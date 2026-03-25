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    De “el jueves será un día negro” a “valoramos la iniciativa”: Las reacciones de parlamentarios tras aprobación de medidas para atenuar alza en combustibles

    El proyecto de ley que contempla un paquete de medidas para aliviar el precio de la parafina pasará al Senado para su discusión inmediata.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    24 DE MARZO DEL 2026 Diputados oficialistas saludan a los ministros de gobierno Jorge Quiroz, José García y Claudio Alvarado, tras aprobar el proyecto que contiene el alza del precio de la parafina. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La noche de este martes, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto presentado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast que adopta “medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional, y otras medidas que indica”.

    Todo esto, luego del anuncio realizado la noche del lunes por el ministro del Interior, Jorge Quiroz, que establece una histórica alza en los precios de las bencinas, de $370, y del diésel, de $580.

    En la sesión especial convocada para analizar la iniciativa, esta fue respaldada en general por 109 votos a favor, tres en contra y 37 abstenciones, tras lo cual quedó despachada a la Comisión de Hacienda del Senado para su discusión en segundo trámite.

    Críticas desde la oposición

    Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron el contenido de la iniciativa y la ausencia de los ministros García y Quiroz en la Sala durante su tramitación.

    El diputado Boris Barrera (PC) afirmó que la crisis de combustibles responde a factores externos y criticó la respuesta del Ejecutivo. “El gobierno tomó la decisión de no hacerse cargo de ese problema que se genera externamente, y creemos que es lo más peligroso, porque si bien dice que van a paliar el precio de algunas cosas, lo único que va a paliar es el precio de la parafina y un bono que va a dar a taxistas, a los del transporte colectivo y conductores del transporte escolar, en cambio, no va a hacer nada por mantener el precio del petróleo”, sostuvo.

    El parlamentario agregó que “esto va a perjudicar el costo de la vida de las personas” y advirtió que las medidas podrían afectar a las micro y pequeñas empresas.

    En la misma línea, el diputado Jorge Brito (FA), integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que con esta medida “se inicia un período inflacionario en el país por el manejo económico del gobierno del presidente Kast”, agregando que el alza de los combustibles “sea traspasado directamente a las familias, y además también a las pymes”.

    “A pesar del compromiso del ministro a último momento en enmendar el daño que le están ocasionando a las pymes (...), vemos que, en dos días, el jueves, será un día negro para la economía del país”, añadió.

    Desde la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz cuestionó tanto la forma como el fondo del proyecto. “Yo creo que esto se hizo mal en forma y fondo (...), donde faltó diálogo y se le carga la mano a toda la población”, afirmó.

    Asimismo, advirtió que “desde el jueves se encarece la vida en Chile, va a aumentar la cantidad de pobres, va a haber inflación”.

    Apoyo desde el oficialismo

    Desde el oficialismo, en tanto, valoraron la iniciativa como una medida necesaria frente al escenario internacional.

    El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) sostuvo que “para nadie es un misterio que estamos en un momento muy complejo por la guerra en Medio Oriente” y destacó que el proyecto busca subsidiar el precio de la parafina, especialmente relevante en regiones.

    “Valoramos esta iniciativa, votamos a favor, pero esperamos que el gobierno pueda avanzar en otras medidas que puedan apoyar de mejor forma al transporte”, señaló.

    Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN), también integrante de la Comisión de Hacienda, destacó que el proyecto incorpora apoyo al transporte. “Aprobado en la comisión de Hacienda rebaja de precio de la parafina; subsidio al transporte colectivo; y se agregó subsidio a transporte escolar”, indicó.

    “En esta crisis mundial (...) hay que contener a los afectados lo más que se pueda”, concluyó.

    Su par, Eduardo Durán, de la misma instancia legislativa, aseguró que “valoramos que se haya aprobado este paquete de ayudas para enfrentar esta emergencia energética. Sabemos que no es suficiente y empatizamos con millones de familias, sobre todo con las que más les cuesta llegar a fin de mes”.

    “Por eso estaremos atentos a cómo se desarrolla esta situación. Y de ser necesario, pediremos medidas adicionales para que ayuden a sostener el bolsillo de los chilenos. Lamentamos que la izquierda se haya restado del apoyo que se puso sobre la mesa para apoyar a las pymes del país", agregó.

    Más sobre:CongresoCámara de DiputadosalzaPrecio parafinaJorge Quiroz

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