Diputadas opositoras presentan proyecto para declarar el 18-O como Día Nacional contra el Vandalismo y la Violencia Social

Un grupo de diputadas de derecha, presentaron durante esta jornada un proyecto de ley que busca declarar que el 18 de octubre de cada año, sea reconocido como el Día Nacional contra el Vandalismo y la Violencia Social como forma de Manifestación.

El escrito que fue presentado por las diputadas Paula Labra (ind-RN), Chiara Barchiesi (Partido Republicano) y Flor Weisse (UDI), señala entre sus fundamentos que en dicha fecha del 2019, “se dio inicio en Chile a una serie de protestas masivas que se tradujeron en constantes disturbios y actos delictuales. La violencia descontrolada que se vivió día a día atemorizó a la población, generando una desestabilización del orden público y la afectación a garantías constitucionales de todos los chilenos”, haciendo también alusión a la serie de destrozos que generaron las protestas, tanto a mobiliario público y privado.

“Hasta la fecha, vemos cómo cada año se conmemora el 18 de octubre con la misma violencia que caracteriza a ese día desde el 2019, lo cual es un claro indicador de que dicha fecha se vincula directamente con el vandalismo y el quebrantamiento del orden público y social en nuestro país”, agrega el documento, que fue presentado en la misma fecha en que se cumplen cuatro años de la revuelta.

Por lo anterior, las diputadas presentaron este proyecto de ley con un artículo único, que dice: “Declárase el 18 de octubre de cada año como el Día Nacional Contra el Vandalismo y la Violencia Social como forma de Manifestación”.

La parlamentaria Paula Labra señaló que “es importante que como chilenos demos una señal clara de que no estamos del lado de los vándalos y que transformemos oficialmente el 18 de octubre en un día de condena irrestricta a la violencia social”.

“El llamado es a transformar una fecha que tanto daño le hizo a nuestra sociedad, en una enseñanza que nos sirva para recordar que las barricadas, los saqueos, la humillación como “el que baila pasa” y la destrucción, nunca serán una expresión válida que justifique ninguna causa”, añadió la representante de la Región del Maule.

En esa misma línea, la diputada Flor Weisse (UDI) aseguró que “las legítimas demandas deben ser canalizadas de una forma en que no se afecte el resto del país. Por ello, proponemos que el 18 de octubre no solo sea recordado por los actos de vandalismo, sino que se genere conciencia a los chilenos y chilenas que el vandalismo y la violencia no son aceptables como método de acción política, que deben ser condenados por todos los sectores de la población, ya que atentan no solo contra la institucionalidad, sino especialmente contra la democracia”.

En tanto, la diputada del partido Republicano Chiara Barchiesi, durante la presentación del proyecto, criticó al oficialismo de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. “Es lamentable que, desde un sector de gobierno, quieren repetir el partido porque no les está gustando el resultado. ¡Imagínense un tercer proceso constitucional! Los mismos que justificaron la violencia del 18 de octubre diciendo que la Constitución actual no era democrática, ahora quieren meter el texto de los expertos por el Congreso, o sea un tercer proceso sin plebiscito y a espaldas de los chilenos”, afirmó.