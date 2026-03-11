SUSCRÍBETE
    Política

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Los primeros logos en cambiarse son los de los ministerios, con un guiño a la gráfica representativa del Partido Republicano.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    El Presidente de la República, José Antonio Kast,

    Luego de haber asumido como el nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast aceptó el juramento de los ministros que escogió. Ante esto, comenzó el proceso de intercambio, no solo de personal, sino también de las gráficas institucionales.

    Los primeros logos en cambiarse son los de los ministerios, con un guiño a la imagen representativa del Partido Republicano. En la imagen se puede observar un círculo azul con borde rojo y una estrella en la parte superior, justo arriba de donde está el nombre de la institución.

    No obstante, no es solo eso, sino que en el logo se puede observar una franja blanca con la inscripción: “Trabajando para usted”. Esto, a diferencia del anterior, que tenía un fondo blanco con bordes rojo y azul y el nombre de la institución.

    Mientras que en los banners de redes sociales, se observa el nombre del ministerio, con un fondo del cielo, y el encabezado es un extracto del himno nacional: “Puro Chile es tu cielo azulado”.

    Junto con ello, nuevamente, se repite la frase: “Gobierno de Chile, trabajando para usted”. A diferencia de los anteriores, los cuales variaban según el ministerio que fuera dueño de la cuenta.

