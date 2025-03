Diputado Cristián Araya (republicano) e irrupción de libertarios: “Lo que hace es ampliar nuestra base electoral”

Este miércoles el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) asumirá como nuevo jefe de bancada de su colectividad. Como nuevo líder el colectivo, que tiene 12 parlamentarios en la Cámara, refuerza la idea de llegar a un pacto parlamentario con el Partido Nacional Libertario, con quienes -dice- comparten una base electoral. “Esa lista va a ser más competitiva y va a aumentar la representación de un sector importante de la derecha que me atrevería a decir hoy es mayoritario”, plantea.

En esa línea, se muestra optimista y afirma que, pese a que la elección sigue abierta, con José Antonio Kast en primera vuelta, el abanderado republicano será el próximo en llegar a La Moneda.

¿Cómo ve el escenario presidencial? Pareciera que se quedaron atrás de Johannes Kaiser.

Es una muy buena noticia que todas las encuestas indiquen que los tres candidatos más competitivos son de derecha y que alguien con el que compartimos ideas, como Johannes, esté muy bien posicionado. José Antonio Kast está marcando a esta altura mucho más de lo que ha marcado en todas las elecciones anteriores. Ahora, nosotros no tomamos decisiones en base a estudios de opinión, pero por supuesto es algo que entusiasma.

Pero el hecho objetivo es que les compite. ¿No les preocupa?

Esto lo que hace es ampliar nuestra base electoral. La suma de José Antonio con Johannes es mucho más que la de Evelyn Matthei, lo que demuestra cómo va mejorando la recepción de nuestras ideas en la ciudadanía.

¿Entoces por qué no hacer una primaria?

Ir a primera vuelta es una decisión del partido. La competencia de manera honesta es algo positivo, que nos permite (mostrar) nuestras ideas de la mejor forma. Hay muchos que están muy preocupados de ver quién crece más en las encuestas, nosotros no nos desgastamos en eso y vamos a seguir firmes para recuperar Chile.

¿Qué relación esperan tener con los libertarios?

Tengo la esperanza de que tengamos una lista parlamentaria que nos permita fortalecer el despliegue territorial. Esa lista va a ser más competitiva y va a aumentar la representación de un sector importante de la derecha que me atrevería a decir hoy es mayoritario y no se siente representado por Chile Vamos.

En un inicio ustedes apuntaban a ir solos en las parlamentarias. ¿Qué cambió?

Evidentemente la incorporación del Partido Nacional Libertario. Tenemos grandes similitudes en términos ideológicos, es cosa de ver nuestras votaciones y cómo colaboramos en el Congreso. El objetivo ha sido siempre conformar una lista potente, con candidatos que defiendan con firmeza las ideas de una derecha sin complejos. Por eso estamos abiertos a construir acuerdos con sectores como los libertarios, porque entendemos la necesidad de unidad en lo esencial.

¿Se puede dar una alianza más allá de lo electoral?

Es algo que se tiene que ir dando en el tiempo, los libertarios aún están en ese proceso inicial, pero nosotros estamos disponibles a avanzar en cualquier fórmula que permita reforzarnos.

10 MARZO 2025 PUNTO DE PRENSA DE LA BANCADA REPUBLICANA POR ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA LA MINISTRA DE DEFENSA MAYA FERNANDEZ. FOTO: DEDVI MISSENE

¿Por qué sí un pacto parlamentario, pero no una primaria?

Ir directo a la papeleta es la mejor forma de poder potenciar nuestras ideas. En el caso de las listas parlamentarias, dado que funciona distinto a una presidencial, donde hay segunda vuelta, la fórmula de trabajo es distinta.

¿Está abierto el escenario presidencial?

Lo más probable es que la oposición sea quien lidere el próximo gobierno, pero jamás hay que menospreciar a la izquierda, electoralmente siempre han sido competitivos, y pese al desastroso gobierno de Gabriel Boric sería un error ningunear su capacidad de movilización. Por eso hay que mantenerse firmes en el trabajo territorial y seguir impulsando nuestras ideas. Esa es la única forma de ganarle a la izquierda.

¿Y que la derecha vaya dividida no dificulta eso? En Chile Vamos siguen insistiendo en ir juntos…

Con Chile Vamos no hay ninguna posibilidad de llegar a un pacto porque no hay certeza de que sus parlamentarios voten de acuerdo a nuestras ideas. Respaldaron las cuarenta horas, el segundo proceso constitucional, un préstamo obligatorio y el avance de un sistema de reparto. Así es muy difícil.

¿Ve buenas proyecciones para Kast?

Estamos convencidos de que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de Chile. Tenemos un partido que cuenta con equipos en todas las comunas del país, más de 200 concejales, una bancada de diputados consolidada, un think tank de medidas republicanas. Este proceso electoral nos toca más firmes que nunca.

¿Y cuál es su apuesta para el Congreso?

El mínimo que nosotros esperamos en la próxima elección es sobre 20 diputados, pero obviamente hay muchos factores.

Ayer decidieron ingresar la AC contra la exministra de Defensa y todo apunta a que se rechazará ¿No es irresponsable levantar estos libelos si no están los votos?

Acá no hay espacio para interpretaciones, es evidente que se vulneró nuestro orden constitucional. Aquellos que no la aprueben tendrán que rendir cuentas al país. No tengo ninguna duda que Chile Vamos se va a sumar. La renuncia de Maya Fernández no le exime de su responsabilidad. Su gestión en el Ministerio de Defensa fue débil y su salida no puede servir como una estrategia para evitar que rinda cuenta. En Chile la Constitución se respeta, y cuando una autoridad la infringe debe responder.