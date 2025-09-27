Lagos Weber pide a la derecha “bajar los decibeles” ante advertencias por Ley de Presupuestos 2025

Los dichos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI), advirtiendo que no se va a tramitar la Ley de Presupuestos este año si no se transparentan supuestas “cifras mentirosas” que ha entregado el gobierno, siguen generando repercusiones.

Esta vez fue el turno del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) quien pidió a la derecha “bajar los decibeles” y a Matthei permitir tramitar la ley como siempre se ha hecho.

“En los próximos días vamos a conocer la propuesta de presupuesto para el próximo año que va a enviar el gobierno del Presidente Boric a través del ministro Grau. Este presupuesto, buena parte del mismo, le va a tocar llevarlo a cabo, implementarlo, ¿a quién? Al próximo gobierno. No sabemos quién va a ser el próximo gobierno, pero el llamado que uno hace, luego de haber estado 15 años en la Comisión de Hacienda participando de la discusión del presupuesto, es hacerlo de manera seria y responsable, como creo que lo hemos hecho todo el tiempo, distintamente del gobierno que se trate y del ministro que se trate", inició el legislador.

“Entonces, le pediría a la derecha que bajara dos decibeles, esperemos a conocer el presupuesto, la reunión del Estado de la Hacienda Pública el día de miércoles que viene y el informe de finanzas públicas. Pidamos los antecedentes como siempre lo hemos hecho”

Además, el legislador hizo un llamado directamente a la abandera presidencial de la centroderecha.

“ Respetuosamente pedirle a Evelyn Matthei, con quien coincidí en la Comisión de Hacienda cuatro años, en donde discutimos el tema presupuestario, de hacerlo de la misma forma que se hizo siempre ”, señaló el PPD.

Lagos Weber recordó que ya se ha tenido que enfrentar discusiones difíciles sobre el presupuesto pero que siempre se ha llegado a buen puerto.

“Los gobiernos de distinto color han tenido a veces que mejorar el presupuesto, aclarar el presupuesto, asumir compromisos de transparencia, etc. Y el año pasado tuvimos una situación muy difícil, que fue que hubo que ajustar los ingresos. Entonces, si tuvimos la capacidad el año pasado, no veo por qué este año no vamos a tener la misma capacidad y con la misma intención.

“Entonces, mejor bajemos los decibeles, no aprovechemos el ciclo electoral, escuchemos y miremos lo que nos plantea la autoridad y después vamos con todo, a pedir aclaración, transparencia, mejoramiento y también reconocer aquellas cosas que sean buenas ”.

“Pero que está clara una cosa, va a ser un presupuesto difícil, con una economía que requiere ciertos ajustes y con programas de gobierno, de este y de gobiernos anteriores, que requieren una severa revisión”, sentenció.