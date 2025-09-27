SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

En marzo pasado, el Mandatario declaró por cerca de una hora con el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en medio de las indagatorias por presunto fraude al fisco tras la fallida compraventa del inmueble de Guardia Vieja 392.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Presidente Gabriel Boric, en su declaración a Fiscalía por la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, habría señalado que no habría sido informado de la inhabilidad constitucional en que se incurría con aquel proceso.

Así lo reveló una nota publicada por El Mercurio, en que se detalla la declaración realizada por el Mandatario al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, el pasado viernes 29 de marzo.

En la declaración, Boric habría explicado que conversó con la senadora Isabel Allende entre 2022 y 2023 “la idea de preservar patrimonialmente la casa del Presidente Allende”. Sin embargo, también enfatizó que “ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa”.

11 ENERO 2025 FRONTIS CASA DE SALVADOR ALLENDE UBICADA EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA FOTO PABLO VÁSQUEZ R PABLO VÁSQUEZ R

Por otro lado, consultado sobre aspectos jurídicos del caso, el Presidente sostuvo que “jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”. Así, habría rechazado que le informaran del caso las ministras de Bienes Nacionales o de Cultura y que solamente se habría enterado por su jefe de gabinete tras la explosión del caso.

En ese contexto, algunos de los parlamentarios que investigaron las implicancias del caso en la comisión especial investigadora respectiva se refirieron a las declaraciones del Presidente Boric.

Diputados de la CEI Casa de Allende

El Presidente de aquella instancia, Andrés Longton (RN), consideró que era algo “bastante impresentable que el Presidente de la República alegue desconocimiento de la ley o la Constitución para no cumplir con ésta”.

Señalando que “no todos tienen el lujo de incumplir la ley y que no tengan consecuencias”, el parlamentario agregó que “o hay mala fe porque hubo las advertencias que tenían que hacerse partiendo por quién era la jefa jurídica de Segpres y tenía conocimiento de esta inhabilidad, como lo dijo en la Comisión Investigadora, o bien estamos frente a alguien que no tiene las más mínimas capacidades para poder gobernar nuestro país”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde la misma bancada, la diputada Paula Labra (Ind. RN) consideró las declaraciones del Presidente Boric como “gravísimas”.

Es preocupante que reconozca implícitamente ignorancia de su parte frente a la Constitución. Es incomprensible, por último, por sentido común, que no supiera que estaba firmando una inconstitucionalidad de 900 millones de pesos que iría al bolsillo de una ministra y una senadora en ese entonces”, agregó al respecto.

La parlamentaria también cargó contra la jefa de la división jurídico legislativa de Presidencia, Francisca Moya, de quien dice “inmediatamente se le debió pedir la renuncia”.

Todo esto se contradice con lo que fue recabado en la comisión investigadora, porque la ex jefa jurídica de bienes nacionales, Macarena Díez, reconoció presiones de altos funcionarios de gobierno para apurar la compra. Las declaraciones del Presidente Boric son totalmente contradictorias y confusas respecto a lo que se ha podido recabar”, señaló la diputada.

Diputada Paula Labra (IND-RN)

Para la diputada Marlene Pérez (Ind. UDI) “es prácticamente imposible que nadie le advirtiera al Ejecutivo, de todos sus asesores, de la inhabilidad que existía en la compra de esta propiedad”.

“Esto incluso ha sido respaldado por una serie de antecedentes que efectivamente dan cuenta en ministerios como el de Cultura, en la Segpres, que sí tuvo conocimiento de esta inhabilidad”, explicó Pérez.

“Por lo tanto, la imagen que queda es que el Presidente Gabriel Boric quiso insistir hasta el último minuto en la compra de esta propiedad, sin ni siquiera importar lo que realmente había detrás de estas infracciones que se estaban cometiendo”, concluyó al respecto.

La verdad es que no le creo al Presidente, por la sencilla razón de que los hechos que se establecieron en la comisión investigadora, que se abocó a investigar las responsabilidades políticas y administrativas sobre la irregular compra de la casa de la familia Allende, señalan absolutamente lo contrario”, señaló sobre estas declaraciones el diputado Gustavo Benavente (UDI).

Aquí las inhabilidades el Presidente tenía que conocerlas porque mucha gente cercana a él las había conocido. Y en segundo lugar, las presiones para avanzar, a mi juicio, por los hechos, creo que emanan del propio presidente. Él firmó el decreto que ordenaba adquirir la casa de la familia Allende, siendo que no tenía incluso ninguna obligación legal para hacerlo", agregó al respeto.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Lee también:

Más sobre:Casa de AllendeCEI Casa AllendeGabriel BoricPatricio CooperAndrés LongtonPaula LabraMarlene PérezGustavo Benavente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Bancada RN pide a senadora Vodanovic poner en tabla proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país

Adolescente mata a hombre durante incidente de violencia intrafamiliar en Iquique

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”
Chile

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal
Negocios

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

El sector inmobiliario ya ve brotes verdes: ventas de viviendas suben tras subsidio a tasas hipotecarias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?
Tendencias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi
El Deportivo

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi

El Crystal Palace da el batacazo ante el Liverpool: se instala como el único invicto y se mete en la pelea por la Premier

Conmebol fija las fechas de las semifinales de la Copa Sudamericana y le da una buena noticia a la U

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro
Cultura y entretención

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro

Tulio Triviño desde un escritorio: cómo 31 Minutos alista su debut en el Tiny Desk

Carlos Pinto vuelve a su faceta literaria: “Recién estoy saliendo de la universidad de la escritura”

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas
Mundo

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados

Irán condena a muerte a dos acusados de espiar para Israel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición