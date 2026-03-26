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    Diputados FA piden a Contraloría indagar responsabilidad de Cristián Valenzuela en publicación sobre “Estado en quiebra”

    La denuncia busca que se investigue el rol del director de comunicaciones del Segundo Piso y del Ministerio Secretaría General de Gobierno en "la difusión de información falsa, uso irregular de cuentas institucionales y posibles faltas a la probidad asociadas".

    Por 
    Javiera Ortiz
    13/03/2026 - Cristian Valenzuela. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    A las afueras de la Contraloría General de la Republica (CGR) se reunieron los diputados del Frente Amplio para denunciar una eventual difusión de información falsa por la publicación del gobierno en sus redes sociales oficiales en la que declararon que el Estado estaba en “quiebra”.

    En concreto, la denuncia busca que se investigue y establezca eventuales responsabilidades del director de comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, y del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en la difusión de información falsa, uso irregular de cuentas institucionales y posibles faltas a la probidad asociadas.

    La publicación, ya eliminada de las redes sociales del gobierno, abrió un flanco dentro del mismo Ejecutivo y en la Contraloría que ofició el miércoles a la Segegob para requerir antecedentes sobre las publicaciones en los canales oficiales sobre el alza de las tarifas de los combustibles a raíz de la modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).

    El diputado Ignacio Achurra sostuvo que “esto daña la imagen país, daña la reputación de Chile. Chile es un país serio, un país reconocido a nivel internacional por su solidez institucional, su solidez económica y el gobierno, a través de canales institucionales, no se puede permitir señalar algo que además es completamente falso”.

    En tanto, la diputada Constanza Schonhaut, apuntó que “nos parece fundamental que se entienda que el Estado de Chile no es una trinchera y que los recursos públicos para los que tienen que usar los canales institucionales es para el interés general y no para difundir ideas políticas de determinado sector.

    Adicionalmente, precisó que “a la luz de los antecedentes públicos, vinimos a hacer una denuncia solicitando a Contraloría que curse las sanciones pertinentes a todos los funcionarios y autoridades que correspondan. Porque aquí, cuando se hace una afirmación de esas características, de que el Estado de Chile está en quiebra, no se trata de una opinión, se trata de una falsedad que confunde a la ciudadanía”.

    En tanto, el diputado Jaime Bassa acusó que el gobierno “no se enteró que la campaña terminó. Hoy día el Presidente Kast es el presidente del país. No está en campaña y el aparato estatal no puede ser utilizado de ese modo.

    Diputados FA denuncian ante la Contraloría difusión de “información falsa” por publicación de “Estado en quiebra” del gobierno

    Asimismo, apuntó que en democracia un diálogo con credibilidad es clave. “Todo gobierno tiene una responsabilidad democrática mínima en resguardar la fe pública y que seamos capaces de confiar como ciudadanía en las instituciones sin difundir falsedades, sin desinformar y sin entorpecer la comunicación política”, señaló.

    Los parlamentarios del FA cuestionaron duramente las medidas adoptadas por el Gobierno y definieron el tono con el que operarán como oposición ante la presentación de otros proyectos de ley en el marco del “copamiento” de medidas.

    “Nosotros hemos dicho desde el día uno que nosotros vamos a ser una oposición propositiva, una oposición responsable, particularmente con Chile. Pero tenemos una línea roja y es son no retroceder en materia de derechos sociales que ha llevado adelante el pueblo de Chile históricamente", sostuvo Achurra.

    Acurra evaluó, además, que las oposiciones se van moldeando en la medida que los gobiernos establecen el tono del debate. “Este gobierno entró de manera muy agresiva. El presidente Kast venía anunciando que estaba el país en una situación de emergencia, que quería gobernar en una situación de emergencia y la provocó”, sostuvo.

    No es coherente que hoy día se le esté cargando la mano a las familias chilenas con el aumento del precio del pan, del transporte, de la vida en su conjunto y por el otro lado se le esté rebajando los impuestos al 1% más rico del país.

    Más sobre:ContraloríaCristián ValenzuelaSegegobFrente Amplio

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