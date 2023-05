Diputados PS presentan proyecto para adelantar plebiscito e incluir en la papeleta anteproyecto de expertos

Los diputados socialistas Juan Santana, Jaime Naranjo y Tomás de Rementería presentaron una reforma constitucional que tiene por objeto disminuir de cinco a dos meses el período de trabajo con el que cuenta Consejo Constitucional para modificar el anteproyecto que presentará la Comisión Experta.

Además, en la propuesta de los legisladores PS se busca incluir en la papeleta la opción de votar a favor del texto elaborado por los comisionados expertos durante esta primera etapa del proceso constitucional, para que así haya una tercera vía a las opciones A favor y En contra.

En caso de aprobarse la reforma, que requiere de un quórum de 4/7 de ambas cámaras, el plebiscito quedaría fechado para el 24 de septiembre de este año y no para diciembre, como se estipula en las bases del acuerdo que habilitó el nuevo proceso.

“Este proyecto tiene la idea de reducir la incertidumbre, de ver que estuvieron todos de acuerdo en el Comité de Expertos y que no tiene sentido seguir alargando esta agonía que ha sido el proceso constituyente. Ya vimos que un consejero de republicanos tuvo que renunciar por una serie de actos de connotación sexual, entonces no podemos esperar un proceso que se enlode de nuevo”, aseguró el diputado Tomás de Rementería, uno de los autores de la moción parlamentaria.

Sin embargo, minutos más tarde, el diputado De Rementería retiró su firma del proyecto. “Ante la falta de consenso con la oposición, he decidido retirar mi firma de la reforma constitucional que buscaba acortar el proceso de trabajo del Consejo Constitucional. El objetivo era un fast track por un aparente acuerdo político en plan de dinamizar el proceso”.

El objetivo inicial de la propuesta -aseguran- era disminuir el margen de intervención de republicanos y Chile Vamos en el texto que presentará la Comisión Experta y así tener un cierto “resguardo” respecto del texto que pueda salir del Consejo Constitucional, donde ambos bloques opositores cuentan con el quórum suficiente para aprobar normas y para modificar los acuerdos de los comisionados.

Tal como consignó a posterior el diputado De Rementería, el proyecto no despertó apoyos dentro de las filas del oficialismo, donde el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, cuestionó que no era el momento para cambiar las reglas del proceso.

“No es justo para Chile cambiar las reglas del juego mientras el partido se está jugando. El pueblo eligió un Consejo que tiene facultades y tiempos ya establecidos. No podemos bypassear mandatos constitucionales porque no se acomodan a los resultados que uno quisiera, se debe ser demócrata en las buenas y en las no tan buenas, entonces haría un llamado a no hacer puntos personales sobre un tema que es muy profundo”, expresó Ibáñez.