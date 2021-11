Director de Comunicaciones de la Segegob descarta participación del Gobierno en video que apunta a Boric y Provoste por hechos delictuales del estallido social

“No hay participación alguna del Gobierno ni del Ministerio en el desarrollo y financiamiento de ese video”.

Así respondió Juan José Bruna, director de Comunicaciones de la Segegob, a La Tercera respecto de su vínculo con el sitio web violenciaymentiras.cl, en el que se alojó un video en el que se muestran testimonios de locatarios -que no se identifican- supuestamente afectados por los episodios ocurridos durante el estallido social, y donde una voz en off atribuye a los abanderados de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad como responsables de los sucesos acaecidos.

Este fue divulgado ayer en redes sociales tanto por el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, como por el jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet. La iniciativa del video -según afirmaban hoy en La Moneda- sería privada.

El material audiovisual levantó las suspicacias en la oposición respecto de una eventual intervención del oficialismo, por lo que los diputados Marcela Sandoval (RD) y Gabriel Silber (DC) anunciaron que solicitarán a la Contraloría un pronunciamiento.

El producto audiovisual titulado Violencia y Mentiras, muestra episodios vandálicos que ocurrieron en Chile posterior al 18 de octubre de 2019, y donde se hace el llamado a votar por “quienes están en contra de la violencia desde siempre”, mientras una voz en off atribuye a los abanderados de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad como responsables e instigadores de los sucesos destacados.

Ambos parlamentarios acusaron un presunto intervencionismo electoral, puesto que estaría involucrado al menos un funcionario del gobierno en la realización y promoción del registro audiovisual de más de 13 minutos.

“A siete días de las elecciones, el gobierno nuevamente hace intervención electoral. Esta vez, funcionarios de la Segegob estarían involucrados en la emisión de un video que responsabiliza a candidatos de la oposición a hechos de violencia. Vamos a elevar un requerimiento a Contraloría para que nuevamente emita un pronunciamiento, tal como lo hizo con el subsecretario Galli”, comentó la representante de la Cámara Baja.

La decisión de la parlamentaria RD ocurre luego de que Eduardo Riveros Roca, Ingeniero Civil en Computación de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencias, compartiera a través de Twitter una breve indagatoria que realizó, la que vincularía a Bruna con la página web donde se está divulgando el registro audiovisual, la que fue creada con ese fin.

En la información de la cuenta de Youtube “Violencia y Mentiras”, desde donde se ha viralizado el contenido audiovisual, aparece el link www.violenciaymentiras.cl. En su descripción se lee: “Somos un grupo de chilenas y chilenos que creemos en la libertad, en la paz y en la democracia y en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias votaremos por los candidatos y candidatas que han rechazado la violencia desde siempre, se oponen con fuerza a la ley de indulto y están y seguirán estando del lado de las víctimas”.

Pese a lo anterior, al ver el código fuente de la página web, hasta la tarde se podía identificar como autor asociado a la planilla del sitio a “Leiter Agency Design” (que posteriormente fue modificado a adminviolenciaymentiras). El nombre corresponde a una agencia de publicidad que en su sitio web mostraba que dentro de su cartera de clientes está el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y el Instituto Libertad y Desarrollo.

De acuerdo a Riveros, en NIC Chile, entidad encargada de administrar el registro de nombres de dominio .CL, cuando se solicita el documento para pagar la renovación de la inscripción de www.violenciaymentiras.cl, aparecen dos nombres. Uno de ellos, el del jefe de Comunicaciones de Segegob.

Ambos procedimientos realizados por el ingeniero posteriormente fueron verificados y corroborados por La Tercera.

¿De qué se trata el video?

En el producto audiovisual Violencia y Mentiras se muestran testimonios de locatarios, que no se identifican, afectados por los episodios delictuales.

En ese contexto, se vislumbra en el video a Boric increpando a funcionarios de Carabineros, y en el relato se indica expresamente que su actitud “provocaba alterar más el ánimo cívico y disminuir el respeto ciudadano hacia las fuerzas de orden”.

“Las legítimas demandas por mayor justicia social fueron mal acompañadas por esta violencia que se instaló en la conciencia nacional y más grave aún, muchos actores políticos la validaron, ya fuese por sus declaraciones explícitas o con su silencio al no condenar el vandalismo ni tampoco defender a las víctimas”, refiere la locutora anónima, y a la vez se muestran fotos de personeros de la oposición y explícitamente imágenes donde aparecían Boric y Provoste.

A la senadora se le responsabiliza de firmar e impulsar el proyecto de ley para otorgar un indulto general, con el fin de dejar en libertad a quienes sean autores, cómplices o encubridores de delitos ocurridos desde el 7 de octubre de 2019 al 9 de diciembre de 2020. “Esta iniciativa es también apoyada con entusiasmo por la candidatura presidencial de Boric, del Frente Amplio y del Partido Comunista”, agrega la locución.

Finalmente se hace un llamado a votar por “quienes están en contra de la violencia desde siempre”.

“Vote por los que creen que los buenos son los que visten de verde y los malos, los que andan con capucha destruyendo todo. No vote por los que apoyan la violencia y apoyan la Ley de Indulto castigando a todas las víctimas. No vote por los que quieren destruir a Carabineros. Usted no es testigo de una película de terror, usted es protagonista y si no actúa y se preocupa, será una víctima. Por eso, vote por quienes están en contra de la violencia desde siempre”, concluye el video.

Explicaciones de La Moneda

En el gobierno afirman que Larroulet tuitea seguido y defienden que lo haga debido a que, recalcan, forma parte de la libertad de expresión. Además, destacan que, en el caso del video, lo compartió un día domingo, por lo tanto, no en horario de trabajo por lo que no podría ser intervencionismo.

Las mismas fuentes explican que al jefe de asesores de Piñera le habría llegado el registro audiovisual a través de un amigo, “que no tiene relación con el gobierno” vía WhatsApp, y decidió compartirlo.

De igual manera, sostienen que se habría enterado de la relación entre el video y Bruna durante esta mañana y que consideró que fue “una mala coincidencia”, pero que no tenía conocimiento de dónde provenía el video.