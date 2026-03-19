Diputado Romero por posibles indultos de Kast: “A diferencia de lo que hizo el presidente Boric, él sí se va a leer los antecedentes”

El diputado republicano Agustín Romero, se refirió durante la mañana de este jueves a los posibles indultos que anunció el Presidente José Antonio Kast, señalando que “a diferencia de lo que hizo el presidente Boric, él sí se va a leer los antecedentes”.

En conversación con Radio Duna, es que Romero, se refirió a las palabras de Kast apuntando que "él contestó lo que corresponde, que va a hacer uso de una facultad constitucional y que la va a analizar caso a caso“.

Según añadió, "esperamos que se tome la mejor decisión en cada uno de los casos, de acuerdo al mérito de la información que le entreguen los organismos competentes“.

En la ocasión, también se refirió si el anuncio de los indultos le significaría un problema al Gobierno señalando que “los timings son importantes, pero yo prefiero un presidente que se centre en la responsabilidad del mando más allá de los temas comunicacionales o los timings”.

En la misma línea, se refirió a las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien apuntó que la figura del indulto “no debería estar” en el sistema jurídico.

“Siempre ha habido debate respecto a este tema. El problema es que en algunos tiempos estas atribuciones se han ejercido con mayor responsabilidad, otras con menos responsabilidad, pero es una facultad muy antigua que tiene el presidente”, mencionó Romero, añadiendo que “yo creo que es bueno plantear la discusión, que se haga cada cierto tiempo y obviamente tendremos el tiempo de debatirlo democráticamente en el Congreso si es que esto se llegara a presentar”.

Interpelación a ministros

En la ocasión, el diputado abordó la decisión de la bancada de diputados de la UDI de interpelar a ministros de Gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el fin de aclarar la situación fiscal.

Según apuntó el diputado republicano, “es una facultad que tiene el Congreso Nacional de interpelar a los ministros de Estado y en este caso, en particular, buscar antecedentes relacionados con la gestión de cada uno de los ministerios”.

De acuerdo a lo que añadió que “yo no tengo una opinión particular respecto a eso porque al final es una distribución que tiene el Congreso Nacional”, enfatizando que “yo no sé si esto es una buena o mala idea”.

“Hay visiones distintas, que las formas son complejas, el escenario también es preocupante, el ministro de Hacienda no ha tenido ni siquiera el tiempo, a lo mejor, de poder acercarse más a la comisión, queremos que llegue, entonces tenerlo en una interpelación significa, a lo mejor, distraer recursos o tiempo de él para pensar en un mecanismo mejorado para el MEPCO”, sostuvo el diputado presidente de la comisión de Hacienda.

Finalmente según señaló al respecto, “Yo prefiero tener al ministro de Hacienda concentrado en estos temas hoy, que le preocupan a los chilenos, de verdad”.

Modificaciones al Mepco

Finalmente, respecto a modificaciones al Mepco, el diputado presidente de la comisión de Hacienda sostuvo que “en esto hay que ser muy prudentes y esperar qué va a proponer el Gobierno, el Ministerio de Hacienda”.

“No hay una propuesta todavía sobre la mesa respecto a la cual nosotros tengamos que pronunciarnos”, señaló, añadiendo que “lo que yo pediría es que seamos muy responsables, porque la situación es muy compleja”.

“Lo que corresponde hoy día es la prudencia. Y no hacer llamados, que eso es lo que a mí me ha molestado en estos últimos días, que dicen pónganse la mano en el corazón, piensen en la clase media. Pero por supuesto que se está pensando en la clase media, se está pensando en todos los chilenos, porque no podemos repetir errores como, por ejemplo, congelar tarifas como las tarifas eléctricas, que al final fue sumamente caro para todos los chilenos”, expresó.