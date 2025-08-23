Desde el Biobío, Kast destaca vínculos con el PSC y proyecta siguientes pasos en la campaña

Este sábado, el candidato republicano José Antonio Kast participó en el evento “Biobío con Kast”, convocado por el Partido Social Cristiano.

El encuentro, que se realizó en Concepción, Región de Biobío, tenía como objetivo fortalecer el apoyo a la candidatura de Kast.

De acuerdo al partido, se abordaron temas como la seguridad pública, el desarrollo económico y la descentralización.

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, destacó el compromiso de la colectividad con las próximas elecciones: “Los 65 candidatos a diputados y senadores vamos a trabajar desplegados en terreno durante toda la campaña”.

“Vamos a posicionar el sello del cambio que Chile necesita, trabajando para duplicar nuestra representación en el parlamento y ser Gobierno junto a nuestro candidato José Antonio Kast” , afirmó.

Por su parte, la diputada Francesca Muñoz subrayó que “este evento es una señal clara del compromiso que tiene nuestro partido con la Región del Biobío. La presencia de nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, demuestra que nuestras preocupaciones son una prioridad en la agenda nacional".

“Estamos convencidos de que, con un trabajo unido y coordinado, lograremos impulsar los cambios que nuestra gente tanto merece” , sentenció Muñoz.

En la misma línea, la diputada Yovana Ahumada (PSC) comentó sobre el programa del candidato e indicó que “lo más importante es que él tiene un enfoque claro, que es la seguridad y la reactivación económica”.

“Uno de los temas que abordó es principalmente colocar, por ejemplo, el ingreso ilegal como delito. Un proyecto que lleva durmiendo en el Senado. Tenemos que avanzar en esto, necesitamos tener un mayor control en la frontera. Tenemos que conocer a las personas que entran y salen de nuestro país", detalló.

Por otro lado, “tenemos que reactivar la economía, apoyar a las pymes y apoyar el desarrollo económico de las empresas que están en nuestro país. Creo que es importante enfocarse”.

Agregó que “hoy tenemos dos grandes hitos a los que tenemos que dedicarle toda la energía que tiene que ver con la seguridad. Sin seguridad no podemos crecer, no podemos tener una buena economía, ni seguridad social”.

“La seguridad de los chilenos debe ser lo más importante, pero no de cualquier manera. Hoy, José Antonio Kast propone un cambio real para recuperar la seguridad de nuestro país”, concluyó.

El candidato republicano, José Antonio Kast, indicó en el evento que “les habló a quienes dejaron de tener el sueño de la casa propia. En eso, hemos hecho un trabajo en conjunto con el Partido Social Cristiano para levantar un programa de gobierno”.

“Esto con la colaboración de los diputados que me acompañan, que hoy ejercen un rol en el parlamento.(...) Entre todos presentamos el jueves nuestro proyecto de gobierno que tiene estos ejes principales. Es un proyecto, un programa de gobierno que se va a ir desarrollando en el tiempo”, explicó Kast.

Añadió que “fijamos los tres grandes ejes, establecimos las prioridades en cada uno de esos ejes. Y hoy, con los candidatos del pacto, con los 56 candidatos a diputados del Partido Social Cristiano, con sus nueve candidatos a senadores en las distintas regiones, vamos a desplegarnos por Chile”.

“ Vamos a ir conversando con distintas organizaciones para poder recoger sus inquietudes para que ellos también nos colaboren en las propuestas que hemos hecho. Después vendrá la parte más intensa de la campaña”, declaró.

Agregó que “hoy he venido al acto del Partido Social Cristiano a agradecerles, agradecerles el trabajo. Agradecerle a Francesca y a cada uno de los diputados”.

En la línea de seguridad, expresó que “Héctor Muñoz está haciendo un tremendo trabajo de recuperar, construir lo que se puede desde la autoridad comunal. Esto en conjunto con la autoridad del gobernador y, si a eso le sumamos lo que puede ser un eventual gobierno nuestro, claramente vamos a recuperar la seguridad para Concepción y para Chile”.

“En eso, el alcalde ha sido extraordinariamente trabajador para enfrentar esta crisis. Pero esto requiere de manera urgente contar con un gobierno que tenga la misma mirada”, concluyó.