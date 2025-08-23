SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Desde el Biobío, Kast destaca vínculos con el PSC y proyecta siguientes pasos en la campaña

Tras el encuentro, el candidato republicano señaló que "con los 56 candidatos a diputados del Partido Social Cristiano y con sus nueve candidatos a senadores en las distintas regiones, vamos a desplegarnos por Chile".

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este sábado, el candidato republicano José Antonio Kast participó en el evento “Biobío con Kast”, convocado por el Partido Social Cristiano.

El encuentro, que se realizó en Concepción, Región de Biobío, tenía como objetivo fortalecer el apoyo a la candidatura de Kast.

De acuerdo al partido, se abordaron temas como la seguridad pública, el desarrollo económico y la descentralización.

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, destacó el compromiso de la colectividad con las próximas elecciones: “Los 65 candidatos a diputados y senadores vamos a trabajar desplegados en terreno durante toda la campaña”.

“Vamos a posicionar el sello del cambio que Chile necesita, trabajando para duplicar nuestra representación en el parlamento y ser Gobierno junto a nuestro candidato José Antonio Kast” , afirmó.

Por su parte, la diputada Francesca Muñoz subrayó que “este evento es una señal clara del compromiso que tiene nuestro partido con la Región del Biobío. La presencia de nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, demuestra que nuestras preocupaciones son una prioridad en la agenda nacional".

“Estamos convencidos de que, con un trabajo unido y coordinado, lograremos impulsar los cambios que nuestra gente tanto merece” , sentenció Muñoz.

En la misma línea, la diputada Yovana Ahumada (PSC) comentó sobre el programa del candidato e indicó que “lo más importante es que él tiene un enfoque claro, que es la seguridad y la reactivación económica”.

“Uno de los temas que abordó es principalmente colocar, por ejemplo, el ingreso ilegal como delito. Un proyecto que lleva durmiendo en el Senado. Tenemos que avanzar en esto, necesitamos tener un mayor control en la frontera. Tenemos que conocer a las personas que entran y salen de nuestro país", detalló.

Por otro lado, “tenemos que reactivar la economía, apoyar a las pymes y apoyar el desarrollo económico de las empresas que están en nuestro país. Creo que es importante enfocarse”.

Agregó que “hoy tenemos dos grandes hitos a los que tenemos que dedicarle toda la energía que tiene que ver con la seguridad. Sin seguridad no podemos crecer, no podemos tener una buena economía, ni seguridad social”.

“La seguridad de los chilenos debe ser lo más importante, pero no de cualquier manera. Hoy, José Antonio Kast propone un cambio real para recuperar la seguridad de nuestro país”, concluyó.

El candidato republicano, José Antonio Kast, indicó en el evento que “les habló a quienes dejaron de tener el sueño de la casa propia. En eso, hemos hecho un trabajo en conjunto con el Partido Social Cristiano para levantar un programa de gobierno”.

“Esto con la colaboración de los diputados que me acompañan, que hoy ejercen un rol en el parlamento.(...) Entre todos presentamos el jueves nuestro proyecto de gobierno que tiene estos ejes principales. Es un proyecto, un programa de gobierno que se va a ir desarrollando en el tiempo”, explicó Kast.

Añadió que “fijamos los tres grandes ejes, establecimos las prioridades en cada uno de esos ejes. Y hoy, con los candidatos del pacto, con los 56 candidatos a diputados del Partido Social Cristiano, con sus nueve candidatos a senadores en las distintas regiones, vamos a desplegarnos por Chile”.

Vamos a ir conversando con distintas organizaciones para poder recoger sus inquietudes para que ellos también nos colaboren en las propuestas que hemos hecho. Después vendrá la parte más intensa de la campaña”, declaró.

Agregó que “hoy he venido al acto del Partido Social Cristiano a agradecerles, agradecerles el trabajo. Agradecerle a Francesca y a cada uno de los diputados”.

En la línea de seguridad, expresó que “Héctor Muñoz está haciendo un tremendo trabajo de recuperar, construir lo que se puede desde la autoridad comunal. Esto en conjunto con la autoridad del gobernador y, si a eso le sumamos lo que puede ser un eventual gobierno nuestro, claramente vamos a recuperar la seguridad para Concepción y para Chile”.

“En eso, el alcalde ha sido extraordinariamente trabajador para enfrentar esta crisis. Pero esto requiere de manera urgente contar con un gobierno que tenga la misma mirada”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:Partido RepublicanoPartido Social CristianoJosé Antonio KastYovana AhumadaFrancesca MuñozSara Concha

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Parlamentarios condenan nuevo atentado incendiario ocurrido en La Araucanía

Aduanas incauta 68 sobres de cocaína ocultos en las costuras de un vestido

Sernapesca inspecciona ballena varada en Chiloé

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado
Chile

Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Desde el Biobío, Kast destaca vínculos con el PSC y proyecta siguientes pasos en la campaña

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica
Negocios

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Cobresal se impone a Unión La Calera y se afianza en zona de Copa Sudamericana
El Deportivo

Cobresal se impone a Unión La Calera y se afianza en zona de Copa Sudamericana

En vivo: Audax Italiano enfrenta a Coquimbo Unido en duelo decisivo por el liderato de la Liga de Primera

Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
Mundo

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo