Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados: “La forma en que hoy se declaran las admisibilidades es la correcta”

El presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), dice que la sala de la corporación es “la soberana” para determinar si un proyecto de ley es admisible o no. Al abordar el debate sobre las iniciativas que el gobierno califica como inconstitucionales -por inmiscuirse en asuntos de facultad exclusiva del Ejecutivo-, el parlamentario dice haberse sorprendido por el anuncio del Presidente Sebastián Piñera para modifcar los procedimientos con los que el Congreso enfrenta ese tipo de iniciativas. Y señala que hoy existen las herramientas necesarias para enfrentar esa situación, incluidos los recursos al TC.

¿Le sorprendió el anuncio?

Sí, me sorprendió. Habíamos constituido con el exministro Ward y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, una mesa tripartita para ir mejorando nuestras formas de declarar admisibilidades o inadmisibilidades. Desde que asumí, hemos sido superclaros de que vamos a respetar la Constitución. Y así lo hemos venido haciendo. Establecimos una nueva forma de generar informes de inadmisiblidad o admisibilidad. Y claramente es la sala la soberana, la que determina si un proyecto es admisible. Más aún, cuando el Congreso tiene dos cámaras, y ninguno de los presidentes sabía, claramente que nos toma por sorpresa. Hubiera sido diferente si el Presidente nos hubiese convocado antes y nos hubiese contado su planteamiento. Siempre vamos a estar abiertos, porque el Ejecutivo tiene un rol colegislador, por lo que hubiéramos entendido cuál era la iniciativa.

¿Cree que se podría generar algún cambio en el Congreso en este tema?

Siempre tenemos que estar abiertos a debatir las diferentes leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico. No tengo ningún problema, pero me hubiera gustado que lo hiciéramos en conjunto o haber perfeccionado la mesa que teníamos. A mi juicio, la forma en que hoy se declaran las admisibilidades es la correcta. Lo que tenemos que promover, quizás, es que muchos parlamentarios, sabiendo que son mociones inconstitucionales, lo hacen de igual manera. Nosotros cumplimos nuestro trabajo como mesa, pero no solo existe una irresponsabilidad de quien presenta una moción inconstitucional, sino que también existe una irresponsabilidad de aquel que, sabiendo que es inadmisible, no recurre al Tribunal Constitucional.

¿Se refiere al gobierno?

Yo digo en todas las líneas. La irresponsabilidad es de todos: de los legisladores que, sabiendo que son inconstitucionales, lo presentan. Y también de los parlamentarios y del gobierno que, creyendo que lo son, no recurren al TC. Y en eso todos hemos cometido errores.

¿Cómo se resuelve este tema?

Es que nuestro ordenamiento jurídico es superclaro… Hemos visto mociones inadmisibles de todos los sectores políticos. Si esto pasa, se dará la tramitación correspondiente. Eso lo otorga nuestro Estado de derecho. Sería muy distinto si nuestro Estado de derecho no otorgara el recurso de poder recurrir al TC.

¿Comparte, como dicen dirigentes de oficialismo y de oposición, que se están instalando rasgos populistas al interior del Congreso?

No, yo vuelvo a insistir: yo tenía la impresión y el convencimiento de que el posnatal de emergencia era inadmisible, pero Marcelo Díaz, con quien conversamos, tiene el convencimiento de que sí es admisible. Entonces, tengo que respetar esa diferencia de opinión. Y quien lo zanja no vamos a ser nosotros… Eso no implica que el diputado Díaz sea populista. Él tiene una visión diferente, que es la misma visión que tenía la presidenta del Senado. Estas son las reglas de la democracia. Y ahí están los recursos para todos quienes quieran ocuparlos.

Entonces, a diferencia de lo que muchos plantean, ¿no está permeando el populismo al Congreso?

No, yo creo que no. A algunos nos tratan de populistas porque solo queremos proyectos que aumentan las penas; a otros los tratan de populistas porque generan una moción diferente. Yo en esto creo que hay opiniones diferentes. De hecho, cuando uno ve los fallos del Tribunal Constitucional, también tienen opiniones diferentes ahí. Entonces, no tengo por qué descalificar a un colega en el Parlamento porque cree que su idea no es inconstitucional.

A su juicio, ¿se resolvió bien la ley que limita la reelección? Esa iniciativa responde a demandas ciudadanas que se ven en encuestas. ¿Eso no es populista?

Pos 18 de octubre tenemos que entender que hay señales claras que dar. Es diferente gobernar o dejarse guiar solo por lo que dice la encuesta. Antes del 18 de octubre éramos férreos defensores de esta ley, y también tenemos que entender que los ciudadanos requieren y exigen un cambio en la forma de hacer política. Y ese cambio en la forma de hacer política no se va a dar con los mismos que estamos hoy. Yo también voy a dar un paso al costado. Ocho años en política es tiempo suficiente.

El impedimento para más de 90 alcaldes, que no podrán competir por otro período, les genera un problema a todos los sectores, pero principalmente a la UDI y RN. ¿Usted es partidario de un veto presidencial?

Voté en contra de ese artículo. A diferencia nuestra, los alcaldes ya estaban con los plazos corriendo para su calendario electoral y les cambiamos su realidad. Entonces, yo tenía mis dudas si tenían que estar contemplados en la ley. Más que levantar inhabilidades, creo que esta es una buena ley, que permitirá generar nuevos liderazgos, pero en aquellos casos en que los plazos electorales estaban corriendo, deberíamos tener una situación especial para ellos.

¿Qué espera de la comisión mixta por posnatal? Usted votó a favor del fondo del proyecto...

Espero que zanjemos esto lo antes posible. Tenemos a miles de madres que están esperando una política pública. Si va a ser por medio de esa comisión mixta o si va a ser por medio del proyecto que envió el Ejecutivo, que lo sea. Nosotros hemos estado abiertos a que apenas salga de la mixta o venga en un tercer trámite, vamos a tramitar con la mayor celeridad. Quienes hemos defendido la vida y el derecho del niño que está por nacer, creemos que deben tener prioridad. Lo que tenemos que velar es por que esta política pública llegue a tiempo. No podemos esperar que este posnatal de emergencia o el proyecto de padres o madres cuidadoras salga cuando termine el estado de emergencia.

Sobre esa urgencia, ¿no cree que el gobierno se equivocó al llegar tres meses después con una propuesta?

Sí, yo lo dije hace tres o cuatro semanas, que sería bueno que el Ejecutivo patrocinara el posnatal de emergencia o presentara un proyecto para solucionar esto lo antes posible.