desempeño igualó a lo que preveía un 39%. Para un reducido 6%, sus expectativas fueron superadas.

    Luego, en el contexto de la discusión por la megarreforma, la encuesta registró que un 37% cree que la oposición debería “aprobar el proyecto exigiendo modificaciones”. Sumado a un 30% que estima que el sector debería “aprobar el proyecto original de gobierno”, el balance general se inclina hacia la aprobación del proyecto. La idea de que debería rechazar la Ley de Reconstrucción Nacional registró un 33%.

    Santiago 28 de junio 2026. Directiva del Frente Amplio realiza punto de prensa tras plenario de su Primer Congreso Ideologico, Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Para Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, “aunque las opiniones se dividen casi en tres tercios, una leva mayoría se inclina por que la oposición apruebe con modificaciones la propuesta del gobierno. El segundo tercio preferiría que la apruebe a todo evento. Esto muestra una actitud levemente positiva hacia la principal reforma del Gobierno”.

    Feres relaciona aquel resultado con la pregunta sobre el aspecto de una oposición ideal según la ciudadanía, donde una amplia mayoría estuvo de acuerdo con que el sector debería buscar acuerdos en los proyectos fundamentales para el desarrollo del país (95%), promover un clima de diálogo (94%) y buscar diferenciarse de las posturas oficialistas pero sin cerrarse a tratativas (91%).

    Fue más divisiva la idea de que la oposición “debería impulsar acusaciones constitucionales contra los ministros”, que gatilló el desacuerdo de un 56% de la muestra, por sobre un 44% que se manifestó de acuerdo con la afirmación. Por otro lado, en la pregunta si la oposición debería “oponerse sin mayor revisión a las principales propuestas del gobierno”, lideró el desacuerdo (80%).

    En cuanto a la postura que ha adoptado la oposición respecto a la administración de Kast a la fecha, se presentó a los encuestados pares de atributos para que se decantaran por el que estimaran más representativo.

    De esta forma, según la encuesta, la oposición se ha mostrado más pasiva (65%) que propositiva (35%) y más cerrada (58%) que abierta (42%). Se registró una menor diferencia en los atributos que plantean que la oposición ha sido más obstruccionista (54%) que dialogante (46%), y más moderada (53%) que extrema (47%).

    Los liderazgos con más proyección

    Ante la pregunta “¿Cuál de los siguientes liderazgos emergentes en la oposición considera que tienen mayor proyección?“, la opción que sostuvo más inclinaciones fue Tomás Vodanovic (FA), el alcalde de Maipú, por quien se inclinó un tercio de la muestra (34%).

    En segundo lugar aparece el diputado Gonzalo Winter (FA), cuyo nombre registró un 8% de las preferencias. Fue seguido por el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.), que obtuvo un 7%, y por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), que percibió un 6% de las inclinaciones.

    Finalmente, en este ítem un tercio de los encuestados (31%) se decantó por la opción “ninguno”.

    Luego, se solicitó a los participantes del sondeo elegir un partido para liderar la oposición “pensando en lo mejor para el futuro del país”. De esta manera, se registró un empate entre la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD), cada cual percibió un cuarto de las preferencias (25%).

    El Partido Socialista (PS) fue la tercera opción con un cercano 23%, en tanto que el Frente Amplio (FA) tomó el cuarto puesto con un 19%. Más abajo en cuanto inclinaciones quedó el Partido Comunista (PC), con un 8%.

    Ficha técnica

    Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: 6 preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: 3 minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 01 al 02 de julio.

    Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 900 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:EncuestaLa Tercera PMOposiciónDescifraKastMegarreformaVodanovicLey de Reconstrucción Nacional

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