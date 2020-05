Desde la DC al Frente Amplio: dirigentas políticas de oposición rechazan nombramiento de Macarena Santelices como ministra de la Mujer

Dirigentas políticas de todos los partidos de oposición rechazaron el nombramiento de Macarena Santelices como ministra de la Mujer y Equidad de Género a quien acusan de no tener “experiencia ni conocimientos respecto a los ámbitos de competencia de su cartera”.

Su molestia quedó consignada en una carta firmada por la vicepresidenta Nacional (s) de la Mujer del PPD, Johanna Escanilla; la vicepresidenta Nacional de la Mujer de la DC, Camila Avilés; la Vicepresidenta Nacional de la Mujer del PR, Jacqueline Castillo; la Vicepresidenta Nacional de la Mujer del PS, Karina Delfino; la Encargada Nacional de Mujeres del PC, Natalia Cuevas; la Vicepresidenta Nacional del PRO, Andrea Condemarín y la Secretaria General de la FRVS, Marta Molina, la coordinadora del Frente Feminista de RD, Antonia Atria; la coordinadora del Frente Feminista de Convergencia Social, Antonia Orellana y la Vicepresidenta de Programa de Comunes, Valentina Saavedra.

En esta misiva calificaron como una “provocación” el nombramiento de Santelices en el cargo por “su historial político y sus posturas negacionistas respecto a las violaciones a los DDHH”, apuntando a las polémicas declaraciones que emitió la secretaria de Estado cuando se desempeñaba como alcaldesa de Olmué.

Las dirigentas de oposición plantearon que se trata de una decisión del gobierno "que dificulta y obstaculiza el diálogo, en un momento en el que se necesita”.

“El hecho de que el ministerio no esté siendo capaz de llevar a cabo iniciativas reales para enfrentar el alza en la violencia durante esta pandemia, y solo levante campañas publicitarias que no son implementadas en conjunto con la red de protección y sus funcionarias, ni tienen presupuesto o equipos capaces de hacerse cargo del insistente llamado a denunciar, evidencia que para este gobierno los derechos de las mujeres no son prioritarios”, aseguraron en la carta.

De esta forma, las dirigentas aseguraron que “la designación de Macarena Santelices debe ser reconsiderada, dado que se debe designar una ministra que efectivamente tenga las competencias para el cargo".

"Es necesario que la ministra tenga no solo la voluntad de enfrentar la crisis que esta pandemia significa, sino las competencias y conocimientos técnicos para abordarla. La ministra designada es un retroceso que puede costar vidas”, concluyeron.