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    Diputado Valenzuela (PDG) alerta por cambios al Mepco y sostiene que podría afectar “la valoración que la gente tiene respecto al Presidente”

    El diputado además mencionó que ellos van a "apoyar todo aquello que vaya reduciendo el impacto para un segmento que no tiene muchas alternativas”

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Instagram de Juan Marcelo Valenzuela

    El diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), abordó durante la mañana de este lunes los posibles cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), apuntando que estos podrían tener efectos significativos en el costo de vida de las personas, así como en la valoración que la ciudadanía tiene del Presidente José Antonio Kast.

    En conversación con Radio Duna, Valenzuela abordó los anuncios que realizará durante la noche de este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a la materia, señalando que tendrán una reunión de bancada al mediodía para tratar el tema.

    “Esto no sólo podría impactar en el tema de tu presupuesto mensual para poder ocupar tu auto, que hoy día no es un lujo, es una herramienta de trabajo, es una necesidad como lo decía el propio Presidente hace tres años en sus redes sociales, sino que además entendiendo que todos los alimentos se trasladan o se transportan, esto le pega a la cadena logística, evidentemente va a haber una subida generalizada de los precios", señaló el diputado.

    Según agregó el legislador “por supuesto que le va a pegar en la valoración que la gente tiene respecto al Presidente”, enfatizando que “si hay un gran segmento, sobre todo de la clase media, del Partido de la Gente, hay gente que logró entrar a la política, que votó en un porcentaje por José Antonio Kast, y evidentemente estos anuncios les pegan a su estilo de vida, a su bienestar, entonces nosotros lo vemos muy muy complejo”.

    Respecto a la postura del PDG frente a una posible modificación o eliminación del Mepco, Valenzuela reconoció que el contexto económico actual está influido por factores externos y por la estrechez fiscal que enfrenta el país, lo que obliga al Ejecutivo a evaluar decisiones complejas.

    “Si tenemos un escenario evidentemente que es en extremo negativo, uno va a trabajar para que no sea tan negativo, por supuesto, nosotros vamos a colaborar y vamos a estar dispuestos a apoyar todo aquello que vaya reduciendo el impacto para un segmento que no tiene muchas alternativas”, mencionó.

    Valenzuela, además mencionó la necesidad de que las autoridades den “señales” de austeridad, enfatizando que "nosotros queremos poner sobre la mesa qué pasa con el tema de la reducción de sueldos de las autoridades".

    “Son importantes las señales de que si le estamos pidiendo que se apriete el cinturón a un gran segmento de la población, ¿Por qué no hacerlo desde la propia autoridad? Y ahí vemos los caminos, si es por decreto, si es por apoyo legislativo y el partido de la gente va a estar colaborando, es importante dar señales", apuntó.

    Es así como el legislador señaló que esta situación “puede ser un cisne negro, que ojalá no sea, en su inicio de gobierno”.

    “Nosotros habíamos dicho claramente, vamos a estar al lado de él, en la medida que nosotros nos reenrutemos en el camino del crecimiento, porque tuvimos cuatro años pésimos, a nuestro entender y a nuestro criterio”, añadió.

    Finalmente, respecto a la eventual candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, el diputado indicó que, si bien corresponde apoyarla por un “tema republicano”, esto no debiera implicar el uso de recursos fiscales.

    “Hay que apoyarla porque es un tema republicano, pero hoy día no tenemos recursos, a propósito de lo mismo que estamos hablando, para darnos el lujo de apoyar a Bachelet.

    Más sobre:Juan Marcelo ValenzuelaPDGMepcoJosé Antonio Kast

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