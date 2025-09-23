Diputado Meza (republicano) minimiza advertencia de Artés a Kast: “Sus ideas están en el margen de error de las elecciones”

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, la mañana de este martes desdramatizó la advertencia lanzada en la jornada de ayer por el candidato presidencial independiente, Eduardo Artés, quien sostuvo que la calle no dejará gobernar a José Antonio Kast si llega a La Moneda.

En concreto, el profesor y dirigente social sostuvo que si el exdiputado se convierte en Presidente de la República “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social”.

Y luego lanzó: “(La calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar . Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”.

En entrevista con radio Agricultura, el parlamentario republicano dijo que dichas declaraciones “hay que analizarlas de quién vienen” y agregó: “Yo al profesor Eduardo Artés lo conozco personalmente hace varios años, fuimos panelistas en algunos programas de radio”.

Y luego señaló: “Las ideas que él representa son ideas que están en el margen de error de las elecciones. O sea, es cosa de ver los resultados del profesor Artés en las últimas elecciones. Yo le diría que hay concejales que tienen más votos que Eduardo Artés”.

En esa misma línea, Meza puso en duda la representatividad de las palabras del aspirante independiente a La Moneda: “Cuando él dice ‘no los vamos a dejar’, a quién representa”, dijo.

Con todo, el legislador planteó que “evidentemente sí hay que tomar en cuenta que hay una pulsión violentista aún en ciertos sectores que nosotros hemos denominado octubristas. Esa pulsión violentista existe”.

“Pero los chilenos yo creo que hace rato se cansaron de ese tipo de acción política y hoy día lo que esperan es un gobierno que hoy día pareciera ser que sería el de José Antonio Kast lo que la ciudadanía estaría eligiendo, sobre todo las encuestas de segunda vuelta así lo demuestran, que aplique una mano dura en contra de todo”, zanjó.