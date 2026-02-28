Diputados comunistas instan a sacar adelante proyecto de cable chino

El Presidente Boric ya zanjó que el futuro del proyecto del controvertido cable submarino chino, cuya concesión fue aprobada y anulada por el ministro Juan Carlos Muñoz (Transportes y Telecomunicaciones), dependerá de la administración de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia el 11 de marzo.

Esta semana, el Mandatario publicó en su cuenta de X que la decisión en torno al proyecto que pretende instalar China Mobile “excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”.

La postergación del proyecto es algo que causa desazón en el Partido Comunista (PC), en que existe la expectativa de tender puentes con el gigante asiático, país con el que mantienen estrechos vínculos políticos.

El diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que “es necesario que Chile adopte sus decisiones políticas sobre intercambio comercial o tecnológico de manera soberana. No existe un cable submarino con China, por lo que este proyecto es una oportunidad de potenciar las comunicaciones con Asia“.

Cuello, además, planteó que “es importante que Chile mantenga su independencia y diversifique sus intercambios y no dependa de un solo país. Así como está en desarrollo el proyecto Humboldt, de una empresa norteamericana, sería muy positivo que se concretara un proyecto con nuestro principal socio comercial“.

También aseguró que si el proyecto finalmente se desecha, “el precedente es muy delicado pues es una señal de subordinación ante EE.UU.”.

Por su parte, el diputado Matías Ramírez (PC) dijo que “la decisión (del cable) debe adoptarse sosteniendo los intereses de Chile. Promover un proyecto de esas envergadura y características es beneficioso para el país”.

“Debemos abandonar lógicas coloniales donde imperan los intereses de otros países, como EE.UU., por sobre la soberanía nacional”, agregó el mismo parlamentario.

En tanto, la diputada Nathalie Castillo (PC) es de la idea de que se debe avanzar en este tipo de iniciativas “si se conocen detalles de los proyectos, sus estándares y si, con la transparencia necesaria, contribuyen a fortalecer la infraestructura digital de Chile y su conexión internacional”.

“Un proyecto de esta naturaleza puede significar mayor soberanía tecnológica, mejor conectividad y nuevas oportunidades para el desarrollo científico, académico y productivo”, justificó Castillo.

“Los gobiernos de nuestro país tienen que salvaguardar nuestra independencia, soberanía e intereses nacionales. Si esa concesión favorece el interés de Chile, es dable aprobarla”, planteó la diputada Carmen Hertz.

La parlamentaria agregó que “a juicio de expertos en la materia, como el exembajador Jorge Heine, (el proyecto) sí favorecía los intereses de Chile. Existe la posibilidad de que nuestro país sea una potencia digital en el continente”.

Que sean los comunistas los que instan a avanzar en el proyecto no es casual. Son varios los militantes PC implicados en el proyecto. Dos de los sancionados por EE.UU., de hecho, son comunistas: el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Araya es uno de los nombres más comprometidos en el caso. Él se reunió con China Mobile en abril y en diciembre del año pasado. El sábado pasado, el subsecretario dijo a El Mercurio que “si cumplen con los requisitos técnicos, el cable debería autorizarse”.