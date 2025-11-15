OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Diputados RN impulsan proyecto para declarar como “organización terrorista” al Tren de Aragua

    La iniciativa tiene por objetivo que “se aplique Ley Antiterrorista y fuertes restricciones carcelarias para los integrantes de la organización, así como de aquellos que pertenezcan a otros grupos coadyuvantes de la estructura surgida en Venezuela”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto de ley cuyo objetivo es declarar como organización terrorista al Tren de Aragua.

    Mediante un comunicado se expresa que dicha iniciativa tiene por objetivo que “se aplique Ley Antiterrorista y fuertes restricciones carcelarias para los integrantes de la organización, así como de aquellos que pertenezcan a otros grupos coadyuvantes de la estructura surgida en Venezuela”.

    En ese sentido, el comunicado indica: “En Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Chile, la organización ha replicado un modelo de expansión basado en el traslado y asentamiento de células locales (...) que ejecutan delitos como tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, secuestros extorsivos, homicidios por encargo”.

    Así, el mensaje continúa: “Se recuerda que países de Sudamérica y Estados Unidos, han solicitado a la OEA que declaren al Tren de Aragua como organización terrorista. Y la Fiscalía Nacional ha acreditado la existencia de ramificaciones del grupo en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Valparaíso”.

    Por lo mismo, explican que el Tren de Aragua es una “amenaza a la integridad del Estado, y de ahí que parece conveniente extremar las herramientas para su combate, declarándola institucionalmente como una organización terrorista”.

    Para lo cual en su artículo primero, el proyecto de ley autoriza “la persecución e investigación de crímenes y simple delitos imputados a sus miembros”.

    Esto no solo se aplicaría a los integrantes de la organización, sino que también “respecto de sujetos que pertenezcan a organizaciones o células coadyuvantes del Tren de Aragua en sus fines criminales”.

    Y en el tercero y último artículo, se refieren a las medidas de reclusión, como que el detenido quede en recintos “exclusivamente destinados a sujetos imputados por esta clase de delitos u otros de especial gravedad”, que tenga “restricciones al régimen de visitas”; que se establezca “un régimen de aislamiento en celda solitaria o incomunicación”; así como “interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas e informáticas y su correspondencia epistolar y telegráfica”.

    Al respecto, distintos parlamentarios del partido entregaron sus declaraciones, entre ellos, Diego Schalper: “Queremos hacer un proyecto de ley que declare como organización terrorista el Tren de Aragua, y a partir de ahí se le aplique el estatuto de ley antiterrorista, y no solo eso, sino que además podamos aplicar lógicas de defensa, y no solamente de seguridad pública”.

    Otras de ellas vino de parte de José Miguel Castro: “Cuando tramitamos la ley antiterrorista, dimos especiales atribuciones a Carabineros, a la PDI, para que pudieran interceptar conversaciones, especiales atribuciones para que pudieran incluso llegar más lejos de lo que llega una investigación normal y por lo tanto declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista permitirá llegar mucho más lejos y ojalá poder disminuirlos al grado de sacarlos de este país”.

    Así también, el caso de Hugo Rey: “Proponemos declararla organización terrorista, y permitir con ello el uso de todas las herramientas investigativas que ofrece, incluyendo interceptación de comunicaciones, aislamiento penitenciario y técnicas especiales de investigación”, concluyendo.

