Diputado Matías Walker (DC) denunció amenazas de muerte en su contra: mensaje se atribuye a grupo autodenominado Patria y Libertad

Luego de la votación en la Cámara de Diputados donde se aprobó en particular el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, el diputado DC Matías Walker, denunció amenazadas de muerte en su contra.

“Acabo de tomar conocimiento de amenazas de muerte contra mi persona, llamado a atentar contra mi vida y con referencia además a mi domicilio particular; así que bueno, he entregado todos los antecedentes al secretario de la Cámara para que la Corporación haga la denuncia respectiva. Lamentablemente no es la primera situación de amenazas que enfrentamos estos días”, indicó el también presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, a quien le tocó tramitar la iniciativa.

Walker agregó que “me acaba de preguntar el ministro del Interior (Gonzalo Blumel) y le vamos a entregar los antecedentes. Pero quiero decir que nada ni nadie nos va a intimidar de seguir legislado de acuerdo a nuestra conciencia y cómo corresponde”.

Consultado sobre si el mensaje se lo atribuía alguien o un grupo, el diputado DC indicó que “se hacía referencia al grupo terrorista Patria y Libertad”.

“El ministro del Interior solidarizó conmigo y le entregaremos los antecedentes para que se investigue esta situación y no quede en la impunidad”, concluyó.

El mismo grupo también habría amenazado esta jornada al diputado del FRVS, Jaime Mulet, según el mismo legislador denunció esta jornada.

El diputado PS, Leonardo Soto, explicó en tanto que “estábamos en circunstancias en que íbamos a comenzar a sesionar en la comisión de Constitución, y Matías Walker, nos muestra redes sociales donde a él lo amenazaban de muerte producto de sus participación en la votación de la mañana y era bastante creíble porque indicaban el domicilio particular de él”.

“(Walker) dio a conocer estos antecedentes y todos los parlamentarios de gobierno coincidimos que no podíamos seguir sesionando en esas condiciones. En estos momentos, él (Walker) está concurriendo al Ministerio Público en Valparaíso a objeto de buscar alguna medida cautelar”, agregó.

DC anuncia querella

Por su parte, el presidente de la DC, Fuad Chahin, condenó las amenazas recibidas por Walker y anunció que la tienda presentará una querella contra quienes resulten responsables.

“Gravísima amenaza de muerte en contra de diputado Walker y no lo vamos a dejar pasar. Presentaremos una querella por amenazas graves como DC y exigimos al Ministerio del Interior que garantice protección tanto a él como a su familia”, indicó Chahin a través de Twitter.