Diputado Matías Ramírez advierte que decisión presidencial en el oficialismo no debe ser “a través del anticomunismo”

El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, se refirió a las críticas que la exministra del Interior y actual candidata presidencial, Carolina Tohá (PPD), realizó recientemente hacia el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, en donde señaló que si este quiere representar al sector debe cambiar de postura en varios aspectos entre ellos la situación frente al régimen de Nicolás Maduro.

En conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, el parlamentario expresó que “yo nunca he visto a Daniel estar lejano a los principios democráticos en nuestro país (...) Yo no le diría a Carolina Tohá que tiene que cambiar o no lo que ella ha hecho en política en los últimos 20 o 30 años. Creo que caer en ese juego es al final también generar un daño a la unidad que se busca de la centroizquierda”.

Asimismo, tras ser consultado por las discusiones entre los partidos de izquierda por escoger candidatos para la carrera presidencial, sostuvo que “eso es parte de una discusión política que, hasta el momento, el partido con la bandera de Carolina Tohá no la ha tenido, porque estamos en una definición que es propia y eso esperemos que suceda a través de una conversación política, pero no a través de veto o no a través de un anticomunismo que a veces también aflora muy fácil.

Finalmente, señaló: “Acá no puede existir veto, nosotros no vetaríamos jamás al PPD para llevar a su candidato, o al PS, acá hay una decisión en definitiva del seno de los propios partidos. Nosotros creemos que tenemos militantes que pueden representar evidentemente de gran manera las convicciones que nosotros tenemos como partido”.

Por otro lado, el diputado también entregó su punto de vista sobre el intento de censura a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por Karol Cariola, quien acudió a votar con su hijo. “Yo creo que políticamente fue una mala estrategia, considerando particularmente la situación de Karol, ayer tuvo que llegar con su hijo recién nacido precisamente a presidir la testera”. Así, agregó que “ahí efectivamente hubo un error de juicio, pero yo creo que en este caso Karol quedó fortalecida con el rechazo de la censura”.

