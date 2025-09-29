Dichos de Marcel sobre el PC llegan al comando de Jara: Lagos Weber desdramatiza y Núñez dice que es una “aprensión injustificada”

Este lunes, en el comando de Jeannette Jara había un tema sobre la mesa: la preocupación del exministro Mario Marcel por el rol del Partido Comunista en un eventual gobierno de la candidata oficialista.

Fue así que inevitablemente una de las preguntas en la vocería habitual se concentró en lo que manifestó el exjefe de la billetera fiscal en diálogo con El País, que si bien respaldó a Jara, también manifestó su “aprensión” por el PC.

Durante el punto de prensa del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y la diputada Gael Yeomans (FA), el tono fue desdramatizar las declaraciones. El vicepresidente del Senado defendió que Jara ha dado “todo tipo de garantías” y recalcó que en varios gobiernos han trabajado conjuntamente distintas fuerzas políticas de izquierda, incluido el Partido Comunista, y que no han “tenido dificultades mayores”.

Asimismo, desde Londres 76, el senador comunista Daniel Núñez, también integrante del comando, calificó la postura de Marcel como “una aprensión injustificada”.

“Yo les quiero decir que en un futuro gobierno de Jeannette Jara, el Partido Comunista va a tener el mismo rol que tiene hoy en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde tenemos ministros que tienen roles destacados”, manifestó.

El senador también resaltó las contribuciones del PC en las políticas del gobierno. “El ministro Nicolás Cataldo, que en ese momento estaba a cargo de la Subdere, fue un hombre clave para lograr el financiamiento a los municipios y gobiernos regionales. Lo mismo podemos decir en materia de pensiones: Jeannette Jara fue la que logró el acuerdo previsional. Entonces, la verdad es que yo creo que es una prevención injustificada. Yo tampoco dramatizo, es parte del debate político, pero tengo que expresar mi opinión”, zanjó.